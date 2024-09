‘Assange es libre de irse cuando quiera pero le arrestaremos’, dice el Reino Unido

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Gran Bretaña y Suecia han rechazado el informe de la comisión de Naciones Unidas que concluyó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, es víctima de una detención ilegal. El gobierno del Reino Unido ha expresado que Assange será detenido si abandona la embajada ecuatoriana en la que ha estado viviendo los últimos tres años y medio.

«Esto no cambia nada. Rechazamos por completo cualquier afirmación de que Julian Assange es víctima de detención arbitraria. El Reino Unido ya ha dejado claro a la ONU impugnará formalmente la opinión de la comisión», expresó un portavoz del gobierno británico.

Videos by VICE

«Él está, de hecho, evitando voluntariamente ser detenido en su elección de permanecer en la embajada ecuatoriana», continuó el portavoz. «Una alegación de violación continúa vigente y una orden de detención europea también, por lo que el Reino Unido sigue teniendo la obligación legal de extraditarlo a Suecia».

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU dictaminó oficialmente el viernes que Assange había sufrido «diversas formas de privación de la libertad». Un período inicial de detención en la prisión de Wandsworth de Londres en 2010, seguido de un arresto domiciliario y su temporada en la embajada, una decisión que llegó más de un año después que el responsable de Wikileaks presentara al grupo de trabajo de la ONU su queja en septiembre de 2014.

Una comisión de Naciones Unidas concluye que Assange ha sido víctima de una detención ilegal. Leer más aquí.

La comisión de Naciones Unidas también encontró «falta de diligencia» por parte de las autoridades suecas en cómo se ha abordado el caso de Assange y afirmó que debe concederse una indemnización.

Tres de los cinco miembros de la comisión fallaron a favor de Assange, uno no estuvo de acuerdo y otro no participó, y la decisión, que no es legalmente vinculante para los gobiernos del Reino Unido y Suecia, simplemente funciona como una presión para estos gobiernos.

Assange, que ha dado hoy al mediodía una conferencia de prensa por Skype, ha recordado a los gobiernos del Reino Unido y Suecia que las decisiones de la ONU «son vinculantes» y que la jerarquía de este organismo «es superior a las normas nacionales».

El fundador de Wikileaks es buscado para ser interrogado sobre una acusación de violación en Suecia — pero él asegura que la acusación es una estratagema y que una vez allí será extraditado a EEUU, donde un gran jurado le investiga por sus actividades en Wikileaks.

Ingresó en la embajada ecuatoriana en agosto de 2012 después de una solicitud de asilo político que le fue concedida más tarde. Nunca había sido acusado y se ofreció a ser entrevistado por los fiscales suecos dentro de la embajada.

El grupo de la ONU sostiene que «la detención arbitraria del señor Assange debe finalizar, su integridad física y su libertad de movimiento deben ser respetadas», dijo el líder de lacomisión, Seong-Phil Hong, en un comunicado.

El gobierno sueco también se hizo eco de la opinión del Reino Unido, asegurando que Assange no podía ser víctima de una detención arbitraria dado que él eligió vivir en la embajada y era libre de irse cuando quisiera. Su situación ni siquiera debería haber sido considerada por la comisión, agregó el gobierno sueco, dado que no existe privación de libertad, y la extradición y las cuestiones de asilo no corresponden a dicho grupo.

«El señor Assange ha elegido, de manera voluntaria, alojarse en la embajada ecuatorianas y las autoridades cuecas no tienen ningún control sobre su decisión de quedarse allí», expresó. «Assange es libre de abandonar la embajada en en cualquier momento. Por lo tanto, no está siendo privado de su libertad por ninguna decisión o acción tomada por las autoridades suecas. El gobierno no refuta la opinión del grupo de trabajo.

«En una carta de tres páginas del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco también se hizo hincapié en que no se extraditará a Assange a EEUU si tal movimiento significa una infracción de la ley internacional». En cualquier caso, ninguna solicitud de extradición en relación con el señor Assange ha sido dirigida a Suecia», añadió.

En un comunicado publicado por WikiLeaks el jueves, Assange afirmó que iba a salir de la embajada el viernes al mediodía y «aceptar la detención» si la comisión fallaba en su contra.

«Sin embargo, si los estados que toman parte han actuado de manera ilegal, espero el retorno inmediato de mi pasaporte y el final de los nuevos intentos de arrestarme», concluyó.

Sigue a Miriam Wells en Twitter: @missmbc

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs