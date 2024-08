Así será la nueva propuesta artística de Espacio Odeón

Para ir a ‘Espacio Odeón Intensivo’ hay que procurar olvidar qué es eso a lo que convencionalmente le llamamos arte. O por lo menos, arte comercial: piezas para ser expuestas y ser compradas. Hay que ir con la mente abierta y con la disposición de experimentar todo tipo de formatos performativos y disruptivos. En el marco de la semana del arte en Bogotá, Espacio Odeón se propuso repensar su rol como centro de creación artística experimental, para proponer algo que se aleja de su tradicional ‘Feria Odeón’.

Tatiana Rais, su directora, se refirió al proyecto como una “nueva respuesta de Espacio Odeón a la semana de arte de Bogotá que busca alejarse de los lineamientos estrictamente comerciales, para proponer una aproximación a las artes más experimental, interdisciplinaria y vivencial”.

Para Rais, el proyecto, que estará en Espacio Odeón del 26 al 28 de octubre, promoverá formas diferentes de hacer y disfrutar el arte, a través de proyectos que no suelen tener mucha cabida en la semana por no tener un enfoque comercial de venta de piezas. Así, busca disipar algo que hace parte del imaginario común: que una exposición, feria, o evento artístico sirve a una élite dispuesta a pagar por las piezas. “Este no es un evento comercial, precisamente las piezas están pensadas no para ser vendidas, sino para ser vividas, son piezas temporales, efímeras”, dice Rais.

Lo segundo es tener disposición para investigar las nociones relacionadas con nuestros cuerpos, el espacio, y el tiempo. Espacio Odeón Intensivo fomenta la participación de artistas que se dedican a trabajar y experimentar a escala esos conceptos, y que, coincidencialmente, apuntan a coyunturas como la crisis migratoria, la relatividad de las fronteras, y los cuerpos en relación con espacios como la tierra.

La misión de Espacio Odeón durante todo el año es funcionar como un centro de creación artística experimental que busca producir proyectos interdisciplinares con naturaleza efímera y temporal. El proyecto actual expone esas creaciones artísticas con la intención de que cualquier persona se disponga a sentir y vivir obras relacionadas con temas fundamentales de la vida en el planeta y la relación que tienen los cuerpos vivientes entre ellos.

Tercero, hay que querer hacer de todo: “buscamos que durante los tres días haya una programación intensa, en cualquier momento cuando el público entre a Odeón, va a vivir performance, videos, coreografías, la idea es que la gente vaya y se apropie del espacio”, dice Rais. Con un aporte sugerido de 8.000 pesos, los asistentes podrán disfrutar de actividades que van desde un karaoke el viernes, una lectura de manifiestos queer el sábado, y una recolección de pasos bailables locales como parte del proyecto “Banco universal de pasos bailables”, el domingo.

Son cuatro proyectos principales los que buscan crear una experiencia intensiva para los visitantes: ‘M.A.M.U.T’, de Juan Mejía, en el que el artista construirá un mamut en tamaño real con proyecciones que hacen referencia a las instituciones; ‘Afecto Invernadero’, del Colectivo Laagencia, que crea una estructura tipo invernadero con coreografía, movimiento y música en su interior; ‘La escena del puente’, de Ana María Montenegro, que es una video-instalación que proyecta toda la crisis migratoria en la frontera de Colombia y Venezuela; y ‘Space Agency,’ del Colectivo Juice & Rispetta, una instalación que se pregunta por la cercanía de la humanidad con el espacio sideral.

Además, el jueves 25 a las 10 de la noche, se celebrará la fiesta de apertura del proyecto llamada “ODE-ON FIRE”, con un cover de 20.000 pesos y actos en vivo de Gnucci en colaboración con MusicDoc, La Payara, B-clip, Linapary. La meta es que cada día del Espacio Odeón Intensivo durante 10 horas seguidas, se lleven a cabo acciones e intervenciones dentro y fuera del edificio con el objetivo de que las personas puedan asistir una y otra vez.

* Aquí encuentras más información sobre Espacio Odeón Intensivo.