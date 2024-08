Autos, teletransportación y un desierto: Las novedades de la quinta temporada de Fortnite

Artículo fue publicado por VICE México.

Después de semanas de espera y especulaciones, se estrenó oficialmente la quinta temporada del modo Battle Royale de Fortnite, la cual recibe el nombre de “Choque de mundos”, y la verdad es que la espera valió la pena porque trae grandes cambios, tanto en el mapa como en la forma de jugarlo.

La primera gran novedad que presenta la actualización, son las grietas que hay repartidas por el campo de batalla, las cuales te teletransportan a otro lugar del mapa. Aún no está claro si estas siempre estarán y transportarán al mismo lugar o si funcionarán de forma aleatoria.

La segunda novedad que destaca en esta temporada es la inclusión, por primera vez en la historia del juego, de autos que se transportan por el mapa. Estos tienen forma de carro de golf. Si bien es cierto que en la temporada anterior habían incluido a los carritos de supermercado, nada hacía presagiar que los autos definitivamente se instalaran en el juego.

El “carrito todo terreno”, como fue nombrado por Epic Games, cuenta con espacio para transportar a todo el escuadrón. Además, el techo del vehículo funciona como trampolín y los jugadores que van sentados en la parte de atrás son los encargados de hacer saltar el coche.

La tormenta también recibirá un pequeño cambio, se trata específicamente de los cierres 7, 8 y 9, existiendo la posibilidad de que estos no se encojan, sino que se desplacen hacia otro lugar, sin modificar su tamaño.

Por supuesto las skins y armas también recibieron un cambio de imagen. Ahora podrás recibir disfraces de vikingos, vaqueros, un luchador de lucha libre e incluso un traje militar. Una gran pérdida para los usuarios será el aumento de tiempo que se le hizo al cambio entre escopetas, lo que imposibilitará el uso de la famosa “double pump”.

¿Qué pasó con el mapa?

El mayor cambio que recibió el campo de batalla fue la inclusión de un nuevo bioma, el desierto. Este vino a tomar el lugar que anteriormente ocupaba la Cárcel y el Estudio de Cine, es decir, va desde Aterrizaje Afortunado a la Mansión.

Dentro de este desierto podrás encontrar una carretera que lo cruza completo, un pueblo, un oasis, una estación de servicio, Palmeras Paradisiacas (parecidas a un resort), las grietas teletransportadoras y muchos cactus.

Otro sitio que llama mucho la atención, es un barco vikingo que apareció en el cerro que se encuentra entre Costas Clasistas y Arboledas Aceitosas , el cual no tiene ningún nombre.

Si eres fanático de Acres Anárquicos déjame darte la mala noticia: desapareció. El nuevo sitio se llama Lindes Lujosos y simula ser un country club.

Otro lugar que ya no podrás visitar es el Estadio de Fútbol Casi anecdótico fue su paso por el mapa de Fortnite, ya que fue incluido al inicio del Mundial y se fue antes de que este terminara. El sitio quedó deshabitado, lo que hace creer que en una futura actualización pudieran agregar algo ahí.

Por su parte, el Cráter mantiene su forma pero ahora está lleno de árboles. También existen nuevos lugares que no reciben ningún nombre.

Respecto al Pase de Batalla

Efectivamente, hay cambios que traerán grandes beneficios para los jugadores, en especial para los que no están dispuestos a gastar dinero en el juego. Ahora los desafíos que trae el pase de batalla estarán habilitados para todos, sin importar si pagas o no. Sin embargo, quienes no gasten sólo recibirán beneficios hasta llegar al nivel 63, de ahí en adelante no tendrán recompensas.

De todas formas quienes adquieran el Pase de Batalla tendrán otro tipo de beneficios.

En cuanto a las modalidades del juego, la única novedad está en el regreso del clásico juego 50 vs 50, la única novedad que trae esta quinta temporada en cuanto a los modos de juego.