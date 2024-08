Avanzada Latinoamericana 066: Gunjack (CHL)

Si hay una persona auténticamente dedicada a la creación y difusión de la cultura del footwork en Chile esta sería irremediablemente, Gunjack. Entusiasta musical desde muy chico, compró su primer sampler con los 500 dólares que le dejó su abuelo al fallecer y desde entonces no ha parado de crear beats de toda índole.

Su acercamiento al footwork fue en 2011 cuando lo invitaron a participar en las Private Sessions, donde tocaban juke y house. Estando enterado del sonido pero no enamorado, su conexión personal vino en 2014, cuando al veterano DJ Hank lo dejaron plantado a algunas cuadras de su casa y lo fue a rescatar a la estación central, en Santiago de Chile. Así fue como después de conversar un rato, tocar música con el y hablar de su fallecido amigo, DJ Rashad, quedó enamorado de este sonido. En sus palabras: “imagínate un género donde podemos hacer acid, ghetto house, disco, techno, hip hop, old school rave etc. todo en el mismo BPM en un set de una hora? Se sintió como estar en casa.”

Videos by VICE

Gracias a ese encuentro, Gunjack y sus amigos comenzaron a crear mucho material y el paso natural para lanzar todo eso fue crear el sello Repotrax. Un esfuerzo gigante donde se lanzaron algunos de los tracks más fieles al sonido de Chicago que se han creado en toda Latinoamérica. Sonido que eventualmente hizo eco en las oficinas de Boiler Room y por el cual se creó el mini documental “Repotrax: From The Chi to Chile”.

Aunque hubo un momento de letargo en el sello pues los ojos estaban puestos en el techno y los intereses del equipo para continuar con el fueron pocos, Gunjack cambió su base de operaciones a Los Ángeles y desde ahí le ha dado un nuevo renacimiento al sello, conservando un sonido fiel al juke de Chicago, ahora influenciado por la costa oeste y con ese toque chileno único del honcho de Repotrax.

2018 definitivamente será el año del regreso de Gunjack dando paso a una faceta poco explorada de este productor como raper de trap, proyectos más vocales que estarán viendo la luz a través del sello Ugly Boy Music, a la par del footwork como los Playground Trax Vol. 2 entre muchos otros que seguirá lanzando dentro de su enorme label.

Para la Avanzada Latinoamericana nos ofrece un mix con joyas propias y de su gran amigo DJ Hank, un par del enorme DJ Paypal y de figuras como Future o Los de Juke Bounce Werk, manteniendo un mood frenético con diversos matices que van del ghetto house al hip hop.

Conéctate con Gunjack en: Facebook.