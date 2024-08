¡Así vivimos el sueño de Daydream 2017!

Después de un año de espera, Daydream nos hizo emigrar de la capital del país hasta a Ciudad de Puebla, tierra del mole y del chile en nógada, para vivir la segunda edición de este festival belga en nuestro país.



Con una sonrisa en la cara, los poblanos iniciaron el primer día cargados de energía y buena actitud. Al momento de cruzar la entrada, era más que evidente notar gran variedad de food trucks, escenarios bien distribuidos, áreas de descanso dispersas y señalamientos bien posicionados, lo cual aumentó nuestras expectativas.



Sin perder el tiempo, nos dirigimos hacia el escenario principal, mejor conocido como Main Dream, donde poco a poco los asistentes se concentraban. La australiana Emma Hewitt dio el banderazo al Warm Up deleitándonos temas como “Disarm Yourself” y “Waiting” con su particular voz, logrando una atmósfera casi angelical que coincidía con la temática del festival.



Al terminar su presentación, con la noche entrando y la temperatura bajando, el dúo Moksi se encargó de calentar a la multitud con un set bien pesado cargado de bass alternado con fuego, luces y láseres de primera calidad. El cierre triunfal del día estuvo a cargo de Diplo, quien se volvió mexicano por unas horas luciendo un particular poncho mexicano y quien creemos, confundió al festival con una fiesta de pueblo mezclando temas Reggaetoneros, Cumbieros y Rancheros como “Gasolina”, “La mesa que más aplauda”, “El Son de la Negra” y el “Sonidito” que pusieron a zapatear a todos, inclusive a los oídos más exigentes. Nosotros, somos sus fans declarados.

Todas las fotos por Zoir Galvan Cubillos.

Videos by VICE

Para el segundo día, el Centro Cívico Cultural 5 de mayo recibió a más asistentes, y como este festival permite la entrada desde los doce años de edad, los chavitos y padres de familia predominaron en las pistas de baile. Exploramos todos los rincones para no perder ningún detalle, empezando en Baddream, carpa enfocada en el género Hardstyle donde DIZZO estaba enloqueciendo a la multitud con temas muy hardcore. Más tarde, en este mismo escenario se presentarían el belga Coone, los holandeses Frequencerz y el dúo Gunz For Hire, todos con sonidos muy pesados para los amantes de la escena hard dance. Terminamos con dolor de cuello y cambiamos al escenario Playing for the Deeps en busca de temas tech- house más locochones. Alexandre Paounov, mejor conocido como Popof, ha sido conocido como un pionero de la música dance durante casi dos décadas y estaba dando un set exquisito. Nos quedamos para escuchar los primeros tracks de Green Velvet, quien es garantía y nunca nos decepciona, dando más de dos horas de imparable música techno.



En el MainDream junto con el calor de la tarde, Eva Shaw hizo sudar a más de uno con su presentación que ahora trae una onda más enfocada al rap y el hip hop, que se mezcla muy bien con la música electrónica. Las chicas suecas Rebecca & Fiona también complacieron pero con sonidos más pop y demostraron el poder del lado femenino en el festival. El dúo LNY TNZ, ambos con jerseys de la selección mexicana, sacaron fuego del escenario y dieron una potente cátedra musical, prometiendo regresar a nuestro país en febrero para seguir la fiesta. Los hermanos traídos desde Canadá, DVBBS, eran de los más esperados por el público, al igual que Afrojack, encargado de cerrar el día con broche de oro junto a un show de fuegos pirotécnicos que parecían eternos y un frío exagerado que fue la excusa perfecta para no dejar de bailar.

El tercer y último día del festival, la gente aún traía actitud de fiesta a pesar de su notable cansancio. Ran- D, quien ahora toco individualmente, se lució con sus temas Hardstyle yVigiland retumbo su popular tema «Shots & Squats» de las serie Super Shore.



La escena nacional crece cada vez más, y la «Bass Boss» Jessica Audiffred, las mexicanas Soni Ceron y Mariana Revilla, el peculiar Donkan y el fundador de los Neim Records, Pinto, tocaron en el Dream Bucket Live, haciéndonos sentir orgullosos de la sangre mexicana que corre por nuestras venas.



Lee Curtiss, que domina los sintetizadores con sonidos sensuales y despreocupados, dio un set para los verdaderos conocedores y durante la tarde- noche, nos invitó a sacarle brillo al escenario durante el set de su tocayo Lee Foss, que por tres horas presumió nuevos temas dentro de su sello discográfico Hot Creations.





Nuestros favoritos del fin de semana sin duda fueron Kaskade y Steve Angello, quienes tenían muy abandonados a nuestro país y fue un placer recibirlos de regreso. Y como no todo es miel sobre hojuelas, este festival sufrió cancelaciones de última hora por parte de Paul Oakenfold, Felix Da Housecat y Alan Walker por causas de fuerza mayor, sin embargo, la buena música nunca se apagó.



De los 70 mil asistentes que se esperaban, se calcula que llegó tan sólo un 60% , y para ser honestos, hicieron que disfrutáramos más la experiencia sin largas filas ni aglomeraciones de gente. Los precios eran accesibles, los escenarios tenían una producción de primera calidad que podría competir con los festivales más aclamados mundialmente, y sin duda, es un evento que recomendamos ampliamente si te gusta la escena electrónica. Regresamos desvelados, con gripa y cansados, pero lo bailado nadie nos lo quita. ¡Nos vemos el próximo año Daydream!

Aquí la fotogalería con nuestros momentos favoritos de la segunda edición del festival belga en nuestro país: