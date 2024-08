La gente está follando con avatares 3D de sus ex y de personas famosas

Puedes comprar un ombligo en internet. Puede ser de los que sobresalen, hundido, a la izquierda, a la derecha y puedes colocarlo en un cuerpo virtual. También puedes comprar diferentes penes, vello púbico, senos y lenguas, que se pueden ajustar a gusto del consumidor. Mezclando todos estos ingredientes y usando una fotografía para generar mediante algoritmos la cara de una persona, puedes crear un personaje 3D de alguien que existe en el mundo real. Impórtalos a otro programa y podrás tener sexo virtual con ellos, sin necesidad de que te den su consentimiento.

En foros de Reddit, plataformas como Patreon y sitios web independientes, hay usuarios anónimos a los que les pone crear y vender imágenes creadas por ordenador de famosos y gente real. Los modelos 3D que salen de estas páginas pueden colocarse en cualquier posición, animarse, modificarse, manipularse de formas que desafían las leyes de la gravedad e incluso interactuar en tiempo real.

Hoy en día, los resultados no son demasiado realistas. A diferencia de los deepfakes ultrarrealistas que vemos en internet, nadie va a confundir a una persona real con ninguno de los modelos 3D que hemos visto durante este reportaje. Pero esta tecnología está cada vez más cerca de conseguirlo, sin contar con que ahora es más fácil acceder a estos programas y herramientas.

Algunos programas que ya están disponibles en internet se encargan de gran parte del proceso de creación de estos avatares. Una recreación realista de un ser humano requiere de un proceso que históricamente solo ciertos artistas y estudios, con conocimientos extremadamente técnicos y programas de efectos especiales carísimos, podían conseguir. Tradicionalmente, dichos estudios tenían que comprar los derechos para usar la imagen de alguien, pero parece ser que muchos de estos aficionados lo hacen con o sin su consentimiento.

“Lo utilizo para cumplir mis fantasías sexuales o para recrear episodios sexuales con mis exnovias”, decía un usuario en un subforo de Reddit dedicado a crear contenido 3D para adultos con Virt-A-Mate (también conocido como VaM), un programa para juegos de realidad virtual pornográficos y simulaciones. El usuario se refería a otro programa, Foto2Vam, que a través de fotografías de gente real puede generar un modelo 3D con la misma cara y después importarse a un juego de realidad virtual, por ejemplo.

“Con Foto2Vam puedo sentir como si estuviera otra vez con ella, o sea tener a mi novia mirándome con una sonrisa haciéndome una paja con la mano o con los pies, o haciendo la vaquera invertida en el suelo en frente de un espejo con otra… las posibilidades son infinitas”, decía el usuario.

Otra persona en el mismo subforo comentaba que también usaba Foto2Vam para recrear a sus exnovias haciéndolo. Decía que algunas veces el resultado era mejor que otras, dependiendo de la calidad de la fotografía usada.

“A partir de ahora, tenemos que asegurarnos de que le pedimos a nuestras novias que se hagan fotos desde diferentes ángulos con el rostro en blanco y buena iluminación e importarlas a VaM”, decía. “Ah, y me encanta jugar con la realidad y ponerles más tetas, etc. ;)”.

Otro usuario explicaba que previamente había usado Daz 3D, un programa que crea modelos de gente en 3D, muy popular por ser gratuito, pero que gracias a VaM había cumplido su sueño de interactuar con estos modelos virtuales. Explicaba que recrean a gente real usando una combinación de software comercial o gratuito como Photoshop, Daz 3D, la herramienta de escultura digital ZBrush y FaceGen, que es similar a Foto2Vam pero que también genera caras en 3D usando fotografías. Estas herramientas se llevan usando desde hace tiempo para crear videojuegos, efectos especiales en películas y otros contenidos no pornográficos.

“¡Lo que más deseo en el futuro es poder conseguir fotos más realistas de chicas! Que haya mejores herramientas para el pelo, mejor ropa, sombreados… ¡todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar!”, decía ese usuario. “¡Quiero agradecer a MeshedVR [el creador de VaM] por todo esto!”.

