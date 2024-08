Autovía de montaña en Córdoba, el conflicto continúa

Artículo publicado por VICE Argentina

Desde que VICE cubrió este conflicto en junio, la Provincia de Córdoba le otorgó la Licencia Ambiental a la Empresa Chediak para continuar con la obra, y eso llevo a que los Asambleistas se enfrentaran a las máquinas que desmontan en más de una ocasión, siendo severamente reprimidos por la Policía Provincial.



Videos by VICE

Ante esta situación, la Asamblea de Punilla presentó ante la Justicia Provincial un recurso de “Habeas Corpus”, otorgado el pasado 23 de agosto, reconociéndoles el legítimo derecho que tienen a tratar de impedir que continúen obras que, según el entendimiento de los vecinos, violan varias leyes provinciales y nacionales.

Desde entonces el avance de la obra se había suspendido; pero sin modificaciones ni anuncios de parte de las autoridades.

Esto cambió radicalmente el día martes 2 de octubre cuando el Gobierno Provincial anunció la suspensión formal de la obra de Autovía como está planteado y el compromiso de evaluar otras alternativas, sin tocar las montañas.

Aunque el Ejecutivo no detalló oficialmente razones, sí dejó entrever por voceros, que tanto la presión social de las Asambleas y Vecinos, como los documentos y estudios presentados por Profesionales que los asesoraron, fueron tenidos en cuenta para tomar esta decisión.

Relacionados: ¿Puede el gobierno romper una montaña y construir una autovía?

Antes de que esto sucediera, VICE salió al encuentro de vecinos de San Roque, y distintos puntos de Punilla, para entender de primera mano cómo se vive esta situación. Al final nos sentamos a conversar con el Ingeniero Vial que ayudo a convencer al Gobierno de la necesidad de cambiar de planes.

Liliana, 40 años, empleada, vecina de San Roque

Liliana en la puerta de la despensa donde trabaja.

VICE: ¿Cuál es tu opinión acerca de la Obra de Autovía que se está realizando aquí en San Roque?



Liliana: No estoy en contra del proyecto, pero tampoco estoy a favor, por el medio ambiente, porque hay mucha gente que se va a perjudicar.

¿Cuándo decís que no estás en contra del proyecto, a que te referís? ¿estás a favor que se halle una solución al tráfico, pero pensás que no es ésta?

L: Lo que pasa es que se están metiendo con árboles, vertientes, animales y tarde o temprano la naturaleza te pasa factura.

¿Cuál es tu esperanza acerca de todo esto? ¿Qué esperás que suceda?

L: Un acuerdo. Que se busque un lugar puntual, pero que no se atropelle a la gente de la manera en que se está haciendo.

Marcelo Ambrosioni, 48 años, vecino de San Roque, peluquero

Marcelo, en el patio de su casa / local donde invito a VICE a charlar entre café y cigarrillos

VICE: ¿Cómo ves la situación con la obra de la autovía y el conflicto con muchos de los vecinos?



Marcelo: Creo que el drama es estar de un lado o del otro, y mucha gente estamos en el medio y no nos sentimos representados por nadie. Creemos que el progreso es necesario y no estamos a favor de la destrucción del medio ambiente. Se podría regular las cosas y evitarse muchos daños ambientales, pero al mismo tiempo los que vivimos acá nos sentimos presos del tráfico y de la gran cantidad de gente que se ha venido a vivir a Punilla.



¿Qué opinas de la posición de los vecinos que dicen “No por la Montaña”?

M: A esta altura hay cosas que no se van a poder evitar porque ya están trazadas, pagadas y en obra. En San Roque, como en todo el Valle de Punilla, las personas que vamos a sufrir este impacto ambiental tan grande creo que lo que tenemos que estar, a esta altura, es peleando y debatiendo juntos, al medio, ni tan de un extremo, ni del otro; que todas estas cosas se hagan bien. Con sus desagües, contenciones, bajadas a los diques y ríos. Que preveamos otras cosas que sí estamos a tiempo todavía, para evitar un daño mayor, porque todavía no estamos viendo el impacto total de esto. No hay que pelear guerras perdidas.

Lito Mercado, 52 años, mecánico, vecino de San Roque

Lito posando en la vereda de su casa

VICE: ¿Cuál es tu opinión sobre la obra de la autovía y el conflicto con los vecinos?



Lito: Estoy de acuerdo y estoy bien con que se haga la autovía y no estoy de acuerdo con que se pare. Es un proyecto que tiene que seguir andando. Es una ley de la vida, cada vez se tienen que aumentar las cosas, así como uno tiene hijos, bueno, cada vez tiene que haber más calles.

