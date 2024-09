Las autoridades rusas amenazan con cerrar la única playa nudista de Moscú

Las autoridades de Moscú amenazan con cerrar la única playa nudista de la ciudad llamando a los visitantes de la zona «depravados» y «dementes»

La campaña para cerrar la zona nudista de Serebryany Bor se lanzó la semana pasada en el blog Live Journal publicado por Lyudmila Stebenkova, miembro del partido de Putin y diputada de la Duma en la ciudad de Moscú.

Al referirse a la playa, Stebenkova afirmó que la zona había sido «ocupada por los nudistas» cuya excentricidades a menudo acaban «en peleas, borracheras o sexo en público.»

«No podemos apoyar el vicio», agregó. «La policía no puede poner fin a esta orgía porque aquí no hay leyes que regulen el nudismo».

La playa, conocida como ‘número tres’, se encuentra en uno de los doce enclaves de arena en Serebryany Bor Park; una reserva natural situada al noreste de la capital de Rusia, y muy popular entre los habitantes de la ciudad durante los meses de sofocante calor.

Aparte de la playa naturista, la zona también dispone de un mini-zoo, instalaciones de deportes acuáticos, cafés, bares y hordas de parrilleros que acuden los fines de semana.

El intento de prohibir el nudismo se ha sido visto como una acercamiento de Rusia hacia los valores «tradicionales» y como resultado de una mayor presencia de la Iglesia Ortodoxa en las esferas políticas y sociales.

A principios de este año, una popular playa nudista en San Petersburgo — conocida por el voleibol, el disco volador y el baile— fue «liberada de nudistas» después de que las autoridades de la ciudad consideraran que era perjudicial para la «moral pública».

La zona de baño en la costa del Golfo de Finlandia estuvo abierto a los nudistas durante más de cinco décadas y fue considerada una de las 1.000 mejores playas naturistas en 2008.

El movimiento conservador cada vez más radical también se ha ensañado con la comunidad LGBT. En 2012 el gobierno aprobó una ley que prohíbe la «propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales», y el año pasado una reforma legal para un proyecto de ley de seguridad vial parecía prohibir a los transgénero y travestis.

La creación y distribución de pornografía fue prohibida bajo el amparo de la ley soviética, y en un retorno aparente a esa época, en abril de este año, un tribunal ruso ordenó al organismo de control de Internet bloquear 136 sitios web que alojan material de este tipo. Resoluciones relacionadas con ese movimiento citaron la legislación que data de principios del siglo XX de la Rusia zarista y la URSS.

Al comentar sobre la prohibición del nudismo en la playa de San Petersburgo Vitaly Milnov, un legislador ruso conservador conocido por su política muy activista , dijo que el cierre era necesario para «proteger a los niños que pasaran por allí de algún viejo pervertido desnudo y peludo».

Sin embargo, el cierre y la campaña contra las playas naturistas de Rusia puede tener tanto una motivación económica como ideológica.

En una entrevista con el periódico, The Moscow Times, Sergei Mityushin, jefe de la Federación Naturista Telord, alegó que las autoridades pueden estar tratando de tomar el control de la playa por su proximidad a zonas de lujo y por el potencial de crecimiento que tiene.

Según Mityushin, la zona de baño nudista había desarrollado una muy mala reputación en los últimos años debido a que las autoridades locales no habían proporcionado la limpieza y otros servicios que sí reciben otras playas cercanas.

«Es muy popular entre los alcohólicos y los delincuentes», dijo al periódico. «Se sientan allí, beben y dejar un montón de basura que nadie limpia».

Un sitio web de fans de la playa nudista Dunas de San Petersburgo, que ahora ya no es una zona de baño naturista, también especuló que el área de alrededor se había convertido en un punto caliente para los turistas y que el espacio estaba en peligro debido a su potencial urbanístico.

Tras la prohibición de bañistas desnudos en la playa Dunas el septiembre pasado, el deseo de las autoridades es convertir la zona en un centro turístico «para familias».

En una entrevista en 2010, Mityushin dijo que el centro del problema era que las playas nudistas de Rusia no proporcionaban un «interés comercial».

«Como ustedes saben todo aquí gira en torno al dinero», dijo a Moscow News. «Así que no me sorprendería si la playa [Serebryany Bor] no sobrevive.»

Imagen por Gerbil/Wikimedia Commons