ATLAS 064: Khainz (SZ)

Pocos artistas en la escena tienen la energía y la visión que Khainz ha sabido desarrollar durante todos los años de su carrera. Caracterizado por una constante evolución y por la búsqueda de nuevos sonidos siempre, Simon Schwendener de Suiza sin duda ha sido uno de los artistas más aclamados en los festivales mexicanos.



Sprout Music, Form, Great Stuff, Hotfingers, Formatik , Natura Viva, son solo algunos pocos de los labels en los que ha lanzado su música. Comenzó su carrera como DJ desde los 14 años y ahora, se ha convertido en todo un referente de la escena del tech house actual.

En exclusiva para THUMP México, platicamos con Simon sobre el presente, pasado y futuro de Khainz y además, nos regaló una sesión de una hora en exclusiva para nuestra serie de ATLAS.

Durante estos años que llevas produciendo como Khainz tu sonido ha evolucionado, ¿crees que ha cambiado lo suficiente como para empezar un proyecto de música nuevo?

Como Khainz siempre me han gustado diferentes tipos de estilos. Hace un par de años, empecé con el proyecto de Simon Slice, que es un poco más relajado y un poco más experimental comparada con la música de Khainz. Pero en el momento realmente no tengo el tiempo para 2 proyectos ya que Khainz es mi principal enfoque y consume la mayoría de mi tiempo.

¿De qué manera ha cambiado tu vibra musical con el paso de los años?

Siempre he hecho música que me guste tocar. Con el paso de los años ganas distintas influencias y pruebas nuevas cosas, ya que como artista debes evolucionar, de otra manera te estancas y sientes que te estás repitiendo a ti mismo.

Cuéntanos de tu principal reto y tu mayor orgullo durante tu carrera.

Creo que lo que más me satisface es que puedo viajar por el mundo haciendo lo que más me gusta: tocar y producir música.

Empezaste tu carrera como DJ mezclando vinilos a los 14 años. ¿Recuerdas cuáles eran tus favoritos? ¿Aún los tienes? ¿Te consideras un coleccionista musical nostálgico?

Todavía tengo como 300 viniles en casa de aquellos tiempos. Cuando los CDs inundaron el mercado, dejé de comprar y coleccionar vinilos y vendí muchos de ellos (como 700) ya que necesitaba comprar equipo de producción. Siempre estoy buscando la mejor calidad de mis discos así que los CDs fueron una mejor opción para mi en ese momento.

Los primeros álbums que recuerdo tocar eran de mi hermano ya que no tenía dinero en ese tiempo: Placebo Effect – Eco Breeder Doof – Born Again Sheyba – Into the 4th Dimension

¿Qué tipo de música escuchas más en tu vida diaria?

Cuando llego a casa del estudio la mayoría de las veces no tengo ganas de escuchar techno o tech house. Muchas veces termino con algo más relajado como Bonobo, Morcheeba, Portishead, Honne, Chet Faker, James Blake, Ninja Tunes Artists, Hip hop viejo, rock y muchas formas de Jazz …

Platícame un poco de los proyectos en los que estás trabajando ahora.

Mi principal enfoque ahora es mi nuevo álbum. Pero también he hecho unos cuantos remixes para diferentes labels. Una de ellas fue para Manila Sunrise de Luzon, que será lanzado en Yoshitoshi (la disquera de Sharam de Deepdish). También remixes para 2 amigos mios: Laika & Strelka para Heinz Music. Remixée a Carbon para Phobos y a Sam Jasperson para Tenampa Records, una disquera mexicana. Remixée a Suspect One para Scander y otro para SQL & Child.

¿Qué crees que hace especial a las fiestas en México?

México tiene una genial audiencia, siempre con buena energía en el dancefloor y por lo general siempre están muy bien producidas las fiestas y festivales. ¡Siempre me alegro de regresar!

¿Qué proyectos musicales nos recomiendas escuchar?

Bodzin, Patrice Bäumel, Adana Twins, Pablo Say, Tale of Us, Thomas Schumacher, Dr. Dru, Brigado Crew y Audiojack.