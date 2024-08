ATENCIÓN: The Prodigy llega por primera vez a Colombia

The Prodigy, la banda británica más raver punk de todos los tiempos, finalmente pisará suelo colombiano después de años y años de espera. El anuncio más esperado por los seguidores de Liam Howlett, Keith Flint y Maxim llegó gracias al Festival Estéreo Picnic, quien ha confirmado a los rebeldes ingleses para la celebración de su décima edición en abril de 2019.

Agresivos, controversiales, padrinos del rave y pioneros del género big beat son tan solo algunos de los términos que pueden usarse para referirse a The Prodigy. Con trabajos como Experience, Music for the Jilted Generation y The Fat of the Land, estos ingleses lograron llegar al estrellato y ser reconocidos mundialmente como la banda que tendió el puente entre el rock noventero y la música electrónica.

Junto a The Prodigy, este décimo aniversario del Festival Estéreo Picnic también contará con la presencia de grandes nombres como Kendrick Lamar, Artic Monkeys, Twenty One Pilots, St. Vincent, Disclosure y una portentosa cuota de actos latinoamericanos.

Para ir calmando un poco esas ansias locas, escucha la fina playlist curada por Spotify, This is The Prodigy, a continuación:

