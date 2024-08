Así se vivió la segunda edición de The Social en México

Cuando el ritmo penetra tu cuerpo y la magia de los sonidos seduce tus sentidos, lo único importante es bailar y disfrutar del momento. No se necesita ser un gran conocedor de cualquier género para dejarte llevar por la música, simplemente se trata de vivir el baile y el ambiente.



The Social Festival representa eso, la epifanía de la reciente realidad de la escena electrónica que ha cruzado el umbral de lo desconocido para resonar en las pistas de baile más comerciales a nivel mundial. El proyecto creado y dirigido por el DJ inglés Nic Fanciulli, fue traído a México por Northside y Royal House Society. Esta segunda edición presentó a DJs y productores de la talla de Jimmy Edgar, Sasha, Guy Gerber, The Black Madonna, Carl Craig y Ben Klock, por mencionar algunos.

De los actos más representativos del primer día destacamos la inagotable energía de The Black Madonna, quien cumplió con su cometido de poner los mejores tracks de house y disco dentro su biblioteca, sumado a su habilidad en los decks que resaltó al mezclar, con transiciones que iban del house al techno.

Al caer la noche, llegó el turno del israelí Guy Gerber, quien contrastó su música con el enérgico ánimo que mostraba detrás de los players. Mantuvo su sesión completa de sonidos oscuros y progresivos, llenándola con profunda categoría a través de tracks que llegaban a los oídos en tiempo y espacio perfectos. Un momento de emotividad llegó cuando sonó “Secret Encounters”, una de sus producciones, evidenciando su capacidad para llevarnos a la exquisites del dancefloor.

Dj Three concluyó a las 8 pm exactamente, era momento de que toda la esencia de Detroit movilizara nuestros movimientos somáticos: Jimmy Edgar apareció y comenzó su set con un track de acid mostrando su calibre dentro de la vieja escuela, beats profundos y una buena técnica al mezclar dieron pie a su selección de tracks que nos transportaron a los inicios del house. Electrónica pura, modulares y su reciente producción «Burn So Deep» hicieron de la noche del sábado un momento épico para la cultura rave.

Justo cuando el primer día de actividades estaba pasando por su clímax cayó el turno del líder de Saved Records, el mismo Nic Fanciulli, quien portaba una playera de la selección mexicana con una sonrisa en el rostro y con beats inundados de tech house.

The Social Festival también se ha caracterizado por los b2b que expone, y esta edición no fue la excepción. Como sorpresa llegó el momento del primer back to back del festival: Sobre los players tuvimos a Pete Tong y al propio Fanciulli, demostrando su capacidad para conquistar a cualquier amante del dancefloor, ofreciendo un recorrido entre lo más potente del house y el tech, cerrando su set y poniendo a bailar a todos con un remix a “Born Slippy” de Underworld.

Cuando se trata de organizar un festival se debe respetar la categoría y trayectoria de los artistas. Sasha era el correcto para finalizar el primer día de actividades. El británico nos deleitó con un set muy apegado a sus raíces, llevándonos por sonidos progresivos sinuosos, junto a uno que otro momento con destellos oscuros y mezclas, mismas que llegaban justo cuando el público las necesitaba y disfrutaba.



Llegó el día dos del festival, y aunque el cansancio del sábado pesaba en algunos, también se hacía notar entre el público rostros nuevos que habían decidido apostar por acudir el segundo día y degustar de diferentes ritmos que venían desde Ben Klock hasta wAFF.



En el escenario The Barn se presenció un back to back to back junto al Nic Fanciulli, Davide Squillace y Skream, donde estos tres productores nos dieron una cátedra tocando lo más fino del Tech House. Aquí, al igual que el sábado Fanciulli cerró el B2B2B con el remix a “Born Slippy” de Underworld.

Entre la propuesta musical que tuvimos el día domingo, El set de Âme resaltó. Kristian Beyer se presentó para cautivar al público, quienes por dos horas fueron parte de su elegancia en el escenario con un arriesgado y vanguardista set, donde los ritmos y melodías que se sumaban sutilmente se anteponían al dancefloor. Âme junto a la libertad de su música, nos demostró una vez más porque Innervisions y todos sus gurús siguen dominando las salas con lo más selecto del deep.

Después de Âme, comenzó Rødhåd, quien se apoderó del escenario con un techno lleno de oscuridad muy al estilo Dystopian. Ben Klock fue el penúltimo turno de la noche, ya que el show de Carl Craig se pospuso. Así fue cómo Alemania conquistó la sala y los mexicanos disfrutamos seis horas continuas de baile, energía y calidad musical con tres de los mejores productores de ese país.

Esta fue la primera vez que Ben Klock, el residente mensual de Berghain arribó a la CDMX, por ello el Berlinés no desaprovechó ni un minuto, dejando claro por qué es el maestro del sonido industrial en Alemania. Con un sistema de sonido Funktion One resaltó su trabajo detallado, artesanal y dinámico, justificando porque el techno se ha convertido casi ya en una religión.

Junto al paso de una enorme y brillante luna, llegó Carl Craig a cerrar las segunda edición de The Social Festival con un fino show lleno de vocales house old school fusionadas con techno, mismos que hizo sonar entre los asistentes convirtiendo la pista de baile muy al estilo Detroit.

El inesperado retorno de los cierres épicos llegó cuando en los altavoces se escuchó “Knight of The Jaguar” el clásico del sello Underground Resistance que para muchos es el himno de toda una cultura rave que se condena de por vida sino se baila.

El nativo de Detroit nos enseñó así que siempre habrá un final con clase para todos aquellos que han entendido que la fiesta solamente termina hasta que se encienden las luces y se vuelve a la realidad.

Así fue como disfrutamos la segunda edición de The Social Festival, el evento que apostó por presentar actos legendarios dentro de su line up y abrió puertas a nuevos públicos durante dos días con más de treinta artistas en escena.

Todas las fotos por Zoir Galvan.

