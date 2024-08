Atlas de Riesgo en la CDMX: la herramienta que hace falta para salvar vidas

El Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México —al que actualmente tiene acceso la ciudadanía— carece de información útil y relevante para la toma de decisiones de sus habitantes, además de que las delegaciones no lo tienen actualizado. En la práctica esto quiere decir que la información que podría salvar la vida de los capitalinos no es pública.

La vieja exigencia de muchos sectores de la población de poner a disposición de los habitantes el Atlas de Riesgo ha tomado fuerza después de las trágicas consecuencias que dejó el terremoto del pasado 19 de septiembre.

De hecho, el Secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, aceptó a este medio que el mapa actualmente disponible a través de su sitio web, es deficiente.

Geólogos, urbanistas expertos, autoridades y documentos consultados por VICE News evidencian la opacidad y abandono con que se ha manejando este tema.

Los especialistas coinciden que la planeación urbana debe partir de la seguridad física de los ciudadanos. Pero actualmente los capitalinos no tienen en sus manos la información necesaria para tomar las decisiones ante el riesgo que implica vivir en ciertas colonias.

Las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México están obligadas a realizar y a mantener actualizado un Atlas de Peligros y Riesgos. Sin embargo, bajo el argumento de que el Atlas contiene información que pone en riesgo la «seguridad nacional», la ciudadanía sólo tiene acceso a siete mapas que contienen información totalmente incomprensible y por tanto inútil.

Por ejemplo, el mapa de zonificación sísmica muestra en colores —rojo, naranja, amarillo, verde— las zonas de la ciudad más susceptibles a movimientos telúricos, pero es imposible distinguir qué colonias presentan mayor riesgo, y mucho menos el estado de las capas del suelo.

Imagen del mapa de zonificación sísmica. Imagen vía Protección Civil

Para investigador Rafael Huizar, geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicar un mapa de riesgo sísmico tal como está, es simplemente un despropósito, pues incluso dentro de la zona roja habría sitios con más peligro.

«¿En dónde está el mayor riesgo? Dentro de esa área roja debe haber unos (lugares) más delicados. ¿En la Roma, en la Doctores, Coyoacán? Deben darlo a conocer con una explicación, que digan por qué y a qué es vulnerable esa zona y qué es lo que la gente debe hacer», dice Huizar en entrevista, quien ayudó a elaborar los primeros estudios geológicos de la capital durante la primera década de los 2000.

Incluso, el especialista propone que el gobierno debería tener detallados los peligros que corre cada predio. Es decir, realizar inspecciones cada cierto tiempo para ver en qué condiciones está cada edificio. Además, ese detalle debe considerar aspectos socioeconómicos, pues las comunidades marginadas siempre son las más vulnerables.

«Aquí en la ciudad tiembla al menos dos veces al año. Es urgente elaborar esta información. Ese Atlas de Riesgo debería tenerlo Protección Civil y debería actuar en consecuencia. Si supiera cuáles son las casas con mayor riesgo debería haber acciones. Si no, quiere decir que tal vez no lo tienen, y si lo tuvieran, parece que no les importa», indica el geólogo.

Imagen vía Isabel Mateos/Cuartoscuro.com

Según la Ley del Sistema de Protección Civil, los Atlas de Peligros y Riesgos deben estar actualizados de manera permanente. Una vez que las delegaciones los actualizan, deben enviar la información a la Secretaría de Protección Civil, dependencia responsable de elaborar el Atlas de toda la ciudad.

Se trata de una serie de documentos que permiten visualizar toda clase de peligros con los que conviven los habitantes de una localidad. Desde los sitios propensos a inundarse hasta las zonas más susceptibles a los temblores.

Un Atlas también contiene información sobre la ubicación de ductos de petróleo, redes de agua potable, pozos de agua e infraestructura eléctrica, la cual efectivamente podrían mantener bajo reserva.

Imagen vía Armando Monroy/Cuartoscuro.com

VICE News detectó que dos de las delegaciones más afectadas por el sismo —Cuauhtémoc y Benito Juárez— no actualizan su Atlas de Peligros y Riesgos desde hace 12 y 5 años, respectivamente, según información publicada en Transparencia.

Pese a que cada año es una de las delegaciones que más dinero recibe, la última actualización del Atlas de la Cuauhtémoc es de 2005, según este documento, ya que en febrero de 2017 afirmó que estaba solicitando los recursos para realizar dicha tarea.

La Delegación contesta en 2015 que no ha actualizado desde 2005. Solicitud de información número 0405000064515. Imagen vía VICE News

En febrero de 2017, la Cuauhtémoc señala que está buscando presupuesto. Solicitud número 04050000252. Imagen vía VICE News.

Sin embargo, al pedir su versión, la titular de Protección Civil de la Cuauhtémoc, Cynthia Murrieta, señaló en entrevista que precisamente el 19 de septiembre iban a presentar avances de la actualización del Atlas de Riesgo.

Mientras tanto, en la delegación Benito Juárez, donde se derrumbaron 13 edificios, ese documento no está actualizado desde 2012. También argumentó falta de recursos para estos fines. Se le pidió versión a esta demarcación, pero no contestó.

Benito Juárez responde en febrero de 2017 que no tiene actualizado el Atlas de Riesgo. Imagen vía VICE News.

Sólo tres delegaciones han hecho su tarea y tienen el Atlas de Riesgo actualizado, según se pudo corroborar. Se trata de las delegaciones Iztacalco, Xochimilco y Azcapotzalco. Ésta última encontró que existen colonias en las cuales son inviables las mega construcciones debido a que el suelo no es estable. Tardó un año y medio en concluir el documento.

