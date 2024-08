Avanzada Latinoamericana 063: Spacetrilla (MX)

Uno de los personajes más jóvenes en la electrónica de bajas frecuencias de la república mexica es Diego alias Spacetrilla. Oriundo de la capital de San Luis Potosí, comienza su aventura dentro del ámbito de la producción musical alrededor de 2013 investigando sobre el uso de diversos softwares gracias a su hermano menor, hecho por el cual conoció el FL Studio & Live Ableton, DAWs de su preferencia donde crea beats de manufactura impecable lanzados en sellos como El Flying Monkey Records de Venezuela, ABYSS de Argentina o Lowers e IMPT de México por mencionar solo algunos.



Influenciado desde el hip hop por artistas como J Dilla y Madlib dentro de sus clásicos, pronto fue conociendo las producciones nacionales de Ruido, Harry Caine o Pakbel, creando en él un panorama más amplio de los diferentes ritmos que se gestaban en aquel momento como Trap, Future Bass y Juke. A la par de este proyecto lleva a cabo otra propuesta llamada Kylo LaKill, dónde deja un poco de lado el ritmo y explora sonoridades más experimentales o, en sus palabras: «es ambiente y profundidad, algo más cultural».



Por el momento está enfocado en terminar su semestre de Arquitectura pero tiene material listo para el Traxmex Vol. 2 de Juke MX y posterior a las vacaciones promete lanzar más producciones por La Droga Lab de España o El Flying Monkey.



Trilla nos regaló un mix para THUMP, donde se escucha una clara influencia hacia el footwork y los ritmos en 160 BPM, dando una perspectiva sobre las influencias que este joven productor refleja en sus creaciones.







Tracklist:

On a Cloud (feat. Nangdo & DJ Taye)

KUPA – Bajo Tierra EP -NSMBLREC003- – 02 Semilla

Stayhigh – Anything Is Possible

DJ Earl X Fracture – Statisfyee

Cesrv – Bang ‘Em Up

Spacetrilla – ELFM039 – She Likes To Dance – 04 U Are My Fire Emoji ( MATE Remix)

DJ Earl – Now Breakk

BSN Posse – What U Know

Kendrick Lamar – Alright (Sonic D Remix)

Spacetrilla – Stylo (QVO Remix)

TASO x DJ TAYE – Can’t Bring Me Down VIP

Videos by VICE

Conéctate con Spacetrilla en Twitter // Facebook



Ricardo está en Twitter: @sonidoberzerk