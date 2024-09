¿Cuáles de los últimos atentados en Europa están realmente ligados al terrorismo islámico?

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Una serie de sangrientos ataques están golpeando a Europa, especialmente a Francia y a Alemania.

El país gobernado por Angela Merkel ha sufrido cuatro atentados en una sola semana. Se trata de ataques perpetrados por hombres de diferentes orígenes y clases sociales que actúan como «lobos solitarios», es decir, bajo su propia dirección y sin seguir las instrucciones de ninguna organización terrorista.

Muchos de estos sangrientos episodios, sin embargo, han sido relacionados con el terrorismo islámico. A pesar de que el ataque ocurrido en Niza durante las celebraciones nacionales de la toma de la Bastilla el 14 de julio fue, en un principio, reivindicado por el Estado Islámico, a día de hoy, las conexiones con el grupo u otras organizaciones terroristas o políticas siguen siendo débiles y poco contundentes.

A continuación, analizamos si hay vinculación con el terrorismo de raíz islámico y la naturaleza de la misma en cada uno de los últimos atentados.

27 de julio | Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia



A las 11:44, dos hombres armados con cuchillos tomaron como rehenes a un sacerdote, dos religiosas y varios fieles en una iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime, en Francia. Una rápida operación por parte de las fuerzas de seguridad concluyó con ambos atacantes muertos, el sacerdote degollado y un herido grave.

Matriz terrorista: probable. Los hombres habrían proclamado su adhesión a Estado Islámico. El presidente Hollande calificó al ataque de un «asesinato vil de terroristas que reivindicaron a Daesh [acrónimo árabe para Estado Islámico]» y agregó que «un grupo nos declaró la guerra». De momento, la vinculación entre los atacantes y el grupo terrorista no ha sido confirmada.

24 de julio | Ansbach, Alemania

A las 22:10 horas del domingo, un hombre sirio de 27 años se inmoló frente a un bar en el centro de la ciudad de Ansbach, en el estado de Baviera. La explosión hirió a 12 personas, tres de los cuales se encuentran en estado grave. Según los informes, al hombre le habrían negado el acceso a un festival de de música de entrada libre en Ansbach. En 2015, al atacante le habían denegado el asilo.

Matriz terrorista: probable. El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, habló de un «verdadero ataque suicida islámico». También el portavoz de asuntos internos del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU por sus siglas en alemán), Stephan Mayer, sostuvo que había «indicios» de que el hombre hubiera seguido un proceso de radicalización acercándose a las posturas del fundamentalismo islámico, pero sin proporcionar más aclaraciones. El departamento de propaganda de Estado Islámico ha reivindicado oficialmente la responsabilidad del atentado, asegurando que el ataque había sido perpetrado por un «soldado» del califato.

23 de julio | Rütlingen, Alemania

Un joven sirio de 21 años que caminaba portando un machete mató a una mujer embarazada e hirió a otras dos personas alrededor de las 16:30. El hombre era un solicitante de asilo que residía en la ciudad de Rütlingen, en el sur de Alemania. El atacante — quien fue detenido por la policía — había tenido un altercado con la mujer antes de sacar el arma.

Matriz terrorista: No hay. No se han encontrado, al menos, por ahora, vínculos con el terrorismo islámico.



22 de julio | Múnich, Alemania

Un alemán de 18 años abre fuego en una de McDonald’s ubicado junto a un centro comercial en Munich, Alemania, matando a nueve personas e hiriendo a 16 antes de suicidarse. El atacante, de origen iraní, nació y vivió en la ciudad bávara.

Matriz terrorista: No. Según lo informado por el gobierno alemán el adolescente padecía una enfermedad mental, actuó solo y no tenía vínculos con Estado islámico ni algún otra organización terrorista.

18 de julio | Wurzburgo, Alemania

Un joven de 17 años armado con un cuchillo y un hacha hirió a cinco personas a bordo de un tren cerca de Würzburg, en el sur de Alemania, alrededor de las nueve de la noche. Cuatro de los heridos pertenecían a un grupo de viajeros procedentes de Hong Kong: dos se encuentran en estado crítico. El atacante fue abatido por la policía.

Matriz terrorista: Sí. El joven de 17 años, Riaz Khan Ahmadzai, era un refugiado afgano que vivía en Alemania. La agencia de noticias A’maq, órgano oficial de propaganda de Estado Islámico, ha publicado un vídeo en el que el joven había jurado fidelidad al califato, mientras que la policía encontró una bandera de ISIS cacera en el hogar del joven.

14 de julio | Niza, Francia

Un hombre armado que conducía un camión atropelló a decenas de personas que se encontraban reunidas en el paseo marítimo de Niza durante la celebración de la fiesta nacional francesa. El ataque causó 84 muertos y 308 heridos. El atacante, un franco-tunecino de 31 años de edad llamado Mohammed Lahouaiej Bouhlel, fue asesinado por la policía. El hombre habría planeado el ataque durante meses y habría recurrido a la ayuda de cinco cómplices. 30 de los muertos en el ataque eran musulmanes.

Matriz terrorista: posible. El 16 de julio, dos días después de la matanza, Estado Islámico emitió un comunicado en el que reivindicaba la autoría del atentado, al definir al atacante como «nuestro soldado». Incluso el presidente Hollande, en el primer discurso a la nación tras el sangriento episodio, dijo que no se podía «negar el carácter terrorista de este ataque». Hasta el momento, sin embargo, la policía francesa no ha encontrado vínculos entre el hombre y el terrorismo islámico. El comisario de Niza ha definido a Lahouaiej Bouhlel como «un joven completamente alejado de la religión, no era practicante, comía carne de cerdo, bebía alcohol, consumía drogas y llevaba una vida sexual abierta».