En un canal de Discord, la aplicación de mensajería para gamers, un usuario explicaba que no hay nada que la gente pueda a hacer para impedir que los creadores de VaM hagan contenido para adultos usando la imagen de gente real, específicamente famosos.

“Todo el mundo se pajea pensando en otras personas, es naturaleza humana, no se puede parar a menos que te quedes al margen y nunca salgas de casa, no vayas a ningún lado y nadie sepa que existes. Es nuestro mundo y nuestra libertad, no pueden impedir que nos hagamos pajas, nadie, como mucho pueden llevar una vida de privacidad extrema”, decía ese usuario.

De la gente que había publicado cosas sobre la creación de gente real en 3D, ninguno nos respondió cuando les pedimos que opinaran, pero algunos borraron sus publicaciones después de que les escribiéramos.

Un ejemplo de un modelo genérico interactivo de Virt-A-Mate creado por uno de los usuarios más prolífico de la comunidad.

Dentro del mundo de la pornografía 3D hecha a medida

No hay nada malo en crear porno en 3D. Durante años, se han usado ordenadores para crear contenidos para adultos. Todavía hay muchos usuarios de Second Life que usan el videojuego para recrear escenas pornográficas y gente que utiliza los gráficos de otros videojuegos para hacer vídeos porno, en muchos casos con la imagen de actores reales. Páginas como Pornhub están llenas de vídeos pornográficos en 3D.

Pero VaM y toda la comunidad que existe a su alrededor, incluyendo los 7600 miembros del subforo actualmente activo de Reddit, son un caso diferente porque hacen que sea relativamente fácil crear o conseguir un modelo 3D que se parezca a una persona real y compartirlo con el resto del mundo.

Así, los usuarios pueden usar estos modelos 3D para crear imágenes o vídeos animados, o tener sexo con ellos usando unas gafas de realidad virtual y un juguete sexual como el Fleshlight Launch, que te masturba en sincronización con lo que ves. Estas comunidades demuestran que hay gente dispuesta a conseguir estos modelos en 3D, gente dispuesta a crearlos y una infraestructura en internet tanto para los creadores como para plataformas como Patreon, Reddit y Daz, que ya se benefician con ello.

Hay muchas formas en las que se puede conseguir porno en 3D. Según una página web de la comunidad, la versión gratuita de VaM le permite a los usuarios crear solo una escena y un modelo, al que puedes modificar con diferentes botones y poner en diferentes posiciones manipulando las partes del cuerpo en tiempo real.

A los usuarios que contribuyen en el Patreon de VaM se les dan más funciones interactivas y de personalización, como por ejemplo descargar escenas hechas por otros creadores de la comunidad, cambiar el pelo y la ropa, o “desvestir manualmente a los modelos tirando de la ropa con tus manos virtuales”.

UNA CAPTURA DE PANTALLA DE UN VIDEOTUTORIAL DE UN USUARIO DE VAM QUE MUESTRA CÓMO FUNCIONAN LAS HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE PECHOS.

La wiki de VaM también explica cómo crear caras usando fotos recientes, cómo crear animaciones y cómo importar modelos completos o partes del cuerpo determinadas creadas por otros usuarios. Por ejemplo, explica cómo descargar un modelo realista de una vagina en 3D descargándolo de Renderotica, una comunidad y tienda en línea de porno virtual. En el mundo del diseño 3D, se le llama transformación al proceso por el cual se modifica la forma de un modelo en tres dimensiones. En la wiki, hay una lista de transformaciones que se pueden descargar y que van desde “8 expresiones faciales de orgasmo” hasta “huevos grandes” o un “nuevo paquete de labios para mamadas”. Los usuarios también pueden importar a VaM modelos existentes creados con Daz 3D.

El uso sin consentimiento de la imagen de una persona es un tema controvertido en las comunidades del porno en 3D.

“Hay peticiones de gente en foros en plan: ‘Oye, ¿si te doy una foto de mi esposa o novia, me harías un modelo que se parezca a ella?’” nos cuenta un creador llamados Davos. Davos vende escenas y accesorios extremadamente fetichistas en Renderotica. Es un sitio donde los creadores como él pueden vender partes del cuerpo para los modelos 3D o historietas pornográficas creadas con estos.