¿No te parece que se podría hacer por otro lado, como plantean algunos vecinos?

L: No, y por una sencilla razón, que si vos haces esto al medio del pueblo lo destruís, esto está hecho al costado. No molesta a nadie, al contrario, es una cosa que, para mí, es más futuro para el pueblo y más futuro para todo Córdoba. Todo lo que es la serranía se enriquece, porque antes de tardar tres horas para llegar a cierto lugar, vas a llegar en 40 minutos.

Walter, 46 años, empresario Gastronómico, vecino de San Roque

Walter dice estar enojado con todos los sectores, ya que, según él, todos hacen su juego político

VICE: ¿Cuál es tu opinión sobre la obra de autovía que se está realizando?



W: Estoy totalmente en contra de la autovía porque se tendría que haber hecho aéreamente al costado de la montaña, aéreo, como está el Puente de Rosario – Victoria en Santa Fe. Se tendría que haber hecho con pilotes, sin tocar la montaña.

¿Qué crees que va a pasar si esta obra avanza como está diseñada?

W: Yo creo que va a ser una complicación grande para el Valle de Punilla y la gente no va a pisar ningún pueblo. Si hay pobreza, cada vez va a haber más pobres. Si la gente no viene al pueblo, es porque va a pasar directamente por la autopista. Se tienen que ir todos los que vienen a destruir la montaña, se tiene que ir todo el mundo.

María Luz, 14 años, estudiante de secundaria, vecina de Bialet Masse

A María Luz le preocupa que, si la autopista avanza, ya no queden sierras para contemplar

VICE: ¿Qué pensás de la obra de la Autovía en Punilla?



Maria Luz: No estoy a favor de la obra porque están rompiendo toda la montaña y el paisaje. Y se podría haber hecho por otros lados. En la Escuela nos dieron una charla, y por lo que entiendo hay otras alternativas, y parecen más simples que esta.

Si para vos que estudias en la secundaria es tan evidente el daño ¿por qué crees que hay gente con tantos estudios y poder que están llevando la obra a cabo?

ML: La verdad que no lo sé. Es muy claro el daño.

Leonardo Issaly, 33 años, óptico, vecino de Huerta Grande

Leonardo recorre 90 km diarios, yendo y viniendo por la RN38, entre las localidades de Cosquín, donde trabaja, y Huerta Grande, donde vive

VICE: ¿Qué pensás acerca de obra de la autovía que se está construyendo y del conflicto con los vecinos que no están a favor?



Leonardo: Me parece que bien hecha podría ser algo bueno. Yo en lo personal no quiero el “Progreso” que la gente llama; más allá del desastre ecológico que produce, yo no quiero que la gente de la ciudad se venga a vivir a mi pueblo que durante toda mi vida fue un pueblo seguro y a medida que crece se vuelve cada vez más inseguro. Ese es mi motivo principal para oponerme al proyecto. Las rutas no están saturadas todo el año, simplemente se saturan dos meses en temporada de turismo. Insisto, lo llamaran progreso, pero no es un progreso que necesitemos.

Relacionados: Un trole llamado empoderamiento: Las Trolebuseras de Córdoba

Como vecino de la zona ¿qué pensás que se pueda hacer para esa época de saturación, porque hay un reclamo, por lo menos de una parte de la población, de que algo se haga?

L: Trabajo en Cosquín y vivo en Huerta Grande, hago esa ruta cuatro veces por día incluyendo la época de temporada alta y la única opción que queda es tener paciencia. No creo que haga falta esto.

Natalia, 37 años, empleada administrativa, vecina de San Roque

Natalia con su hijo León en el frente de su casa. Natalia cuenta que desde que comenzaron las obras, la familia entera vive constantemente con enfermedades respiratorias

VICE: Vivís a pocos metros de donde la obra se está llevando a cabo. ¿Cómo es esa experiencia?



Natalia: Es difícil de creer hasta que te pasa. Es muy difícil ver el lugar de uno ser destruido de la forma que se lo está haciendo; donde no se nos tomó en cuenta para nada. Ni en decisión, ni en hacernos participes de esto que supuestamente se proyectó. Pero que evidentemente de la forma que se hizo y se está haciendo no hay proyección. O por lo menos no pensando, como dicen, “en los vecinos”. Dejamos de tener este entorno tan lindo, de vistas, de pájaros. De tener un proyecto de vida con tranquilidad. Todo eso cambia. La proyección de vida de uno cambia. Tenemos que empezar a decidir si nos quedamos o nos vamos. Hemos estado luchando mucho por salvar esto; pero acá donde vivimos en el barrio Perla del Lago es complicado. Pero todavía hay muchos kilómetros por defender y es importante para todos. La gente de la ciudad de Córdoba no se da cuenta que el agua que toman viene de acá.

