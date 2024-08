Así son las adolescentes según su signo del zodiaco

La astrología parece poder explicar casi cualquier cosa, incluso nuestros rasgos de comportamiento cuando íbamos al instituto. Recordar cómo éramos durante la adolescencia conjura un montón de sentimientos: algunos nostálgicos, algunos embarazosos y muchos difíciles de reconciliar con nuestro yo actual.

Cuando éramos adolescentes, comprendernos a nosotras mismas ya era suficiente reto, pero los demás también perdonaban nuestro comportamiento por considerarlo el resultado de la ebullición de hormonas o la sobrecarga de deberes para clase.

Videos by VICE

¿Es posible que nuestro pretencioso gusto por la poesía, nuestro exagerado uso del perfume y los cosméticos, o nuestro constante deseo de escaparnos después del toque de queda hubieran estado escritos en las estrellas todo ese tiempo? Hablamos con nuestra astróloga Annabel Gat para saber cómo era cada uno de los doce signos del Zodíaco en el instituto.

Signos de fuego

Lo primero que nos explica Gat sobre los adolescentes de acuerdo con la astrología es que los signos de fuego Aries, Leo y Sagitario tienen la fase adolescente más puñetera del Zodíaco. «El fuego gira en torno a la fuerza y la protección y también es muy apasionado, por supuesto, pero el fuego puede quemarte», nos recuerda. Afirma que estos signos suelen sentirse superiores a los demás, especialmente a las personas que tratan de hacerles enfadar.

Según Gat, las adolescentes Aries son grandes instigadoras y no dejan pasar ni una. Son esas personas que siguen sin hablarse con esa chica de cuarto grado que se rio de ti por tener las tetas grandes. «Siendo como son el signo del Zodíaco que más probabilidades presenta de defender al desvalido», indica Gat, «deberían haber tenido más cuidado y no haber llevado las cosas tan lejos siendo malvadas en el instituto». Podemos apostar (o esperar) que aprendieron alguna que otra lección sobre ser un poco más relajadas antes de graduarse.

Lee más: Tu relación con la marihuana explicada por la astrología

Las Sagitario son las más pretenciosas de todas las adolescentes. Cuando llega el último año de instituto, Gat indica que son las que «solicitan plaza en las universidades más odiosamente extravagantes y liberales, que estén lo más lejos posible, donde todo el mundo come helados microbióticos». En lo que a ellas respecta, sus fases siempre fueron molonas y las tuyas muy cutres. Las Sagitario dictaminaban cuándo se acababan las modas pasajeras, que curiosamente coincidía con el momento en que la mayoría de compañeras de clase empezaban a adoptarlas. «El momento de Edward Cullen ya pasó», dijo una Sagitario en 2009, probablemente.

Las Leo son las artistas del Zodíaco, de modo que no debería sorprendernos que estuvieran apuntadas a teatro en el instituto. «Son las superestrellas», afirma Annabel. «Ya sea participando en el club de teatro y actuando literalmente sobre el escenario o no, siempre tienen que ser el centro de atención». Gat afirma que las Leo recorrían los pasillos llevando la ropa más ridícula con una autoconfianza que parecía fuera de lugar en el instituto. Eran las primeras que iniciaban los dramas en las fiestas, no porque les gustara el drama, sino porque les encantaba la atención que venía con él. Por fortuna, Gat indica que finalmente las Leo adolescentes se cansaban de toda esa atención y optaban por pasar ocasionalmente la noche del viernes en casa.

Signos de tierra

Los signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio son los que más varían entre sí durante la adolescencia, según Gat. Anteriormente, Gat compartió con Broadly la relación entre los signos del Zodíaco y la marihuana, explicando que los signos de tierra son con frecuencia los mayores fumetas. Esto significa que probablemente eran las chicas a las que comprabas la maría (y posiblemente otras sustancias) cuando estabas en el instituto.

Las Tauro probablemente vieron su pereza llegar a la máxima expresión durante su adolescencia. Esto significa que normalmente dormían hasta la 1 o las 2 de la tarde, no porque hubieran salido de fiesta la noche anterior, sino porque se habían quedado hasta las tantas viendo alguna peli. En su adolescencia, las Tauro de tu instituto se llevaban bien con casi todo el mundo y no tenían problema con permanecer en un segundo plano y dejar que otra liderara la pandilla, indica Gat. Básicamente, tenían esa actitud rollo «molo demasiado para el mundo» pero sin la arrogancia que normalmente la acompaña. Eran sin duda las adolescentes que más molaban.

