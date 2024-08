La pesadilla inmobiliaria del mes: vive en una cama plegable por 650 euros al mes

‘La pesadilla inmobiliaria del mes’ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

¿Qué es?: Pues es un espacio que se alquila como vivienda. Tiene más superficie en vertical que en horizontal, quizás por eso nos ha llamado la atención.

¿Dónde está?: Está en la zona de Conde Duque, una zona bastante castiza del centro de Madrid. Lleno de callejuelas y edificaciones antiguas, lo mejor de este barrio es que siendo muy céntrico es bastante más tranquilo que Malasaña o Chueca.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Tienes la calle Princesa a un lado y Malasaña al otro, así que la oferta de planes es inmensa. Es un barrio, además, en el que la oferta cultural es muy amplia gracias al Centro Conde Duque donde, sobre todo en verano, se hacen muchos conciertos. Y las terrazas, no nos olvidemos de las terrazas, es un barrio bastante bueno para ir de cañas y tomar un vermut al solete.

¿Cuánto cuesta?: Vale 650 euros, “directo y sin comisión de agencia”, reza el anuncio. Eso responde a cuánto cuesta de dinero, porque vivir ahí deber costar bastante, como mínimo un par de esguinces de rodilla.

Videos by VICE

“Qué angustia estoy pasando… he visto el anuncio varias veces y no termino de entender la distribución”, esto me decía un amigo cuando le enseñaba el anuncio para constatar que la estupefacción al verlo no era cosa mía. Puede parecer una tontería, pero ser capaz de entender la distribución de un piso de 22 metros cuadrados y dos alturas es algo tremendamente meritorio. Es un logro que debería enorgullecer al aparejador que pensó que este lugar podía tener salida en el mercado inmobiliario.

Vamos a destripar el anuncio, venga. La distribución describe un pequeño zigzag: en el primer tramo está lo que sería el baño, donde destaca el hecho de que te puedes sentar en el trono y meter la piernas en la ducha.

El tramo recto y más amplio (amplio en comparación con el resto) es para la cocina, que tiene la peculiaridad de que justo en medio tiene una escalera enorme, aunque hay que mirarlo por el lado bueno y quizás los peldaños puedan servir como mesa auxiliar a la hora de cocinar.

Todo es muy cuqui hasta que llegas a la foto de los utensilios de cocina, ahí aparece un amasijo de hierros/tostadora coronado con una botella de aceite suspendida en el aire… no se si es buena idea todo esto, solo falta un tarro de miel para sumar todos los ingredientes necesarios para el caos total.

Y llegamos a la última parte del zigzag, al recodo final de la planta baja de este dúplex de ensueño. En ese lugar aparece el rey de la casa, el mueble por el que la mudanza vale la pena, es lo que en la NBA llamarían «jugador franquicia». Bajo la apariencia de un intrascendente puf gris, se abre camino un artilugio milagroso con más identidades que Val Kilmer en El Santo, un producto camaleónico que recuerda al mismísimo Albert Rivera, es que ni el peluquero de Neymar ofrece tanta variedad como esta pieza. Este mueble será tu vida, centralizará tu día a día, no habrá hora en la que no estés en contacto con él, lo será todo.

La primera foto en la que lo vemos aparecer tiene el aspecto de una chaise longe camuflada en forma de cama. Con su almohada, su sábana, se ofrece como lugar paradisiaco en el que dormir, tiene un cajetín eléctrico ahí a la altura de la pierna, pero es un detalle menor, si se descansa con cuidado no debe haber riesgo de calambrazo. Más abajo vemos la versión sillón, una manera recogida de disfrutar de tu hogar. Ocupa menos sitio, pero ello no quita que sea un lugar confortable para escuchar música clásica con un pacharán.

Al puf, la cama y el sillón, hay que sumarle el formato definitivo, el que da sentido al inmueble. En la foto contigua descubrimos que también es armario. Como si fuera el comecocos, el puf abre su mandíbula de par en par y ahí te entra hasta la vajilla de la boda. En este caso se nos ofrece la posibilidad de guardar la ropa de cama y así cerrar el círculo. Otro debate es que si esto hay que hacerlo a diario, pues apaga y vámonos, menuda tortura.

También hay que hablar de la segunda planta. Uno piensa que igual arriba debe estar el dormitorio, error. El espacio de la planta superior no debe ser mayor de tres o cuatro metros cuadros, a lo que hay que añadirle el hándicap de esta abuhardillado, esto es verdad que es muy bonito y bucólico en foro, pero en persona el hecho de no poder estar de pie le resta algo de comodidad.

Además tiene una cosa que es regular tirando a mala, y es que además de la zona de la escalera, existe ventana y por lo tanto una segunda entrada de luz. La planta de abajo por lo tanto gana mucha claridad, pero también multiplicas por dos las opciones de caer al vacío desde la planta de arriba. Hay que tener mucho cuidado al removerse en ese dormitorio si uno no quiere despeñarse sobre la cocina.

Por último, hay que analizar las fotos que el casero nos proporciona de las vistas que tiene su ático. Hay dos fotos en las que se ven fachadas traseras, antenas de televisión, tejados de uralita, eso no hace ningún bien, para eso no pongas nada. Hay otra en la que se ve cierto skyline del centro que sí aporta valor, pero los tejados de las casas de al lado, pues como que no.

Conclusión: este es mejor ejemplo de la gentrificación madrileña. Un piso céntrico, caro, pequeño, incómodo y que se puede alquilar por meses. Para vivir en el centro hay que aceptar todo lo anterior.