“Nadie quiere ser responsable de que alguien haga algo contra otra persona real por odio o por venganza”, nos dice Davos. “Yo personalmente pienso que está bien si te cambias el nombre y te arriesgas a que quizás te pidan que pares de hacerlo con una carta desagradable de un abogado”.

UNA IMAGEN QUE USA UN MODELO GENÉRICO PARA PROMOCIONAR UNO DE LOS PRODUCTOS DE DAVOS, “THE MORGUE”, QUE INCLUYE UNA VARIEDAD DE OBJETOS COMPATIBLES CON LOS MODELOS DE DAZ 3D.

Otro creador de modelos pornográficos en 3D, cuyo trabajo también se financia a través de Patreon, insiste en que VaM no se usa solo para el porno o para recrear a gente real.

“VaM no se diferencia de cualquier otro juego corriente para adultos… y es uno de los proyectos menos controvertidos, un juego que te permite crear tus propias fantasías”, dice. “Los administradores y desarrolladores de VaM son de los pocos que he visto preocuparse porque las cosas estén bajo control y tengan una buena reputación… Se pueden esperar cosas problemáticas de las comunidades pornográficas pero también se pueden mantener bajo control”.

Compartir modelos de famosos para usarlos en porno interactivo

En las normas del subforo de Reddit de VaM se pide a los miembros que no publiquen imágenes, vídeos o escenas “que pudieran ser consideradas ilegales, ofensivas o inmorales”, pero no hay ninguna regla sobre modelos 3D o contenido pornográfico de gente real. De hecho, las normas permiten explícitamente publicar recreaciones en 3D de famosos siempre y cuando no incluyan fotos reales o sus nombres en las publicaciones: “Está bien usar abreviaturas, motes y nombres diferentes”, dicen las normas.

No es de extrañar, puesto que existen infinitas imágenes de ellos en alta calidad en internet y porque, simplemente, a la gente les gusta fantasear con personajes públicos inalcanzables, que una de las actividades más comunes en estos foros sea compartir modelos de famosos. Hemos encontrado, con otro nombre según exigen las reglas, docenas de ellos que se parecen a actrices como Emilia Clarke, Natalie Portman, Emma Watson y Nicki Minaj entre otras.

Son fáciles de reconocer y a veces los nombres falsos que les ponen hacen referencias a su nombre real o se pone en los comentarios. Casi todo los modelos 3D que vimos eran de mujeres, pero vimos al menos dos de hombre: Joaquin Phoenix y Chris Pratt.

Estas publicaciones normalmente incluyen un enlace a una web para almacenar archivos donde se pueden descargar para su uso o a la web de Patreon que muchos creadores utilizan para ganar dinero.

UN FOTOGRAMA DE UN ANUNCIO DE UN MODELO DE VAM, QUE SE PARECE A UN FAMOSO, HECHO POR UN CREADOR DE PATREON. NO ADJUNTAMOS LOS ENLACES DEL CREADOR POR USAR IMÁGENES SIN CONSENTIMIENTO.

Hay un estudio que demuestra que las mujeres suelen ser el objeto principal de la pornografía sin consentimiento o de imágenes manipuladas como los deepfakes. Tanto los expertos como las víctimas aseguran que aunque no sea “real”, ver por todo internet a alguien que conoces en una escena pornográfica sin consentimiento puede ser una experiencia traumática, parecida a una agresión sexual y a publicar un vídeo de pornovenganza o fotografías sin el consentimiento de alguien.



Un creador que utiliza Twitter para compartir sus creaciones (incluido un modelo 3D de un famoso casi desnudo, atado y con la cara llena de un liquido blanco y viscoso) dijo que lleva haciendo modelos y personajes 3D de manera profesional para videojuegos, televisión, simulación y otros formatos comerciales durante 30 años.