Como las Tauro, las Virgo eran muy amigables durante su adolescencia, aunque mucho más sociales que los otros dos signos de tierra. Las Virgo eran esa amiga a la que le encantaba charlar con los profesores y entablaba amistad al instante con todas las chicas de la fiesta. Siendo como son las perfeccionistas del Zodíaco, las Virgo eran normalmente muy directas. «Sí, esos vaqueros te hacen el culo gordo», diría una Virgo en aquel tiempo cuando los culos gordos se consideraban de algún modo algo malo. Aun así, la gente suele adorar a las Virgo adolescentes por su franqueza y su capacidad de convertir cualquier situación aburrida en una fiesta. Incluso aunque se las arreglen para meter a todo el mundo en un lío.

En todo grupo de amigas de instituto estaba aquella chica centrada y tranquila con la que tu madre deseaba que te relacionaras más: la Capricornio. «Dicen que [las Capricornio] envejecen al revés», dice Gat. «Cuando son jóvenes son súper estoicas y responsables y no les gusta salir de fiesta. Sin embargo, conforme van creciendo pierden gran parte de ese comportamiento estirado». Puede que las Capricornio evitaran las relaciones durante el instituto, pero no eran ningunas mojigatas. Normalmente se relacionaban con los chicos, pero no veían la necesidad de invertir su tiempo en un estúpido romance que acabaría obligatoriamente cuando llegara la universidad. La lógica gobernaba sus años de adolescencia.

Foto de Alexey Kuzma via Stocksy.

Signos de aire

En lo que respecta a la adolescencia de los signos de aire, piensa en lo contrario de los signos de fuego. Eso significa que las Géminis, las Libra y las Acuario eran todas muy majas en el instituto. Eran esa amiga que trataba de complacer a todo el mundo y evitaba los enfrentamientos. Conforme se fueron aproximando al final de su adolescencia, no obstante, se dieron cuenta de que ser un felpudo no siempre les hacía sentir bien y con un poco de suerte aprendieron a decir «no» más a menudo, indica Gat.

En su afán por llevarse bien con todo el mundo, las Géminis de tu instituto eran las que propagaban los cotilleos para hacer que la gente pensara que estaban de su lado. Las Géminis no tienen maldad, pero su necesidad de complacer a todas las chicas de la clase a menudo superaba su deseo de hacer lo correcto. Sin embargo, aunque es posible que revelaran secretos en público, definitivamente se sentían culpables en privado.

Las jóvenes Libra tienen un poco más de autocontrol que las jóvenes Géminis. Por supuesto, a las Libra que conocías les gustaba complacer a la gente, pero eso no significaba que fueran a arrojar a sus amigas bajo las ruedas del autobús a cambio de ganar puntos (al menos no a sus amigas más cercanas). Las adolescentes Libra tienden más a contar a una sola persona, en lugar de a un grupo, un secreto que prometieron guardar. Y también les encanta hablar, de cotilleos o de lo que sea. Esa chica de tu clase que siempre levantaba la mano y hacía que las demás pusieran los ojos en blanco… probablemente era una Libra.

Las Acuario, a diferencia de los otros signos de aire, podían mantener la boca cerrada incluso durante la adolescencia. Eran las amigas en las que confiabas plenamente. Cuando crecieron se dedicaron a labores humanitarias y se convirtieron en activistas, pero durante el instituto Gat dice que las Acuario «no tenían las cosas suficientemente claras todavía para empezar a organizarse y cambiar el mundo». En el instituto, las Acuario eran las hackers que se sentían felices de ayudarte a espiar a través de MySpace a los chicos que te gustaban.

Cuando las Cáncer, las Escorpio y las Piscis eran adolescentes, sus sentimientos eran muy intensos, incluso para su edad. «Pensamos en el agua como uno de los elementos más emocionales del Zodíaco», afirma Gat. «Este es el momento de la vida en que los signos de agua descubren las fluctuaciones de su estado de ánimo».

