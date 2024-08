Les preguntamos a varias personas qué les anima un lunes de mierda

Cada tercer lunes de enero, cada año, medios de todo el mundo vuelven y repiten el mismo discurso: que se prepare todo el mundo para el “Blue monday”, el día más deprimente del año.

Como una máquina programada para repetir la misma tarea cada cierto tiempo, todos los artículos repiten que la fecha se calculó gracias a una fórmula que computó el clima, las deudas, el fin de la fiestas, la vuelta a la rutina, el dinero y otras variables que dan como resultado esta fecha.

Sin embargo la fórmula no es nada, no significa nada, y el que se la inventó, el Dr. Cliff Arnall, ha admitido él mismo que no es algo muy significativo. Ya desde 2006, un año después de que saliera la teoría del “Blue Monday”, había artículos que decían que la “fórmula” era un chiste y que tenía inconsistencias matemáticas básicas.

Pero eso no ha impedido que hoy, 14 años después, los medios sigan repitiendo como loros que hoy es el “Blue Monday”. Y no impide tampoco que, por una suerte de histeria colectiva, la gente pueda sentirse deprimida al leer las variables que se usan para desarrollar la “fórmula matemática”.

Lo que sí podemos asegurar sin necesidad de fórmulas es que los lunes sí son días difíciles para la mayoría de nosotros. Volver a la rutina después del descanso no es fácil, y eso no solo aplica para los lunes sino también para las primeras semanas de enero, el mes equivalente al “lunes” del año. El mes que llega después de la fiesta, de los viajes y del descanso de diciembre.

Con eso en mente, decidimos aprovechar esta farsa del “Blue Monday” como la excusa perfecta para recomendar, y recordar, cosas que nos ponen un poquito más felices los días en que más nos cuesta levantarnos y tener buena actitud.

En mi caso —aunque me avergüenza admitirlo pero lo confesaré por el bien común— se trata de Paramore, una banda que jamás admitiría abiertamente que me gusta. Su último disco, After Laughter, es la receta perfecta para sentirse feliz.

Así, le pregunté a diferentes personas qué es lo que hacen para sentirse felices.

Paramore

Esta canción en particular es todo lo necesario para superar la amargura: es juguetona y “silly” sin remordimiento alguno. Todas las partes de la canción, desde la guitarra hasta la voz, son también juguetonas y alegres. Es el tipo de pop que automáticamente pone los pies a moverse y que como buena canción pop se queda pegada por un tiempo. Cada vez que la escucho pierdo cinco puntos de seriedad y gano otros cinco de alegría. ¯\_(ツ)_/¯





Brooklyn 99

Es como el “The Office” de un departamento de policía. Y me siento muy identificado con Jake Peralta, que es el mejor detective del precinto. —Emilio.





Perritos con letras de canciones

Es un fan page en Facebook que pone fotos de perritos con letras de Tame Impala, Michael Jackson, Dua Lipa. Es como encontrar el mood del día según el perrito con la letra de la canción que te guste. —Laura.



Parks and Recreation

Siempre que veo la serie me pongo muy feliz. Muy feliz. Porque la protagonista es una persona muy optimista que cree que siempre todo va a salir muy bien, y que a punta de tratar bien a las personas logra todo. Eso es motivante. Y ver perritos miniatura también es una buena recomendación. —Paola.





Desayunar rico y vestirse linda

A mí los lunes me ayuda desayunar rico, algo muy nutritivo, con todo. Y vestirme bonito. Irme bonita a la oficina un lunes me ayuda a atravesar las horas del día. —Nathalia.

“El poder nuestro es”

Es el segundo opening de Dragon Ball Z. Es un tema que lo empodera a uno una gonorrea y lo pone a uno a volar por las nubes mientras le recuerda los momentos más felices de su infancia. Encima esos acordes del inicio, en el solo comienzo ya está uno volando por las nubes a pesar de estar en un entorno de mierda y de volver a la esclavitud. Es hermoso. Yo antes lo escuchaba todos los lunes, es más, la voy a escuchar ya.—Krillin*.





Acordarse del fin de semana y ponerse tennis

Lo mejor es reírse de las cagadas de la fiesta del fin de semana. Recapitular las cagadas de la farra. Eso de verdad ayuda a llevar el lunes, resto. Y ponerse ropa cómoda, nada que sea muy apretado sino cosas como tennis y ropa que me haga sentir cómodo. —Sebastián.





Paddington

Es la película que más me hace feliz últimamente, Paddington y Paddington 2. La película habla de bondad y de cosas buenas que ya uno no ve en estas películas nuevas, que igual son increíbles. Paddington se trata de ser bueno con la gente, y le salen bien las cosas. Entonces es bonito. Y comer McDonald’s, obviamente. —Sergio.

Comer en un nuevo restaurante

A mí me gusta salir de mi entorno tradicional e ir a comer a un buen restaurante. Preferiblemente alguno que acabe de descubrir o que me hayan recomendado. Recientemente, una mazorcada con granos gruesos de maíz, acompañada de chicharrón que se desilachaba. Eso me hace feliz. —Andrés.

Morning Glory

Es la historia de una productora que tiene el trabajo de sus sueños y que cree que está haciendo todo bien y que la van a promover y la echan. La película muestra el proceso de la vieja para recuperarse y lograr la meta de salvar un programa que tiene las metas en el piso. Es una historia chévere de superación. La película tiene un mensaje de nunca dejar de insistir, siempre creer en uno y así poderlo lograr. —Sebastián.

La Premier League y podcasts de electrónica

Ver el resumen de la Premiere League me hace feliz, porque lastimosamente el capitalismo nos ha privado de ver muchos de los partidos los domingos. Ni Fox ni ESPN los transmiten ya, solo uno que otro, entonces toca ver los resúmenes el lunes. Y obviamente la mejor liga de fútbol del mundo un lunes por la mañana con tintico, es hermoso.

Y también busco podcasts que en el ámbito de la electrónica salen siempre nuevos los lunes. Como Resident Advisor, FactMag o Dekmantel. Los escucho para descubrir nueva música porque siempre hay un artista que uno no esperaba que hiciera un podcast y lo hace. —Cristian.





El elogio de la dificultad

Es un texto de Estanislao Zuleta súper corto para la gente que siente que la dificultad es una puta mierda. Pero él lo voltea y dice que la dificultad es felicidad y que es una chimba estar triste. Eso y ver Clueless y Mean Girls. —Daniela.





Mi perro

Yo cuando estoy deprimido llego a la casa, me abro una cerveza, me acuesto en mi cama, cojo a mi perro y lo acaricio mucho. Lo abrazo y le cojo los cachetes y le digo, “Filipo, ¿por qué eres tan lindo?”. Y me siento feliz. —Sebastián.

Caminar, fumar porro y un perro caliente

A mí me hace feliz salir caminar, aunque sea muy hippie. Salir a caminar por ahí y fumarme un porrito. Y comerme un perrito caliente —Carlos.