«Hay recomendaciones para zonas que son endebles. Lo que era el suelo del lago, donde estaba en la época prehispánica. Todo lo que abarca el oriente de esta delegación. Justo ahí se habían autorizado mega desarrollos habitacionales», comentó el director de Jurídico y de Gobierno de la delegación, Efrén Rodríguez.

No obstante, si bien pueden detectar este tipo de zonas, las delegaciones no tienen facultades para frenar las construcciones, ya que los trámites para erigir edificios se gestionan directamente con el gobierno central de la Ciudad de México.

La Secretaría de Protección Civil está encargada de elaborar estudios en ciertas zonas para actualizar el Atlas general de la ciudad. De acuerdo con la última información disponible en Transparencia, esta dependencia invierte cada año recursos para estos fines.

En 2011, por ejemplo, se gastaron más de 9 millones de pesos (unos 450 mil dólares) entre un estudio que determinara el riesgo de colapso en la segunda sección del Bosque de Chapultepec y en la determinación de la magnitud de temblores cuyo epicentro esté en Oaxaca. Mientras que en 2014 se utilizaron más de 12.000.000 de pesos (unos 600 mil dólares) en la actualización de los mapas de riesgo por sismos y hundimientos, así como un estudio geológico de agrietamientos en Tláhuac.

Pese a los montos de inversión, los ciudadanos únicamente pueden visualizar los siete mapas generales, los cuales no son interactivos sino archivos .pdf, y ni siquiera están en alta resolución.

Para Mayela Delgadillo, integrante del Frente Ciudadano Salvemos a la Ciudad, estos mapas en lugar de prestar ayuda, solamente perjudican a los capitalinos, pues no les permite tomar buenas decisiones sobre los lugares donde viven.

«Esos no son mapas de riesgo, eso es tomarle el pelo a la gente. (Con esos mapas) no puedes decidir. Un Atlas te tendría que decir en qué condiciones están las capas del suelo», dijo.

Explicó que es necesario transparentar los recursos y la actualización de esos mapas, pues con tal opacidad, dice, parece que buscan proteger los intereses económicos de las grandes constructoras.

Es probable que si los capitalinos supieran qué peligros corren por vivir en colonias como Condesa o Roma, estas zonas perderían su prestigio. Pero es una prevención que podría salvar vidas.

«La carencia de un Atlas de Riesgo no permite a sus habitantes tener claridad de cuáles son las condiciones en las que se está habitando la ciudad», dijo por su parte Candelaria Huarte, especialista en sociología urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

«Claro que habría una discriminación en términos de inversión, dónde se invierte y dónde no. Pero ahí es donde entra la autoridad para buscar alternativas para que esos suelos sean utilizables. Es mejor saber qué se puede hacer ante una zona de riesgo para tener una vivienda segura», señaló.

Tal vez, con un Atlas más detallado se hubieran podido identificar zonas de riesgo y así podrían haberse salvado algunas de las 198 vidas que se perdieron en la capital.



Para Josefina Mac Gregor, de Suma Urbana —una organización civil especializada en temas de urbanismo— la ciudad debe desarrollarse en función de la seguridad de quienes la habitan.

«La planeación urbana debe partir de tu seguridad física. Tu vida es el criterio que debe normar todo. Una vez con eso, te deben dar los elementos que ponen en riesgo ese criterio. No es pública la información que pone en riesgo nuestra vida», criticó Mac Gregor.

Ante las críticas, el Secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, aceptó en entrevista que el actual mapa disponible tiene deficiencias. «Hay un mapa que es público donde da conocimiento de las zonas. Obviamente, entre más información detallada se le pueda proporcionar al ciudadano es mejor. Esa ha sido la orientación que hemos venido trabajando. Sin duda hay cosas que tenemos que mejorar, tenemos que ser más puntuales en beneficio del ciudadano», afirmó el secretario.

Además, dado que el temblor tuvo su epicentro en un lugar que no es común y causó afectaciones de manera particular, es necesario realizar un nuevo Atlas de Peligros y Riesgos

«El sismo no estaba en las proyecciones. Esto cambia la composición y tendremos que hacer estudios para actualizar el comportamiento», comentó Fausto Lugo.

Imagen vía Isabel Mateos / Cuartoscuro.com

Tal vez si ese Atlas fuera público, vecinos como Claudia Cortés hubieran estado alerta del riesgo que implica vivir en la colonia Hipódromo-Condesa, y hubiera pensado dos veces alquilar ahí.

Hace cinco años, cuando decidió rentar un departamento en la calle Tlaxcala, desconocía la obligación de las autoridades de tener ese Atlas: «Escuché de eso hace apenas como un mes. No teníamos idea. Y hay mucha gente que no sabe qué es un atlas de riesgo, todavía», dijo Cortés.

En su caso, ella eligió vivir en la Condesa «porque es bonito, cómodo, es acogedor, pero es pura fachada», dijo en relación a los edificios de esta colonia que el pasado 19 de septiembre se derrumbaron o tuvieron que ser desalojados por el terremoto de 7.1 grados.

Si bien su edificio tuvo daños menores, el contiguo está recargado sobre el suyo por lo que tuvo que salir.

Ella, como muchos otros ciudadanos, se suma a la petición de que esta mapa se actualice y se haga público.

«De haber sabido los riesgos, lo hubiera pensado mejor. (Hacerlo público) será una de nuestras exigencias vecinales más inmediatas. Extensiva a toda la ciudad», dijo Cortés.

Sigue a Daniel Melchor en Twitter: @demf27