“Principalmente, creo escenas y modelos de VaM para mí mismo, aunque he compartido capturas de pantalla de mis creaciones, y a veces el archivo completo, con la comunidad de VaM gratis”, nos dice. “La razón principal por la que he compartido archivos con la comunidad es para generar interés en estos programas y atraer a más desarrolladores que puedan ayudar a que VaM crezca y se convierta en un potente sandbox de realidad virtual.

Añade que además ha creado modelos en 3D de gente que conoce en la vida real, a veces con su permiso. También ha creado contenido no sexual, como por ejemplo para ver cómo quedarían el y su mujer después de las obras que pensaba hacer en su cocina.

“También creé a una exnovia para poder sentarme en la misma mesa con ella una vez más. Personalmente, lo veo como hacer esculturas de barro o dibujitos en un cuaderno de recuerdos o rostros que guardas con cariño”, dijo. “Yo no distribuyo ningún contenido que yo haya creado de personas que existen en el mundo real, con o sin consentimiento, porque prefiero seguir anónimo”.

Pero no piensa lo mismo cuando se trata de famosos.

“Disfruto diseñando modelos de famosos como un homenaje, y en algunos casos, en situaciones sexuales”, dice. “La sexualidad es una experiencia humana universal y por ello no lo veo como un problema”.

UNA IMAGEN PROMOCIONAL DE LA WEB DE DAZ 3D EN LA QUE SE MUESTRA EL MODELO HUMANO GENESIS 3. “HEMOS MEJORADO EL NIVEL DE DETALLE DE ALGUNAS DE LAS PARTES MÁS CRÍTICAS DEL CUERPO COMO LA CARA, LA BOCA, LOS DIENTES, LAS MANOS, LOS PIES Y EL CUELLO.

Mesh VR, la compañía dueña de VaM, también gana dinero a través de Patreon. El fundador, que se hace llamar MeshedVR en internet, nos cuenta que no podría decir exactamente el número de gente que usa VaM, pero casi 8000 personas lo apoyan en Patreon.

Dice que sabe que la gente utiliza el programa para crear personajes de películas o series de televisión e interactuar con ellos en la realidad virtual y piensa que está “bien” siempre y cuando el modelo sea de un personaje ficticio como, por ejemplo, Batgirl. Pero no aprueba crear modelos que se parezcan a personas reales sin su permiso.

“Sé que algunos van más allá e intentan recrear a gente real, sin su consentimiento”, dijo MeshedVR. “En mi opinión es un tema complicado con muchos problemas éticos y legales. Yo no añado modelos parecidos a nadie en VaM por esa razón y he trabajado con moderadores de varios sitios para ayudar a establecer normas que impidan la creación de estos. Si alguien publicara una recreación de su ex, les pediría que lo borraran. En mi servidor de Discord, lo borraría yo mismo, ya que considero que es un servidor oficial de VaM”.

MeshedVR nos dice que aunque aparece como moderador en el subforo de Reddit, y a veces mira qué sube la gente (a la que se le permite compartir famosos), no suele moderar lo que se publica.

“Si veo algo problemático (modelos que parecen demasiado jóvenes, copias de famosos, recreaciones de agresiones, etc.), avisó a los moderadores, pero la mayor parte de las veces ya se encargan ellos si hay un problema”, dice. “Yo veo VaM como una herramienta creativa igual que Blender o Photoshop. Lo que la gente haga con ella está fuera de mi control”.

Duncan Crabtree-Ireland, el jefe de operaciones y consejero general del sindicato de actores SAG-AFTRA en Estados Unidos, nos cuenta que los actores pueden denunciar a la gente que vende modelos 3D parecidos a ellos y en países como España existen leyes que regulan el derecho a la protección de la imagen y la privacidad.

“Existen opciones legales, pero hay que reconocer que es oneroso”, dice Crabtree-Ireland. “Tienen que contratar a un abogado, poner una denuncia, e invertir mucho dinero para poder denunciar a cada persona que haya usado su imagen. No es muy efectivo”.