¿Qué esperas que se pueda lograr?

N: Me gustaría que, aunque sea por la vía legal se pudiera realmente dar marcha atrás, no en este tramo, pero si remediar y proyectar mejor esto y que la parte que se tenga que continuar sea pensando en las otras posibilidades que se tengan que contemplar. Porque había otras propuestas, pero evidentemente no se las contempló. Porque solo se investigó esta propuesta, que era la que el Gobierno insistía en hacer.

Ester Romero, 36 años, ama de casa, vecina de San Roque

Ester sobre el techo de su casa. El caño que se ve en la imagen tiene dos metros de diámetro y cuando se habilite tendrá el caudal de un río mediano crecido. Estos caños de desagüe (que se repiten a lo largo del paredón) no estaban previstos en el diseño original, como tampoco esta previsto que pasará con el agua que liberarán sobre el pueblO

VICE: Tu casa está literalmente pegada a la “muralla” de contención de la obra de la autovía. ¿Cómo es vivir eso?



Ester: Vivo a siete metros del paredón donde se está haciendo la autovía, y nos cambió todo, la vida entera.

Detalle del paredón. Estas estructuras literalmente atadas con alambre sostienen cientos de miles de toneladas de rocas. Expertos ponen serias dudas de su capacidad de contención ante sismos, probables, ya que el trazo se encuentra sobre la falla con más actividad tectónica de Córdoba

¿A ustedes alguien les aviso de que esto se iba a realizar?

E: Nunca, nadie, ni siquiera de la empresa constructora.

¿Autoridades municipales, provinciales, nacionales?

E: Nunca, nadie. Hoy por hoy estamos viendo que va a ser de esto y preparándonos para el futuro, si nos iremos de acá o nos quedaremos.

¿Ves posible llevar una vida normal, o como la habían planeado con tu familia con esta obra, y su posterior autovía al lado?

E: No, la verdad que no. Mas que todo por nuestros hijos. Uno venia acá a criar los hijos, lejos de la urbanización, a la tranquilidad de las sierras. A esta altura solo espero que no sigan rompiendo la montaña. No solo por la gente de acá, por toda la Argentina. Destruir variedades de árboles, de animales. Dejar las cosas como deben ser, como dios las hizo. Había otras opciones, esto no era necesario.

Eduardo Esparza, 66 años, Ingeniero Vial, vecino de la Ciudad de Córdoba

Retrato del Ingeniero Eduardo Esparza. Según Esparza, hay varias alternativas posibles de menor costo e impacto ambiental que deberían ser contempladas y estudiadas antes de continuar avanzando con la obra actual

VICE: ¿Cuál es su opinión profesional sobre el proyecto y obra de la autovía de montaña en Punilla?



Eduardo: Estudiando este proyecto se ven errores groseros en el diseño, en la resolución, y en las modificaciones introducidas en agosto pasado. Se presentan serias deficiencias en las pendientes que superan ampliamente las normas viales recomendadas; los camiones prácticamente no van poder subir, y las bajadas son igualmente pronunciadas y peligrosas.

¿Lo que usted está diciendo, técnicamente, es que no va a funcionar la autovía como está proyectada?

E: Claro, si se hace como indican los planos la ruta no funciona como lugar de tránsito, los camiones tendrían serias dificultades, a lo mejor ascendiendo a 10 km/h en un camino que debería tener mínimo 60 km/h de circulación.

La otra opción es que esos planos en realidad no se van a cumplir, y se va a hacer otra obra, con otro tipo de movimiento de suelo que no se está avisando a la población.

E: Esa es la otra posibilidad, y eso es posible porque no existe ningún tipo de control o auditoria sobre lo que se ejecuta.

Relacionados: Afrocordobeses: un relato de invisibilización

Usted se formó y trabajo en Alemania, ¿se podría llevar a cabo una obra de esta magnitud con la calidad técnica de los planos que tiene este proyecto?

E: No. Bajo ningún punto de vista. Yo he elaborado y elevado a las autoridades un documento de 46 páginas donde remarco una parte de los errores que tiene este proyecto, describiendo claramente las objeciones técnicas graves que tiene.

¿Existen otras soluciones para el tránsito de Punilla que no sea esta obra que llevando a cabo el Gobierno?

E: Si que hay otras alternativas, y se puede lograr una “buena” carretera en Punilla, para eso estoy trabajando.

¿Qué califica como una “buena” carretera para Usted?

E: Que sea bella, funcional y segura, desde todo punto de vista, algo que esta obra actual no es.

Sigue a Ignacio en Twitter