Las Cáncer eran muy conscientes de su entorno cuando eran adolescentes, especialmente en el instituto. Se percataban en seguida de quiénes eran las matonas y las chicas malas para mantenerse alejadas de ellas. Les gustaba situarse lejos de los enfrentamientos y tener una relación amistosa con el mayor número de personas posible. Las Cáncer eran extremadamente conscientes de sí mismas en el instituto, lo que fácilmente podía provocar que fueran excesivamente cohibidas. Cuando daban demasiadas vueltas a la cabeza, normalmente recurrían a las amigas para que las sacaran de su estado confuso. «De forma similar a las Aries, las Cáncer defienden a sus amigas a muerte, pero es posible que no tengan tanto de instigadoras», indica Gat.

Las adolescentes Escorpio son sorprendentemente similares a las Acuario, explica Gat. «Eran con quienes hablabas cuando querías espiar al chico que te gustaba en la pizzería donde trabajaba los fines de semana», dice. A diferencia de las Acuario, puede que te convencieran de que llevaras tu espionaje un poco demasiado lejos porque les encantaba el drama. «Las Escorpio realmente saben cómo crear un drama y probablemente en el instituto eran expertas en eso», afirma Gat. «Ven problemas y no lo pueden evitar». Gat explica que su incapacidad para mantener secretos es similar a la de Géminis, pero las adolescentes Escorpio pueden ser un poco más calculadoras y maliciosas.

Signos de agua

Cuando las Cáncer, las Escorpio y las Piscis eran adolescentes, sus sentimientos eran muy intensos, incluso para su edad. «Pensamos en el agua como uno de los elementos más emocionales del Zodíaco», afirma Gat. «Este es el momento de la vida en que los signos de agua descubren las fluctuaciones de su estado de ánimo».

Las Cáncer eran muy conscientes de su entorno cuando eran adolescentes, especialmente en el instituto. Se percataban en seguida de quiénes eran las matonas y las chicas malas para mantenerse alejadas de ellas. Les gustaba situarse lejos de los enfrentamientos y tener una relación amistosa con el mayor número de personas posible. Las Cáncer eran extremadamente conscientes de sí mismas en el instituto, lo que fácilmente podía provocar que fueran excesivamente cohibidas. Cuando daban demasiadas vueltas a la cabeza, normalmente recurrían a las amigas para que las sacaran de su estado confuso. «De forma similar a las Aries, las Cáncer defienden a sus amigas a muerte, pero es posible que no tengan tanto de instigadoras», indica Gat.

Las adolescentes Escorpio son sorprendentemente similares a las Acuario, explica Gat. «Eran con quienes hablabas cuando querías espiar al chico que te gustaba en la pizzería donde trabajaba los fines de semana», dice. A diferencia de las Acuario, puede que te convencieran de que llevaras tu espionaje un poco demasiado lejos porque les encantaba el drama. «Las Escorpio realmente saben cómo crear un drama y probablemente en el instituto eran expertas en eso», afirma Gat. «Ven problemas y no lo pueden evitar». Gat explica que su incapacidad para mantener secretos es similar a la de Géminis, pero las adolescentes Escorpio pueden ser un poco más calculadoras y maliciosas.

Aparte de los signos de tierra, Piscis era la adolescente con más probabilidades de ser una fumeta. Era muy agradable en el trato y también muy inteligente. Esa amiga obsesionada con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y que consideraba que drogarse era una experiencia intelectual probablemente era Piscis. Mientras el resto de chicas se cogía un ciego de maría para estar tranquilas, ellas viajaban para descubrir nuevas partes de sí mismas. Las adolescentes Piscis que crecieron en zonas residenciales a menudo estaban obsesionadas con salir. Pasaban los fines de semana yendo a la ciudad más cercana a visitar galerías y relacionarse con los chicos del centro. Y solicitaban plaza únicamente en universidades urbanas y costeras.

Tanto si eras una nerd como si eras la mismísima Regina George en el instituto, ser adolescente fue duro. Al menos ahora, cuando echamos la vista atrás y recordamos los muchos aspectos embarazosos de nuestra adolescencia, podemos (en parte) culpar a las estrellas.