Avanzada Latinoamericana 064: Spaniol

Ya sea sentados bajo las estrellas del Pácifico gritando sobre la actuación de Juan Román Riquelme en la Copa Libertadores 2001 o en un cuarto lleno de cables viendo cartas astrales durante un alto en la producción de tracks o discutiendo por chat sobre la tensión política en su Brasil natal, hablar con Felipe Torcuato a.k.a. Spaniol es una experiencia que se queda en ti para siempre. Felipe es uno de los orixas del festival Sonido Trópico de San Pablo, un eficiente economista de día, una máquina de producir cuando está on the Road y quizás el arquetipo del agitador cultural digital latinoamericano. En su toque hay clase, minimalismo, espacios, pero también raíces, africanidad, artesanía y todo lo que un brasileño hijo de libanesa y catalán puede dar. A volar…

Thump: ¿Que querías mostrar en este mix?

Videos by VICE

Spaniol: Quise mostrar cómo fue la gira de estos últimos meses por Europa y EE.UU, lo que pude aprender en ese tiempo. Sentí que evolucioné mucho como artista en ese viaje y quería mostrarlo. El mix viene con grabaciones de tres de mis poemas favoritos en portugués. Carlos Drummond de Andrade, mineiro del modernismo brasileño y dos del mismo poeta: Fernando Pessoa. Uno con su nombre y otro con su heterónimo Alberto Caiero.

¿Qué demandas, necesidades y discursos estéticos y políticos viene a «hostear» Sonido Trópico?

Queremos que la fiesta te adentre dentro de una jungla mágica, colorida y psicodélica, y principalmente valorizar la cultura sudamericana que sale de los clichés. Que nuestras culturas unidas son hermosas y deben ser honradas. En Brasil se cultiva demasiado lo que es de afuera y necesitamos aprender a valorizarnos y gustar de nosotros mismos. En cuanto a lo político, estamos contra la homofobia, el racismo y este gobierno ilegítimo de mierda. En Sonido Trópico los freaks están en casa y queremos que continúe así, un espacio democrático y múltiple.

¿Cómo se explica que tantos músicos jovenes vayan a buscar sonidos folklóricos para renovarlos a través de la música electrónica?

Pienso que muchos jóvenes, como yo, no sentimos ninguna identificación nada de lo que hoy nos norma. Ni con el gobierno, con la policía, con la economía, nada. Es como si nuestra voz no importase. Y cuando descubrimos »nuevos» sonidos, que son de nuestra tierra y tienen nuestro color, nuestro dolor, es como oír algo que finalmente se siente identificado. Yo por ejemplo soy del Sudeste y recién hace unos 6 años descubrí el Carimbó, que es un sonido típico de Pará. Esos sonidos son nuestros, y es muy importante para la autoestima del sudamericano eso. Eso es nuestro, nuestra cultura es linda, somos lindos. No necesitamos de imposiciones, pero entender nuestra belleza, nos hace tener cariño a nosotros mismos. Saber cuidar de los nuestros. Entender que no estamos solos, el revés, que estamos juntos aquí y merecemos más. ¡Queremos mas! Y para un brasileño, nada como mandar el gobierno a la mierda con poesía, como hicieron los genios de la generación de la Tropicália: Chico Buarque, Tom Zé, Caetano, Gil, etc.

Sonido Trópico, como expresión de una generación, ¿señala un uso de la tecnologícas para la difusión de valores que el neoliberalismo puede rechazar? Si es así, ¿qué relación hay en Brasil entre el universo de lo digital y el campo de lo político? Pienso en activismo hacker, Fora do Eixo, circuitos de libre circulación de la información y también en las manifestaciones que han tomado las calles contra Temer. ¿Qué relación ves en eso?

La tecnología nos ha unido y dado herramientas que mis padres por ejemplo no tenían. Brasil, como Argentina, pasó por un período dictatorial, donde nosotros no teníamos ninguna voz y si soltábamos nuestra voz, desaparecíamos. Hoy tenemos como presionar a los políticos y conseguir nuevos medios para recibir informaciones. En los 90 tenías como tres periódicos para recibir informaciones, y todos, TODOS, estaban siempre aliados a los intereses del capital. Ese mismo capital que controla Brasil desde los tiempos coloniales. Pero Brasil aún no está maduro en su democracia. Aún con nuevas informaciones y acceso a información, aún tenemos censura. Por ejemplo si tu entras en el Facebook de la Prefeitura de Sao Paulo, cuyo alcalde está siendo duramente criticado, borran cualquier comentario crítico o negativo e incluso hubo gente procesada por criticarlo. Siento que tenemos las herramientas, pero aun, el gobierno, los »coroneles», los bancos y los grupos económicos mandan en el país. Esas herramientas nos unieron y hicieron a la gente salir a la calle. Pero de la misma forma esas herramientas unieron los ultra conservadores de clase media de Brasil, que tienen mucho prejuicio y nada de profundidad intelectual. Es ese grupo que dice tonterías como la vuelta del comunismo. ¿¡Comunismo en Brasil!? Falta mucho estudio de Historia.



Conéctate con Sonido Trópico en: Facebook.

Conéctate con Spainol en: Facebook.