Según un astrónomo destacado de Harvard los extraterrestres intentaron contactarnos

Tal vez recuerdes que en 2017 un extraño objeto en forma de porro gigante paso cerca de la Tierra, en su viaje por el espacio. Medía cerca de un kilometro de largo y se movía a un ritmo irregular, causando gran revuelo entre los observadores alienígenas. La gran mayoría de los científicos que han estudiado el objeto han dicho que ‘Oumuamua fue un fenómeno natural, pero el jefe del departamento de Astronomía de Harvard acaba de publicar un libro en el que dice que cree que el gigantesco objeto era de origen alienígena”.

En su libro, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth [Extraterrestre: la primera señal de vida inteligente más allá de la Tierra], el Dr. Avi Loeb expone en 240 páginas exactamente por qué cree que el objeto de 2017 fue un intento intergaláctico de entrar en contacto con la Tierra.

“El aspecto más emocionante de que ‘Oumuamua sea un objeto extraño y distinto a cualquier asteroide o cometa que hayamos visto antes es la posibilidad de que sea producto de algún tipo de tecnología alienígena”, le dijo Loeb a VICE en un correo electrónico. “Si es así, es posible que no seamos la ‘especie más inteligente del sistema solar’. Deberíamos buscar otros objetos interestelares para averiguarlo”.

En 2019, investigadores de la Universidad de Maryland publicaron un artículo en la revista científica Nature Astronomy que concluía que el porro espacial gigante era extraño no solo debido a su color, sino también a que no tenía una propulsión similar a la de un cometa ni emitía gases en la forma en que se esperaría que lo hiciera un cometa. Pero dijeron también que era poco probable que fuera de naturaleza alienígena: “El hecho de que ‘Oumuamua tenga algunas propiedades inusuales no es de ninguna manera evidencia suficiente para concluir que se trate de tecnología extraterrestres”, le dijo a VICE Matthew Knight, coautor del artículo, y agregó también, “Como científico, estoy entrenado para no pensar en absolutos, así que no puedo decir con 100% de certeza que no fuera extraterrestre”. Knight planteó la hipótesis de que el objeto fuera “planetesimal”, lo que significa que podría ser un bloque sólido que al paso de millones de años podría terminar formando un planeta.

Loeb, por otro lado, dijo que no quiere sacar conclusiones precipitadas y llenar las lagunas con suposiciones. Argumenta en su libro que ese tipo de pensamiento es ignorante y que debemos considerar todas las posibilidades, especialmente porque, como él dice, los humanos no somos la especie más inteligente que existe.

“La mayor parte de la comunidad astronómica continuó con ‘sus asuntos como de costumbre’ e ignoró ‘las anomalías de ‘Oumuamua”, dijo Loeb. “Algunos astrónomos intentaron explicar las anomalías, pero para ello tuvieron que echar mano de objetos que nunca antes se han visto, como un iceberg de hidrógeno o un ‘conglomerado de polvo’, los cuales probablemente no sobrevivirían el largo viaje interestelar”.

Se desconoce exactamente qué es el objeto, pero el profesor está seguro de que es un objeto de una civilización alienígena lejana. La NASA puede confirmar que provino de otro sistema solar, acelerado a través del espacio de manera distinta a como lo haría un cometa, y que “los astrónomos nunca antes habían visto, en el sistema solar, un objeto natural con proporciones tan singulares”.

“Mi punto es que es muy difícil explicar las extrañas propiedades de ‘Oumuamua con procesos naturales convencionales, por lo que estudiar objetos de su tipo en el futuro nos proporcionará conocimientos acerca de un origen natural inusual o de otra civilización”, dijo Loeb. “Recopilemos evidencias y no nos apoyemos en prejuicios”.

El libro estará disponible para el público el 26 de enero.