ASTO: Animismo electrónico de alma Santera

Desde hace algún tiempo hemos notado que dentro de la escena local de la Ciudad de México, ha comenzado a aparecer una constante en las fiestas realizadas tanto del submundo electrónico, como en algunos festivales especializados de sonoridades abstractas. Nos referimos al músico Francés Asto, quien desde hace algún tiempo, comparte escenarios con nuestros compatriotas chilangos, desde los más jóvenes hasta los más veteranos y desde los foros más independientes hasta los más especializados. Es así como nos acercamos a él para preguntarle de que va este singular proyecto, que en cuyas presentaciones podemos observar una conjugación de instrumentos acústicos de origen africano y un despliegue electrónico al cual ya estamos más acostumbrados.

Thump en Español: Asto, primeramente, es muy afortunado conocer un poco más acerca de ti y tu trabajo por este medio, muchas gracias por tomarnos la entrevista. Comenzando con algunas preguntas básicas, primero, ¿cómo es que comienzas en Francia y cómo es que llegas de tu país a La Habana para desarrollarte en la música ritual (animista) Yoruba?

ASTO: Desde niño siempre me habían fascinado las percusiones. No vengo de una familia de músicos, así que me demore hasta la adolescencia para comprar mi primer instrumento de música que fue una percusión árabe. Fue una revelación y a los pocos meses ya había armado un grupo con amigos y tocábamos en muchos lugares del sur de Francia. En esta época, mi profesor, Hervé me regaló un álbum de la cantante cubana Merceditas Valdéz. Me enamore instantáneamente de las rítmicas y de los cantos, sin saber que era todavía y a partir de este momento hice todo para poder ver por mis propios ojos en qué consistía esta música que parecía venir de otro planeta. Mi familia me apoyó en poder ir a estudiar a La Habana, iba a ir por un año y acabe quedándome siete. En las escuela conocí a personas especializadas en la música que se toca en las fiestas de Santeria y fue gracias a ellos que logré salir del ambiente estudiantil para entrar en el mundo de las ceremonias animistas, donde los iniciados entran en trance y son poseídos por divinidades africanas, bailando sobre las poliritmias de los tambores Batas. Fue allí, en estas ceremonias, que nací musicalmente y esto gracias a una familia llamada Los Chinitos, quienes me transmitieron todo su conocimiento de los tambores sagrados sin guardarse ningún secreto.

¿Cómo definirías tu trabajo?

Mi trabajo artístico es la interpretación de mi experiencia en la música ritual afro-cubana dentro de un contexto moderno, que es el performance de música electrónica. Lo que quiero re transmitir explícitamente, es la energía explosiva de los tambores y el vínculo que se crea entre los músicos y los participantes, que están allí para purificarse espiritualmente. Es este momento, que se podría llamar metafóricamente mágico, el que quiero recrear arriba del escenario y presentar al público.

Ahora bien, ¿Qué es lo que te trajo a nuestro país?

Fue gracias a un amigo con quién hice mis primeros pasos en el mundo de las ceremonias animistas. El se fue a vivir a México mucho antes que me fuera de Cuba y descubrió una comunidad religiosa afro-cubana muy amplia allí. Sabiendo tocar los tambores sagrados muy bien, logró entrar y darse a conocer en este mundo rápidamente. Desde la Habana iba a visitarlo y a tocar y después de varias idas y vueltas decidí instalarme en México.

¿Cómo te has sentido tocando en México? Cabe señalar, que me da mucho gusto ver que tanto te presentas junto a los más jóvenes de la escena, como también lo haces con algunos de los veteranos, al igual, estás presente en casi todo tipo de foros, desde los más alternativos hasta otros más institucionales, ¿Cómo has llevado esta interacción?

México siempre ha sido muy generoso conmigo, desde la época en la cual tocaba en ceremonias de Santeria hasta ahora que me estoy presentando como artista/performer en el género de la música electrónica. Estoy sorprendido por la respuesta del medio y la industria musical hacia mi trabajo. Pensaba obtener pocas respuestas por el hecho de que mi propuesta artística es densa y no orientada al gran público, pero acabe tocando bastante seguido y como comentas, en todo tipo de foros y ambientes. Soy por naturaleza muy comunicativo y en general no pienso dos veces antes de decir o pedir algo. Contacte a los colectivos y actores del medio con quién deseaba colaborar, sin realmente esperar mucho, pero para mi gran sorpresa, varios de ellos me han abierto sus puertas y brindado toda la energía y el soporte que un artista puede desear. Soy muy agradecido hacia ellos y a México en general por esto.

Volviendo al sonido de Asto, veo que describes a este proyecto como uno dedicado hacia el IDM, acerca de esto ¿Podrías mencionar cuales son los artistas de este rubro que te han influenciado más para Asto o bien los que más disfrutas?

El artista IDM que más me influencio fue Amon Tobin con el álbum Permutation, que escuchaba mucho cuando era adolescente. Empecé a involucrarme en la música electrónica mucho después pero siento que este álbum me dejo marcado con su estética tan peculiar. Los artistas y grupos que me han influenciado directamente para la producción son Steve Lehman, Hiatus, Animals As Leaders y Well Tempered Clavier y Variations Goldberg de Bach tocado por Glenn Gould. Puedo decir que estos grupos y artistas me permitieron romper mis barreras mentales en el tema del proceso creativo.

Vimos por ahí una colaboración interesante con la gente de Arturia. Cuéntanos un poco acerca de esto.

Conocí a Sylvain Missemer del staff de Arturia en un evento de Ableton User Group. Nos hicimos amigos y después de haber escuchado mis producciones me propuso trabajar sobre un banco de ritmos para el Drum Brute, con carta blanca para crear las rítmicas que quería. Unos meses después hicimos un video con el soporte de Ableton y Arturia dónde estoy tocando con el Matrix Brute y Live y donde Manley López está tocando los tambores Bata. Este proyecto fue un momento clave para mí porque era la primera vez que trabajaba específicamente sobre un encuentro entre los tambores Bata tocados en vivo y el performance de música electrónica. Desembocó en una impresión de haber abierto una puerta hacia un nuevo potencial de experimentación entre dos mundos muy lejanos pero que da resultados increíbles cuando se encuentren.

Por último, ¿Que artistas de nuestro país son los que más te han gustado y si es posible cuales recomendarías?

Estoy impresionado por la cantidad de productores aquí en México y cada vez descubro más, cada uno con su identidad muy marcada y su originalidad. Podría mencionar a CNDSD que vi tocar en MUTEK y que me dejo boquiabierto, Jadir Zarate, Siete Catorce, Vilis ,Nueve Vidas y Osday siendo los que más me impactaron al día de hoy, pero estoy seguro que mi lista de preferidos va a ir incrementando cada día más.

