Avanzada Latinoamericana 065: Lukrø (PE)

Lukrø es la mente detrás de algunos de los tracks más finos que el juke peruano ha ofrecido en estos tiempos de footwork globalizado. Músico desde pequeño, productor y DJ, es también co fundador, del sello Matraca Netlabel.

De niño tuvo una relación cercana con la música al tomar clases de guitarra, bajo y batería. La primer banda que tuvo en su época universitaria se llamaba Los Jedis, banda de reggae dub que comenzó junto a Mijail Mitrovic, co fundador de Matraca. Luego de un tiempo, por cuestiones internas sale de ahí, se enfoca en tocar la batería y después de algunos intentos por formar otras bandas, decide enfocarse en la producción musical. Posteriormente formaría Pangolin Sound System, acto de dub multipista en vivo junto a Andrei Marambio.

En 2014 es cuando identifica el footwork gracias a su colega Mono con Suerte y al escuchar el remix de DJ Spinn a Feeling You de Alicia Keys ya no pudo dejar de escuchar esta musica. Fue en 2016 cuando decide enfocarse cada vez más en el género e investigar a profundidad la historia del movimiento después de escuchar a Taso y tener la oportunidad de conocer personalmente a Traxman y DJ Earl. Época por la que comienza a crear lazos en la comunidad del footwork latino gracias al argentino Chamal de ABYSS, por quien conoce a Gunjack de Repotrax y los primeros tracks de juke chileno. Posteriormente conoce a Ma Fuego de Ten Toes Turbo y lanza algunos singles y video con Liga Mexicana del Bass, Fusion 160 de USA y Makin Movs de Chile.

El 2017 terminó de la mejor manera con el lanzamiento del compilado ‘Lima Footwork’ por Matraca Netlabel, un trabajo de alrededor de 2 años con grandes invitados como Zufu, Deltatron, Rashid from Lima aka Tribilin Sound, Qechuaboi & 7trips entre otros.

Es 2018 y para la Avanzada nos regala una sesión muy fresca, repleta de lo que se podría definir como juke latino con muchos tracks inéditos y remixes, propios y de amigos, peruanos y de otros países como México, Chile, Venezuela, Costa Rica y USA.

Escuchen esta promesa de la electrónica peruana ya que muy pronto estará visitando Estados Unidos y México.

Tracklist:

Mseco x Lukrø – Sin ley ni hora [preview]

Mono con Suerte feat Welker – Gigante

Chamal – Easy [Lukrø DubRemix]

Dr.100 x Lukrø – Cara Sucia [preview]

Kumakob – Foq Laif

Lukrø – House of Juke

Lukrø – House of Juke [DJ Cantisani Remix preview]

Eric James – Where u at?

Lampone – Pleasure

Ma Fuego – BigUp

Lukrø – Top [preview]

Cuban Bling – Aight (Lampone Juke edit)

Deltatron – Fuccboi Unlimited

Eric James – Culaso

Lukrø – Peluquera Maldita Rave

Lukrø – Ready 4 feat Nero Lvigi & BMA

Dgorbt x Club (Dstrcv remix)

Lukrø – Cardi Juke [preview]

