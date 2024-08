“Aumentará la represión”: venezolanos hablan del atentado contra Nicolás Maduro

Artículo publicado por VICE México.

Este sábado 4 de agosto, durante un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ocurrieron dos explosiones mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, daba un discurso en Caracas. Las cámaras de varios medios de comunicación transmitían en cadena nacional el evento, y se pudo ver en video el momento en el que el grupo de seguridad de Maduro lo resguarda luego de escuchar las explosiones. “Fue un atentado contra Nicolás Maduro”, declaró a los medios Jorge Rodríguez, Ministro de Información y Comunicación, minutos luego del suceso.

https://www.youtube.com/watch?v=VbhDqP0yGRM

Más tarde, Nicolás Maduro, dijo que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, estaba detrás del supuesto atentado. “Han intentado asesinarme el día de hoy. El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado”, afirmó el presidente de Venezuela aunque el Gobierno de Colombia se desligó de estas acusaciones. Luego, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, informó que “seis personas han sido detenidas” por lo que el gobierno considera como un atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

“Tenemos seis detenidos y varios vehículos incautados. Se han realizado allanamientos a varios hoteles de la capital. Hemos incautado evidencia fílmica de presuntos colaboradores de este hecho. Están identificados los autores materiales e intelectuales”, dijo el ministro Reverol. Además, confirmó que dos drones cargados con un kilo de explosivo C4 cada uno, detonaron cerca del presidente Maduro. Uno de los drones chocó contra un edificio cercano al lugar del evento. Un grupo poco conocido, llamado Movimiento Nacional Soldados de Franelas, se atribuyó la autoría del ataque a través de su Twitter.

Varios adeptos al gobierno de Maduro calificaron el acto de “terrorismo” y pidieron a la comunidad internacional condenar el suceso, mientras opositores aún esperan las versiones oficiales y exigen que toda la información al respecto sea mostrada a los venezolanos.

La comunidad internacional debe condenar el atentado contra el Presidente de Venezuela @NicolasMaduro y el uso de drones y explosivos para aterrorizar al pueblo venezolano. En cualquier país un evento de esta magnitud es claro terrorismo. Repudio este ataque. Venezuela quiere paz — Eva Golinger (@evagolinger) August 5, 2018

Exigimos de los organismos gubernamentales una investigación seria sobre lo acontecido y que se informe de la verdad al pueblo venezolano. Venezuela necesita verdad para alcanzar certezas sobre su futuro inmediato. (7/9) — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) August 5, 2018



La versión oficial que maneja el gobierno es la de un atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro, y llamaron a sus seguidores a salir a marchar el lunes 6 de agosto para repudiar el suceso. Algunos venezolanos, ante la falta de información dudan de esto, y algunos lo llaman un auto atentado. Le pedimos a varios jóvenes venezolanos sobre todo lo sucedido el pasado sábado.



Nadie está dispuesto a recibir una bala por Maduro

Cientos de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana corriendo despavoridos en una de las principales avenidas de Caracas, mientras la Unidad de Protección Casa Militar armaba un cuestionable dispositivo de seguridad alrededor de Nicolas Maduro. Esas imágenes fueron las que cerraron la transmisión de Venezolana de Televisión del suceso. Aunque aún no se sabe a ciencia cierta si el objetivo era eliminar a un alto mando o causar pánico, las explosiones de dos drones cargados con explosivo plástico C4 lograron exponer la precariedad de la seguridad presidencial y el estado de la moral en el componente militar. Nadie, salvo un par de escoltas, estuvo dispuestos a recibir una bala por Maduro.

Pero el chavismo no fue el único que salió con una imagen maltrecha, el silencio del lado contrario ante la falta de información o el cuestionamiento a ciegas de la versión oficial evidenció una clara falta de fuentes militares confiables dentro de la oposición venezolana. Incluso algunos diputados tuvieron que contactar a periodistas para conseguir información. Solo queda claro que hay factores externos dispuestos a financiar y entrenar manifestantes veteranos para llevar a cabo operaciones de corte subversivo. Dudo que esta sea la última operación de este tipo que veamos y pronostico un incremento de actividad de los servicios de inteligencia venezolanos contra activistas opositores.

—Daniel, 25 años.

Aumentará la persecución, represión y radicalización

No sé a ciencia cierta si esto realmente fue un ataque que tenía el objetivo de matar a Nicolás Maduro, pero no tuvo éxito y el presidente sigue vivo. Esta semana será importante para saber más acerca del atentado, y lo que sí es cierto es que le dieron a Maduro una especie de carta blanca para perseguir opositores, inventar culpables y radicalizar su modelo de gobierno. Aumentará la represión, represión y radicalización. El chavismo está en horas muy bajas, hay algunas personas que opinan que esto quizás es una manera de ellos mismos crearse una salida, inventado un atentado. Hasta ahora todas las pruebas parecen señalar que realmente fue un atentado.

