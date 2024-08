‘Autopsy’, el documental que recreará las últimas horas de Chris Cornell

A poco más de un mes de cumplirse el primer año del suicidio de Chris Cornell, la serie documental “Autopsy: The Last Hours Of…” recreará las últimas horas de vida del vocalista de Soundgarden y Audioslave.

‘Autopsy: The Last Hours of …’ es una serie documental que, desde el 2014, investiga las muertes trágicas, controvertidas y repentinas de celebridades. Su octava temporada, que se estrenó el 11 de febrero de este año, está dedicada a ídolos de la cultura pop como David Bowie, Andy Warhol, Johnny Cash y Prince, entre otros.

Videos by VICE

El actor y cantante Paul Ayres, quien será el que personifique a Chris Cornell, publicó en sus redes sociales al respecto: “Hace una semana estuve en el set pretendiendo ser alguien más y me encantó. Estoy considerando dejar crecer mi cabello”.

Luego de que Vicky Cornell, viuda de Chris, afirmará que la muerte del cantante se debió a las excesivas recetas que su médico le dio a «una persona que había sido adicta a las drogas» y al informe de toxicología que confirmó que el cuerpo del músico tenía rastros de Butalbital y Lorazepam, entre otras sustancias, queda ver qué contará el documental sobre la muerte de esta legenda del rock.