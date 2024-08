ATENCIÓN: Primus vendrá por primera vez en Colombia

Primus es de esas bandas que no puedes categorizar en algún género, pero que influenció muchos otros proyectos como Deftones, Korn y Limp Bizkit. Bandas que estuvieron en el soundtrack de tu adolescencia.

Esa legendaria banda que explora diversos matices, entre ellos la polka, el funk, el metal y el punk, se presentará por primera vez en Bogotá el próximo 22 de enero de 2019. Dentro de su repertorio tendrán clásicos como “Tommy The Cat” y “Mr. Krinkle” y canciones de su último álbum The Desaturating Seven, publicado el 27 de septiembre de 2017, para bailar al son de la polka psicodélica .

Videos by VICE

Este último trabajo, que contó con la participación de Tim Alexander, uno de los fundadores de Primus, está inspirado en los cuentos infantiles The Rainbow Goblins del italiano UI de Rico. Les Calypol, bajista y líder de la banda, le leía a sus hijos esas historias e inspirado por los colores y arte del libro decidió hacer este álbum que presentará el próximo año en el Royal Center.

Las boletas podrás conseguirlas en Tu Boleta y estarán entre 230 mil pesos y 340 mil, pendientes ahí.

Sigue a Noisey en Instagram .