Pero en el país estamos viviendo una situación tan fuerte, que tenemos que seguir. Hay que tratar de conseguir los productos básicos, luchar contra los cortes de energía eléctrica y todos los problemas que vivimos a diario acá. Quizás en cualquier otro país, esto haría que la gente se manifestara o cambiara el clima político. En Venezuela no podemos darnos este lujo.

—Víctor, 29 años.

Esto demuestra el poco tiempo que le queda a Maduro

Hugo Chávez se inventaba cada cierto tiempo un “ataque” o “atentado” en su contra. Pero nada nunca estuvo tan cerca como este en contra de Maduro. Estaban en plena cadena nacional, toda Venezuela pudo ver el miedo en las caras de los miembros del gobierno y cómo si alguien realmente quiere matar a Maduro podría hacerlo. Es una gran prueba del poco tiempo que le queda a Maduro. ¿Cómo saldrá del poder? No lo sabemos. Ya quedó demostrado que mediante la vía electoral es imposible porque no están dadas las condiciones para una elección justa. El país cada día se cae más, no tenemos ningún tipo de calidad de vida y la presión internacional está más presente que nunca. El sábado fue el atentado con dos drones. ¿Quién sabe qué vendrá después? Este gobierno está en horas rojas, y sumada a la incertidumbre diaria que se vive en el país, no pintan nada bien estos próximos días para Venezuela.

—Alicia, 33 años.

Me preocupa cómo se comportará el gobierno.

Acaban de intentar supuestamente intentar matar al presidente de Venezuela. Yo tengo miedo es de cómo vayan a reaccionar. Me preocupa la reacción del gobierno. ¿Con quién la pagarán? ¿Meterán presa a gente solo para tener culpables? ¿Qué tipo de presión ejercerán sobre la prensa luego de sucesos de este estilo? Estamos hablando de algo grave. Según el gobierno, cada dron tenía un kilo de C4 en ellos. Toda la información que ha salido luego del sábado apunta a que los drones, por sus características, tenían que haber sido manejados por expertos. Si esto es así, ¿por qué fallaron? No creo que si realmente fue un gobierno el autor intelectual detrás de estos ataques, o una banda de terroristas, hayan fallado. Creo que deliberadamente fue un susto, una especie de advertencia. Lo más curioso es que hace seis semanas, en la misma avenida Bolívar, volaron un busto del Che Guevara con el mismo tipo de explosivos. ¿Habrán estado probando el tiempo de respuesta de las autoridades? Como todo en Venezuela, hay más dudas que certezas.

—Paula, 28 años.

Es posible una intervención extranjera

La oposición venezolana está pidiendo transparencia y no persecuciones luego del “atentado” a Maduro. Y claro que esto no va a suceder. El gobierno se caracteriza por un gran hermetismo en este tipo de cosas, para muestra está cómo manejaron el cáncer de Hugo Chávez. Venezuela es el país del “no, yo no creo”. Pero están pasando tantas cosas a la vez (inflación, emigración, fraude electoral, atentados) que ya hasta pensar en una intervención extranjera no es una locura. Cada vez más Trump y su gobierno ejercen una presión nunca antes vista sobre los funcionarios del Gobierno de Venezuela. Y ahora acabamos de vivir un atentado en contra de la vida de Nicolás Maduro. Imagino que ahora su seguridad se multiplicará, y quizás hasta empezará a dudar de sus propios aliados. Maduro está solo. Este tipo de situaciones hacen pensar que el gobierno está débil y a punto de llegar a su final.

—Julio, 32 años.

Nunca había visto a tantos venezolanos deseando la muerte de alguien

Venezuela está destruída no solo económicamente ni socialmente. También está destruída como país de seres humanos. Y me meto en ese club de humanos destruídos. Cuando escuché la noticia del atentado contra Maduro, realmente quise con toda mi alma que lo mataran. No me importaba más nada, ni que dentro de mi cabeza estaba deseando la muerte de alguien. Este gobierno nos ha quebrado nuestra juventud, amistades, relaciones y hasta el sentido común. Nunca antes en mi vida había visto a tantos venezolanos deseando la muerte de alguien. Todo mi timeline de Twitter, conversaciones de redes sociales y demás, estábamos pidiendo que esos drones lo mataran realmente. ¿Y luego qué? Si el sábado pasado mataban a Maduro, quizás el país hubiese entrado en el estado de inestabilidad más grande de nuestra historia contemporánea. Y quizás no habrá otra manera de salir de este régimen. Probablemente haya sangre, y ojalá no sea de gente inocente.

—Fabiola, 30 años.

