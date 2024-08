Atmósferas de introspección en la pista de baile: hablamos con Julio Victoria sobre su nuevo EP

Colombia se ha convertido en parte vital del mundo de la música electrónica. Julio Victoria lleva años luchando por demostrar que este país latinoamericano sabe producir música y festejar tan bien como en ciudades establecidas como mecas de la escena electrónica. Cada vez son más frecuentes los festivales de este género en Colombia y sus clubs están poco a poco ganando una popularidad bien merecida. Desde artistas locales, como el mismo Victoria o Adriana López, quienes tienen una destreza magistral a la hora de mezclar sus sonidos hipnóticos y llevarlos al extranjero; el auge de la electrónica ha atraído en los últimos años a genios internacionales como Nina Kraviz, Boris Brejcha o Charlotte de Witte.

Con su nuevo EP Astrolabe, primera contribución para el sello británico Church, Victoria nos prueba el momento importante en el que está Latinoamérica para la música electrónica; que regularmente se suele asociar más a un contexto europeo.

Este material, además; es el primer lanzamiento en vinilo de Victoria y viene con tres tracks que él mismo describe como “una línea que contempla un sonido de detalle, de simplicidad y que es algo que evoca a ser escuchado atentamente”. Veinte minutos que nos adentran en zonas bailables y en el que se aprecia el crecimiento y madurez del discurso artístico de Victoria. Las pistas siguen una fórmula cruda y más bien simple; pero la melodía sigue siendo parte importante en lo que Victoria quiere transmitir.

El primer track del EP, llamado también “Astrolabe ”, nos sumerge en un estado soñador en el que durante los siete minutos del mismo nos quedamos solos con la música sin importar el lugar desde el que estemos escuchando al maestro colombiano. Se puede apreciar un corte con sus trabajos anteriores al sonar más personal y crudo. Los beats y la velocidad de este track resultan en una fórmula perfecta para alcanzar un estado tranquilo y de completa contemplación. “Evasión ” presenta una línea más percusiva y más viva; de mano de unas marcadas líneas de bajo con “Tres”, Victoria finaliza el EP. Este último track fluye de manera muy natural tras arrancar con unos sonidos muy atmosféricos y más propios de una pista ambiental, para luego continuar con un ritmo más marcado y rápido. El EP en conjunto es un completo trabajo de exploración el cual dicta una nueva etapa para Julio y que deja al oyente sintiéndose relajado y con ganas de más trabajos de características similares.

Julio, quien continúa con jetlag debido a su largo viaje a Asia –donde presenta el nuevo material a través de una breve gira–, me cuenta en un divertido intercambio de notas de voz de WhatsApp el auge de la escena electrónica en Colombia y la importancia del reconocimiento de los artistas de su país a nivel internacional que está permitiendo el crecimiento de la escena de este país. Escucha a continuación Astrolabe, y lee lo que hablamos con Julio acerca de su nuevo lanzamiento y su evolución musical.

VICE: Háblanos de este álbum, guíanos sobre el proceso de cada track.

JV: Bueno el material se llama Astrolabe, es un EP que está compuesto por 3 tracks. El primero es “Astrolabe”, el segundo es “Evasión” y el tercero se llama “Tres”. Son estos tres tracks de los que está compuesto el EP.

¿Qué se puede esperar de estos nuevos tracks en comparación con el trabajo que has llevado haciendo?

Pues es muy interesante porque estos tracks los he hecho en momentos distintos y encuentro con el material una línea que realmente me gusta, que me deja agusto con el trabajo, me siento cómodo con él, es algo más contemplativo, los tracks tienen unas bases mucho más atmosféricas, por así decirlo, un poco más introspectivas. Son tracks que no son tan cargados, son tracks muy detallados, con texturas y con una velocidad que no es tan rápida, que genera muchas atmósferas y que permite estar inverso y así poder capturar sus detalles en cada uno de los tracks. Esto es algo que me gusta mucho de la línea de estos tracks ya que contempla un sonido de detalle, de simplicidad y que marca un poco lo que puede ser el baile, la pista, es algo que también evoca escuchar muy atentamente.

Son tracks son versátiles, se mueven pero también se pueden contemplar, como decía anteriormente. Funcionan muy bien en la pista pero también puedes estar tranquilo y escucharlos porque tienen cierto movimiento que te permite prestarles atención y estar un poco más dispuesto hacia ellos. Son tracks que trabajo en estudio, en casa durante un tiempo y experimentándolos por un lado o por el otro lado, funcionan en el proyecto live con los instrumentos, con los músicos y son pistas que funcionan muy bien individualmente. Un poco en paralelo porque es lo que he venido haciendo, como jugando un poco con la música con el proyecto live, y con estos tracks pero también con la pista a manera de DJ.

¿Dirías que algo en particular (ya sea artista, discográfica o experiencia) te ha inspirado en este viaje exploratorio como artista y en la creación de estos nuevos tracks?

Ha sido un cambio más explorativo. Un cambio explorando nuevas texturas, nuevos sentidos, nuevos cortes en el estudio y apoyando un poco también la prueba que hago con los músicos en el proyecto live. Eso ha sido así un poco más el camino que se ha hecho, pero la verdad me he tomado el tiempo para sentirlos, para jugarlos, para tocarlos, para cambiarlos y sacar tres tracks que tienen una línea que pueda ser congruente o que pueda tener un sentido sonoro que me hace sentir cómodo y que me permitan contemplar un poco sobre lo que estoy haciendo de momento y sobre los releases que vienen.

