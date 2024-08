Así se vivió la primer edición de ULTRA en México

El sueño de varios amantes de la música electrónica al fin se hizo realidad y el Ultra Music Festival escogió a nuestro país para albergar este mega festival. Desde el primer día la emoción se sentía en el aire y la energía de la gente vestida con sus mejores disfraces estaba por desbordarse.



Después de cruzar las puertas hacia el paraíso, inmediatamente pudimos escuchar trap a lo lejos y nos percatamos de que FEED ME estaba tocando con mucho poder, atrayendo a todos los headbangers para retorcerse en la pista. Otro de los sets que dio mucho de qué hablar fue el del californiano KSHMR, quien inició su set con una proyección mística, sorprendiendo a todos al hablar fluidamente español y mezclando el tema «Como México no hay dos» del mismísimo Vicente Fernández. Además, invitó a la DJ mexicana, Mariana Bo, para tocar en vivo su colaboración «Kalkuta» junto a su violín, pero en un descuido sufrió una pequeña caída. Esta productora ahora está de pie y poniendo el nombre de México muy en alto, pues impresionó tocando en el escenario principal unas horas antes que el dúo Sunnery James & Ryan Marciano, quienes deleitaron con su característico ritmo tropical, su vibra caribeña y su popular tema «Sound of the Underground», una colaboración con Nicky Romero. Este DJ holandés era uno de los más esperados entre el público y los enloqueció con buenas mezclas durante el atardecer del primer día.

Foto tomada del Facebook Oficial de KSHMR.

Algo inesperado durante el set de Nicky Romero ocurrió y fue el remix del tema «Mi gente» del reggaetonero J Balvin, que extrañamente fue la canción más sonada durante el fin de semana, inclusive Alesso la agrego a su repertorio. Alessandro regreso a su estilo pasado y nos hizo sentir la piel de gallina con temas como «If I Lose Myself» y «Heroes», también invito al influencer Juan Pablo Zurita sobre el escenario para dar un mensaje de apoyo y fuerza al pueblo mexicano, al igual que lo hicieron otros DJ’s como Dash Berlin, quien comenzó su set con la bandera de nuestro país entre las manos. Durante su introducción la lluvia comenzaba con fuerza pero el ambiente de los espectadores nunca se apagó, sin embargo, algunos decidieron emigrar a la carpa del Resistance para cubrirse del agua al ritmo de Techno. Uno de los DJ’s en este escenario que sufrió las consecuencias de la tormenta fue Damian Lazarus, quien tuvo que tocar bajo una sombrilla debido a algunas goteras que daban justo sobre las tornamesas, pero su presentación estuvo llena de baile y una atmósfera eufórica.

Unas horas después, Paco Osuna, demostró porque es reconocido como realeza dentro de la escena con temas gustosos mientras el sol caía y se adentraba la noche. Terminando su show, Dubfire, se apiado de las tornamesas y fue la sorpresa de la noche, sabíamos que era garantía escucharlo pero dejo a varios con el ojo cuadrado y con ganas de más. Mientras él continuaba con su aparición, en el escenario Worldwide se podían escuchar las vocales al estilo Trance del DJ de Rotérdam, Ferry Corsten, quién traía temas potentes que incitaban a un viaje paralelo a otro universo. Una de sus canciones más aclamadas es «Event Horizon» junto a Nic y Bossi, el dúo Cosmic Gate, que son considerados unas leyendas del género y también fueron parte de este festival. Este escenario estaba compuesto de mucha variedad con DJ’s internacionales como Skazi de Israel con su Trance Psicodélico , Heatbeat desde Argentina cargado de Electro House y Orjan Nilsen de Noruega con sus particulares temas Trance. A unos cuantos metros, se encontraba el Budlight Stage, donde se presentaron varios productores emergentes y notables de nuestro país como Metrika, MIJO y Marisol Grajales, mostrando el lado femenino de la escena.

Foto tomada del Facebook Oficial de Dash Berlin.





Los encargados de cerrar los dos días del festival nos complicaron la existencia, pues estaba difícil tomar la decisión de quien era digno de escucharse. Armin van Buuren, llenó por completo la pista del Mainstage, no por nada es considerado todo un pionero en la música electrónica y le sigue haciendo honor a sus años de trayectoria, en cambio, un DJ que lleva un par de años en el medio pero ha ido evolucionando junto a nosotros es Martin Garrix, encargado de dar el adiós definitivo al fin de semana acompañado de excelentes propuestas musicales.



Nosotros nos quedamos con las presentaciones de Seth Troxler y Richie Hawtin, que fueron el punto culminante entre todos los actos. Sus sets coordinados con láseres y estrobos cerraron con broche de oro la primera edición al estilo mexicano. Estos dos días ya están escritos en nuestra historia festivalera y no podemos esperar por repetirlo el próximo año. ¡Gracias Ultra México!