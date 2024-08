Estos audífonos descomunales masajean tu cabeza y lucen tan bien como un pañal gigante

¿Alguna vez has estado escuchando tu canción favorita y pensado: «Ojalá me hicieran un masaje en los oídos»? ¿No? Ok, pero, bueno … ¿y si no estuvieras escuchando tu canción favorita, pero aun así llevaras un par de auriculares tan cómicamente gigantescos y toscos que todos en la sala irremediablemente te señalaran y se rieran? Si esta idea te suena ¡estás de suerte! Una campaña en Kickstarter está tratando de recaudar $ 20,000 dólares para crear un par de audífonos que estimulan el nervio vago a través de una serie de alfileres – pines– en tus oídos.

¡Y mira nada más que cool y normales se ven! ¡Ni siquiera notarás que los llevas puestos

Videos by VICE

El dispositivo de acupresión auricular, llamado NIRVANA —un mejor nombre hubiera sido PIN FLOYD—, tiene como objetivo ayudar al usuario a «encontrar alivio a la ansiedad, reducir los síntomas de fatiga y promover un estado de sueño profundo», según la descripción del producto. Y aunque los NIRVANA lucen como un par de Beats con acromegalia, también parecen incapaces de reproducir música alguna. El video del producto muestra una pantalla digital que cuenta con una conexión Bluetooth y botones de volumen, pero no está claro qué es exactamente lo que controlan. Por lo tanto, es fácil asumir que éstos son solo un gran par de masajeadores de oído normales sin la posibilidad de reproducir «Bodak Yellow», mientras que un montón de pequeños alfileres te empujan y perforan los oídos.

Ok, sabemos que a la gente le encanta la idea de la tecnología vestible (nos vemos en SXSW por cierto), pero la ésta solo despega cuando no te hace parecer que llevas un pañal en la cabeza. Y NIRVANA definitivamente parece un papalote aposentado sobre tu cabeza. Sí, un enorme pañal que un bebé llorón llenó a tope con su mierdecilla. Entonces, la pregunta que debes hacerte es: ¿Estoy sufriendo tanto de ansiedad y fatiga que estoy dispuesto a ponerme esta pendejada en público?

Toma por ejemplo a la buena mujer del video de Kickstarter, quien está usando su NIRVANA para dejar atrás su trabajo estresante ¡PUM!

Aquí, ejemplos de gente portando su pañalote en una coffe shop.



Si este es tu rollo, corre a la página de Kickstarter. Ah, y hablando de Kickstarter, también recomendamos el podcast Your Kickstarter Sucks, que está lleno de productos malos como este. Desafortunadamente, no lo puedes escuchar en tu NIRVANA porque, como mencionamos, es solo un pañal para tu cabeza.