Esta es tu primera colaboración con el sello Church, ¿cómo llegaste a contribuir con ellos? ¿Podemos esperar más colaboraciones con ellos?

Sí, es la primera colaboración con el sello británico. Llegué a trabajar con ellos a través de un chico me escuchó en Bogotá tocando y le gustó. Posteriormente estuvimos hablando y nos conocimos a través de varios amigos. Empezamos a hablar de música, nos conectan y comenzamos a compartir la música y el trabajo que estoy realizando. Le gustó y decidió sacar este EP conmigo. Estos tres tracks del EP fueron los tracks que escogió y le dió el orden a la música. Es la primera colaboración y seguramente a futuro vendrán más cosas.

Háblanos de la escena electrónica hoy día en Colombia

La escena electrónica en Colombia viene en crecimiento y viene de mucha evolución. Los artistas empiezan a viajar, empiezan a hacer tours alrededor del mundo, empiezan a pensar en diferentes labels fuera de Colombia como de Londres, de Berlín. También se forjan y se trabajan muy duro en Colombia los diferentes colectivos, los sellos empiezan a tomar fuerza y ser nombrados afuera.

Sí, viene en crecimiento, pasan muchas cosas hoy día en Colombia, hay muchos festivales, muchos artistas nuevos, artistas colombianos sacando música en labels afuera, tocando en clubs de muy buen nombre a nivel internacional y bueno es un revolcón, es un momento que empieza a pasar, es un auge, es el momento en el que se presta más atención a artistas colombianos y en donde estamos haciendo giras y tocando en distintos festivales.

Es un gran momento, es un momento de mucha apertura para Colombia y de mucha visualización. Creo que desde hace mucho tiempo venimos trabajando todos los artistas con mucha dedicación, con bastante empeño y bueno es el momento, es el momento de ver qué puede dar Colombia al mundo.

También es importante destacar los clubes, la consistencia, la diferente programación a nivel nacional e internacional, los diferentes espacios y fiestas que se arman alrededor de una escena también de colectivos o fiestas clandestinas. Es una escena de mucho crecimiento.

Me alegro mucho de oír eso. Yo llevo siguiendo la escena electrónica desde hace mucho tiempo. He vivido en Berlín y Londres y llevaba escuchando acerca de la escena en auge en Colombia desde hace unos años. ¿Sientes que tiene un sonido en particular? ¿Que se ha creado una especie de fórmula particular de la escena allá?

Yo te diría que no es un sonido específico porque somos muy diferentes los artistas de Colombia que estamos tocando en lugares diferentes aunque pueda ser una escena que conlleve a lo mismo o que lleve a los mismos lugares, creo que la sonoridad de los artistas es diferente y sus influencias también. Simplemente creo que los artistas colombianos venimos trabajando desde hace mucho tiempo y de manera muy constante para elaborar nuestro sonido, nuestros toques, nuestras giras y ya era el momento de que se pueda ver un poco más y se puedan ver los artistas por el resto del mundo.

Lo siguiente de lo que quería hablar es de tu set en la meca de electrónica londinense Printworks, ya tocaste allí, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué diferente fue de otros espacios de características similares y qué se puede esperar de tus sets por Europa este año?

Sí, el año pasado estuve tocando también en Printworks. Fue una fiesta muy interesante y estuvo bien sólido. Fue una fiesta con The Hydra, que tienen un sonido destacado y una línea muy connotada de los artistas que bookean. Para mí es la segunda oportunidad. El año pasado estuve en la fiesta con John Talabot, Kerri Chandler o Job Jobse y este año está muy interesante, está Bonobo, Leon Vynehall que es increíble, Omar-S que también, Auntie Flo así que estoy muy contento por esto. Tocar en Printworks fue una gran experiencia. Hace parte de la gira que yo hago en Europa en Noviembre porque también estaré tocando en Zukunft en Suiza, en Ginebra, en Kaiku en Helsinki,… hago una gira general en Europa. Te invito a Printworks en Londres para que nos conozcamos (risas) viene un poco más cargada la gira y Printworks es la fecha quizás con la que empiezo para arrancar la gira por Europa. Posteriormente en Noviembre haré la gira por Estados Unidos. Ahora estoy en Asia y está muy interesante porque empiezo a tocar en Seúl, en Tokyo y en Hong kong.

Has hablado anteriormente de la importancia que lo visual tiene en tus sets, ¿sigue este elemento siendo algo que buscas?

Sí para mí siempre ha sido bastante importante. Siempre he colaborado y he trabajado con artistas visuales y en este momento estamos trabajando con Daniel Iregui, que es un artista plástico, un artista visual con el que estamos preparando algo especial para unos shows que vienen en el camino, algunos festivales. Sí yo siempre he estado buscando mucho la configuración, bueno más que la configuración el tema visual, este año estamos trabajando un poco con unos proyectores, estamos buscando un poco un recurso de iluminación con el que vamos a trabajar en festivales y en varios sets que vienen en el camino.

¿Qué tienes preparado para el futuro? ¿Algún proyecto en mente?

Bueno ahora estoy con la gira. Primero por aquí por Asia, luego Europa y EEUU y más tarde vienen unos releases en camino hacia final de año y empezando el año.

