Los ataques de racimo de ‘Call of Duty: Warzone’ están rompiendo el juego de repente

Hace una semana, los ataques de racimo de Call of Duty: Warzone eran solo otra forma de acabar con tus enemigos en el popular modo Battle Royale. Gasta 3.000 dólares en una estación de compra, marca un objetivo con un láser y lloverá fuego infernal desde los cielos. Es una buena manera de hacer que la gente salga de sus escondites, pero también les da a los jugadores una advertencia para poder evadirlo, así que en realidad es difícil matar a alguien con ellos.

Pero si entras a una partida actualmente, es probable que seas testigo de un torrente de ataques de racimo aparentemente imposible e interminable que hace que el juego sea casi imposible de jugar.

“La vulnerabilidad de los ataques de racimo infinitos en Warzone está haciendo que la gente abandone los lobbies”, escribe el sitio web de juegos Dextero. “Glitch en Call of Duty: Warzone le da a los jugadores ataques de racimo infinitos”, dice un titular en Game Rant. “Call of Duty: Warzone está experimentando un glitch de ataques de racimo infinitos”, dijo Daily Esports.

Varios de nosotros en Motherboard jugamos Warzone con regularidad (personalmente tengo 23 victorias, muchas gracias), y definitivamente hemos notado un aumento en los ataques de racimo. Me enteré de este hecho mediante la comunidad, después de que experimentamos el aumento inusual de este tipo de ataques en un par de juegos, lo que nos hizo buscar respuestas. Después de analizar el problema, estamos bastante seguros de que no hay realmente una forma de “explotar” los ataques de racimo; más bien es una confluencia de problemas endémicos del juego: la gran cantidad de gente que hace trampa, un “meta” que cambia rápidamente y la desinformación. En pocas palabras, utilizar múltiples ataques de racimo de forma consecutiva no es realmente una manera de explotar el juego, simplemente una estrategia popular en este momento.

Hasta donde sabemos, el YouTuber Jackfrags fue quien mencionó por primera vez este “glitch” o “cheat”, en un video que está incrustado en todas las historias de los sitios web mencionados anteriormente.

En el video titulado “Call of Duty Warzone – Esto tiene que parar, ¡POR FAVOR!” Jack está jugando una partida de Warzone en solitario, aniquilando a la competencia, cuando de repente es bombardeado con ataques de racimo. Inmediatamente observa que esto es extraño tanto por la cantidad de ataques de racimo como por su capacidad para golpearlo a pesar de que está conduciendo un automóvil por el bosque en una zona bastante remota del mapa.

“Usa algún tipo de cheat de ataque de racimo infinito”, dijo Jack, especulando que el jugador probablemente estaba usando un aimbot, un cheat que les da a los usuarios la capacidad de no fallar sus tiros.

Además del video de Jackfrags y los sitios de videojuegos que lo mencionan, el problema de los ataques de racimo se extendió por Twitter, Reddit, los canales de Discord de Call of Duty y otros canales de YouTube. Algunos mencionan a Jackfrags, mientras que otros comparten historias o videos similares que muestran el abuso en el despliegue de los ataques. Como dije anteriormente, nosotros mismos hemos visto un aumento en su uso cuando jugamos.

Una fuente de Activision que está familiarizada con los esfuerzos de la compañía para prevenir los cheats, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizada para hablar con la prensa, nos dijo que, a juzgar por lo que vieron en línea, el problema de los ataques de racimo probablemente no es un cheat que literalmente está hackeando el juego, sino un bug que está siendo explotado.

Después de buscar en las comunidades que discuten y comparten cheats y maneras de explotar el juego, no encontré ninguna explicación sobre cómo los jugadores podrían hacer algo como esto. Es extraño porque las vulnerabilidades, especialmente las que puedes ver simplemente accediendo a cualquier partida, a menudo se comparten libremente en internet hasta que se solucionan. Por ejemplo, a principios de este año, Infinity Ward retiró los helicópteros de Warzone brevemente para poder solucionar un problema en el que los jugadores encontraban la forma de volarlos debajo del mapa, haciéndolos invencibles. A medida que esa vulnerabilidad se hacía más común, muchos videos en línea empezaron a mostrar cómo hacerlo.