“Siempre va a haber cosas difíciles contra las que luchar que estén en el límite o en una zona intermedia, pero si tratamos de reducir el impacto del gran volumen de cosas que hay, la gente que se ve afectada lo agradecerá”, dijo Crabtree-Ireland, “No va a ser absolutamente perfecto, pero por lo menos no será la anarquía que es ahora”.

“Está claro que la gente va a seguir haciéndolo”

John Danaher, un profesor de derecho de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway y coeditor del libro: Robot Sex: Social and Ethical Implications [ Sexo robótico: implicaciones ético-sociales], nos cuenta que usar la imagen de gente real se puede considerar difusión de imágenes privadas sin consentimiento.

“¿Le parece bien a la otra persona? ¿Es placentero o deseable para ambos? Nadie debería crear modelos a imagen de otras personas sin su consentimiento”, dice. “También, creo que alguien dispuesto a que se cree un avatar virtual suyo debería pensar en la posibilidad de que lo roben, lo compartan y lo utilicen con malas intenciones en el futuro”.

De hecho, una imagen pornográfica creada con VaM no dista mucho de una que se haya hecho dibujando, con Photoshop o con cualquier otro programa de diseño 3D. Todos estos llevan mucho tiempo usándose para el porno sin consentimiento. La diferencia, igual que ocurría con los deepfakes, es que las nuevas tecnologías han democratizado el uso de herramientas para su creación y lo han vuelto más barato y fácil de usar.

La facilidad de usar VaM permite que un usuario no necesite crear un modelo 3D de un famoso para poder tener sexo con él en un juego de realidad virtual; solo tiene que descargarlo de internet, importarlo y usarlo. Incluso algunas herramientas y plataformas que no se usan específicamente para esto, como ocurre con Daz 3D, tienen una tienda donde la gente puede subir sus creaciones y venderlas. No tuvimos que buscar demasiado para encontrar modelos 3D de gente real como Natalie Portman y Lupita Nyong’o (a la venta por unos 18 euros).

Estos modelos se pueden comprar, descargar e importar a otros programas como VaM para crear porno sin consentimiento. Tras navegar por la web de Daz 3D, comenzamos a ver anuncios de avatares de mujeres en 3D que nos invitaban a “comprarlas ahora”. Contactamos con Daz 3D para pedir comentarios, pero no nos han respondido.

UN ANUNCIO DE DAZ 3D QUE NOS SIGUE POR TODO INTERNET DESPUÉS DE VISITAR LA TIENDA ONLINE DE LA COMPAÑÍA.

Kyle Machulis, que se dedica a crear programas de código abierto que pueden controlar juguetes sexuales, descubrió VaM porque usaban sus herramientas para conectar VaM con Fleshlight Launch, el masturbador automático. Así, por ejemplo, cuando un personaje en VaM interactúa con el pene virtual, el Fleshlight se acciona y se sincroniza para simular la sensación, creando una experiencia más inmersiva.

Machulis le preguntó a algunos usuarios de Reddit cómo usaban exactamente el simulador sexual. Según nos cuenta, se sorprendió un poco con las respuestas.

“El hecho de que me sorprendiera que la gente recreara a sus exparejas dice más de mí y de mi ingenuidad que de la comunidad”, dice. “Está claro que la gente va a seguir haciéndolo. Visualizan recuerdos grabados a fuego en sus neuronas y añaden una realidad visual y auditiva (y ahora incluso táctil) a lo que el tiempo haya dejado en sus cerebros”.

Algunas personas nos dijeron que hacen estos avatares en 3D de gente real porque es catártico o porque les gusta la estética, pero casi siempre lo hacen con cuerpos de mujeres. Danaher dice que no es sano aferrarse al pasado de esta manera pero la gente con la que hablamos nos contaba que gracias a programas como VaM son capaces de volver atrás en el tiempo o volver a sentir algo que ya no son capaces de sentir.

“Los recuerdos existen en nuestras mentes, en nuestra memoria física”, dijo Machulis. “Cuando todos esos recuerdos se vuelcan en un entorno virtual como VaM, Second Life, etc, todo se complica, rápidamente”.

Este artículo se publicó originalmente en VICE Estados Unidos.

