Atletas profesionales amantes de la marihuana están siendo patrocinados por compañías de cannabis

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

En un sábado normal, a las 4:30 a.m., Flavie Dokken, ultramaratonista con sede en Boulder, Colorado, toma 5 mg de Wana Recreational Tarts, se pone sus tennis y sale a correr por cinco horas. Pero Dokken no es la típica fumadora, usa cannabis como parte de su rutina de ejercicios y está patrocinada por Wana Brands, una compañía de cannabis que fabrica productos con infusión de cannabis. Dokken le dijo a VICE que las gomitas la ayudan a sintonizarse con su respiración. Aunque Dokken usa THC (tetrahidrocannabinol, el elemento psicoactivo del cannabis) durante su entrenamiento, deja de usarlo una semana antes de la carrera debido a las pruebas de drogas.

Videos by VICE

“Estilo de vida activo” podría no ser un conjunto de palabras comúnmente asociadas con el consumo de cannabis. Pero las compañías de cannabis están tratando de cambiar eso patrocinando atletas y equipos deportivos, haciendo que publiquen fotos de productos en su Instagram o que etiqueten a la marca en sus equipos deportivos, para ganar visibilidad con los fans de los atletas.

https://www.instagram.com/p/B_yS7ESH7G1/

Marcas como Nike, Saucony y New Balance, sinónimo de la industria del running, no permiten que sus atletas se asocien con el cannabis. Pero eso no significa que nunca participen. Dokken dijo que sabe de unos pocos que sí. No solo son reservados sobre su uso, sino que también evitan afiliarse a ella por miedo a la culpa por asociación. Dijo que estos atletas, “no me siguen en Instagram”, pero también afirma que cuando usa su equipo Wana en los senderos en Colorado, “la gente me da la mano, lo cual es increíble”.

A pesar de que las grandes marcas no quieren hablar sobre el consumo de cannabis, cada vez está más sancionado entre los atletas profesionales: en 2018, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) eliminó el CBD de su lista de sustancias prohibidas, y permite que un atleta tenga THC en su sistema durante una prueba de drogas al azar fuera de competencia. Pero el THC sigue siendo una sustancia prohibida en el antidoping posterior a la carrera o en competencia; todo esto significa que los atletas pueden consumir cannabis durante la temporada baja e incluso durante el entrenamiento, pero no pueden competir con la droga en su sistema.

En 2018, Canadá legalizó la marihuana con la Ley de Cannabis, que prohíbe que los atletas sean patrocinados por compañías de cannabis. El peleador canadiense de MMA Elias Theodorou está tratando de cambiar eso. Él usa cannabis para controlar su neuropatía periférica (dolor crónico en las muñecas, los codos, la parte superior del cuello y la columna vertebral). “El cannabis que me receta el médico es la mejor opción para controlar mi dolor”, le dijo a VICE. “Los medicamentos tradicionales de primera línea como analgésicos, opioides y AINEs han tenido efectos secundarios perjudiciales para mi cuerpo como paciente y atleta”.

Theodorou, que ha sido patrocinado por Pert Plus, Mattel y Coors Light, explicó: “Esta lucha no solo se trata de trabajar con compañías de cannabis, sino también de la necesidad de derribar las barreras y la percepción negativa que otras compañías pueden tener hacia el cannabis”.

Mendi, una nueva empresa de CBD, tiene “embajadores atletas” que ayudan a promocionar sus productos, incluida la jugadora de futbol y ganadora de la Copa Mundial Femenina Megan Rapinoe, y su novia, la jugadora de la WNBA, Sue Bird. Los embajadores deportistas reciben productos Mendi para promocionarlos en sus redes sociales y asistir a eventos de la marca. La compañía fue fundada por la hermana gemela de Rapinoe, Rachael, quien también es exjugadora de futbol profesional. Aunque el CBD está prohibido en la WNBA, Bird lo usa en su temporada baja. Le dijo a la revista New York Magazine: “Es lo mejor para la recuperación y me relaja. Por lo general, lo tomo por la noche para poder dormir, lo que ayuda con la recuperación, y he tenido resultados sorprendentes”.

https://www.instagram.com/p/B-CtIMeBVgn/

Si bien el uso de cannabis puede parecer diametralmente opuesto a lo que un atleta valora (inacción versus acción), la calma, la relajación y el descanso son esenciales para el éxito y bienestar general de los atletas. Pero los atletas ni siquiera limitan el uso a sus horas libres: en 2019, la Universidad de Colorado Boulder lanzó un estudio sobre más de 600 corredores consumidores de cannabis que encontró que el 80 por ciento mezclaba entrenamientos con el consumo de cannabis. Aunque la marihuana no es una droga para mejorar el rendimiento, la Dra. Rosemary Mazanet, directora científica de Columbia Care, le dijo a VICE que puede ayudar a disminuir la ansiedad por el rendimiento. “Puedes estar más presente en el momento y divertirte más, ser más ágil, ser más flexible”, dijo Manazet.

La neumóloga Vandana A. Patel le dijo a VICE por correo electrónico que fumar cannabis puede afectar negativamente el rendimiento de un atleta. “Fumar cannabis puede causar lesiones pulmonares estructurales, como la construcción de bolsas de aire en el pulmón que pueden romperse bajo un mayor estrés físico”. Debido a esto, muchos atletas, como Dokken, se apegan a los comestibles.

Algunos de los propietarios del dispensario Tokyo Starfish, con sede en Oregón, eran instructores de snowboard y otros eran practicantes de snowboard profesionales en la estación de esquí Mount Bachelor antes de abrir el dispensario. El snowboarder profesional patrocinado por Tokyo Starfish, Max Warbington, explicó que el dispensario se enfoca en el aspecto del estilo de vida del snowboard en lugar del aspecto del rendimiento.

https://www.instagram.com/p/B_h2R7rpRLY/

La snowboarder patrocinada por Tokyo Starfish, Nora Beck, le dijo a VICE que consume cannabis durante el snowboard cuando necesita relajarse. Explica: “Es como si estuvieras hiperactivo y solo necesitas bajarle un poco”.

“Tokyo Starfish está invirtiendo en el snowboard y entienden que este es mi trabajo y el simple hecho de tener la calcomanía de Tokio es como una bonificación total para ellos”, dijo Warbington. Como snowboarder profesional patrocinado por Tokyo Starfish, Warbington envía a la compañía videos y fotos durante todo el invierno. También usa sus camisetas y sudaderas y las promociona en sus redes sociales para los fanáticos del snowboarding.

Cuando le preguntamos si siente que hay un estigma como atleta patrocinado por una compañía de cannabis, respondió: “Creo que siempre habrá [un estigma] como con alcohol porque es una sustancia de la que abusan las personas”.

En una entrevista telefónica con VICE, Warbington dijo que está consciente de su imagen. “Definitivamente no quiero promoverlo [cannabis] entre la juventud y es por eso que siempre me gusta predicar eso”. No permite que Tokyo Starfish publique imágenes en sus redes sociales de él fumando marihuana, aunque Warbington a veces publica una foto de un porro en sus historias personales de Instagram, agregó: “Siempre lo pienso dos veces por mi influencia”.

Marcas como Tokyo Starfish y Wana están tratando de combatir las asociaciones negativas con el cannabis. Quieren que el público afilie la droga recreativa con un estilo de vida activo. Warbington dijo que es muy importante para él que la gente sepa que él y sus compañeros de equipo de Tokyo Starfish no personifican el estereotipo de “holgazán”. Todo lo contrario, “Estamos aquí fumando hierba”, dijo. “Somos los primeros en subir [a las montañas en la mañana] y los últimos en bajar”.