Decidimos ver si era posible usar varios ataques de racimo consecutivos sin la necesidad de explotar el juego o hacer trampa y tuvimos éxito. En el modo Battle Royale Quads pudimos completar algunos contratos, obtener mucho dinero y comprar alrededor de 20 ataques de racimo rápidamente, que luego pudimos desplegar en grandes cantidades. Por fortuna pudimos comprar ataques de racimo durante una “venta de liquidación”, un evento en el juego que temporalmente hace que todos los artículos del juego sean más baratos. Con un poco de dinero y acceso a una estación de compra, es fácil comprar múltiples ataques de racimo, dejarlos en el suelo y seguir usándolos.

Múltiples ataques de racimo que fácilmente pudimos comprar y usar consecutivamente.

El problema era que, si bien es entretenido bombardear la mitad del mapa con tus amigos… no es muy útil; otros jugadores simplemente huyen para cubrirse. Algo notable sobre el video de Jackfrags no fue solo la cantidad de ataques de racimo, sino cómo pudieron apuntarle tan bien.

Entonces, ¿qué está pasando?

Al buscar el nombre de usuario del jugador al que Jackfrags acusa de hacer trampa en su video, surgen otros videos subidos por otros jugadores que acusan al mismo jugador de hacer trampa. Algunos fueron subidos después de la publicación del video de Jackfrags, pero otros se publicaron días o semanas antes. No podemos decir con certeza que el jugador acusado en todos estos videos esté haciendo trampa —es posible que sea extremadamente bueno en el juego—, pero las imágenes muestran al jugador divisando enemigos y disparándoles a la cabeza desde el otro lado del mapa, a veces mientras siguen cayendo desde los aires.

Un video es particularmente informativo porque muestra a este presunto tramposo acumulando decenas de muertes desde una parte aislada del mapa. A medida que el círculo comienza a cerrarse, el jugador se mueve a una estación de compra donde gasta alrededor de 30.000 dólares en ataques de racimo. Luego los utiliza por todo el mapa y consigue algunas muertes de esta manera antes de ganar el juego. Además obtiene la victoria incluso antes de llegar al círculo final, lo cual es muy raro. Se ve casi exactamente como lo que vimos en el video de Jackfrags, donde el mismo jugador también usa los ataques de racimo cerca de una estación de compra.

Lo que tenemos aquí es un jugador que probablemente está haciendo trampa de la misma manera en que lo hace la mayoría de los jugadores de Warzone (wallhacks y aimbots), pero su adquisición de los ataques de racimo es legítima, sin necesidad de hacks ni vulnerabilidades. Jackfrags, un YouTuber de Warzone enormemente popular se encuentra con este jugador y hace un video sobre él o ella, presentando así a la comunidad la idea de los ataques de racimo consecutivos. El video se abre paso a través de la comunidad y cambia el “meta”, es decir, las estrategias en constante evolución que los jugadores usan para ganar el juego. Un jugador es bombardeado por múltiples ataques de racimo y piensa: “sabes qué, me gustaría bombardear a alguien con múltiples ataques de racimo también”. De repente todos están usando los ataques de racimo, algo que siempre han podido hacer, pero no lo hacían.

En última instancia, los ataques de racimo disminuirán una vez que alguien encuentre una buena manera de contrarrestarlos o Infinity Ward actualice el juego para que sean menos útiles. Es un proceso normal para cualquier juego en línea del tamaño de Warzone, que se actualiza y ajusta constantemente para mantenerlo equilibrado y divertido. Aparte de eso, lo único que Infinity Ward puede hacer es seguir combatiendo el problema de los cheats.

Activision y Jackfrags no respondieron a una solicitud de comentarios.

Lorenzo Franceschi-Bicchierai contribuyó con reportajes para este artículo.