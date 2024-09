Los aguacates están mandando a la gente a urgencias

En agosto de 2012, Meryl Streep llegó a los encabezados de la prensa llamando la atención sobre un problema que impacta a miles, si no es que millones de personas en el mundo. ¿Agua purificada? ¿El cambio climático? ¿Un discurso apasionado sobre el papel del arte en un ambiente politizado? No, nada de eso.

Streep se convirtió en embajadora de un problema muy familiar a los cocineros de casa: la avocado hand (mano de aguacate). Es posible que no hayas escuchado nada sobre esta condición médica, pero es casi seguro que tú o alguien más que conozcas haya sido afectado. Y ahora, la comunidad médica por fin habla acerca de los peligros de la avocado hand.

Videos by VICE

En conversación con The Times, Simon Eccles —secretario y expresidente de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos, Reconstructivos y Estéticos— dijo que examina a «cuatro pacientes a la semana» con mano de aguacate; es decir, una profunda herida en la mano causada mientras intentan retirar el hueso o la cáscara del aguacate. Pero, ¿por qué hay tantos cocineros mutilados mientras manejan sus frutas cocodrilezcas?

LEER MÁS: Está por abrir el primer restaurante dedicado al aguacate

Bueno, para quienes no sepan, los aguacates son tan populares que la palabra «Aguacalipsis» se ha convertido en un término cotidiano del vocabulario moderno. Pero también existen algunos problemas estructurales que convierten la fruta favorita de todos en un objeto particularmente peligroso. ¿Crees que el Dr. Eccles está exagerando? No estés tan seguro. Después de preguntar a algunos amigos si habían sufrido este mal, rápidamente escuché múltiples anécdotas que corroboraron la frecuencia de este tipo de heridas.

«Tuve que ir [a la sala de urgencias] a que me pusieran tres puntos y perdí casi toda la sensibilidad de mi dedo», dijo Freya Watson (29), productora de TV en Londres, a MUNCHIES, refiriéndose a su propia experiencia con la avocado hand. «Y cuando estaba ahí [en la sala de urgencias], había una mujer con la misma herida».

Las redes sociales están plagadas de documentación que avala estas heridas, muchas encontradas en Instagram con el hashtag #avocadoinjury (herida por aguacate). Solo mira estas fotos subidas por el usuario de Flickr, Brett Holt, con la leyenda: «Me lastimé rebanando un aguacate. Tengan cuidado».

«La gente no toma en cuenta que los aguacates que compran pueden estar muy maduros, hay poca comprensión de cómo manejarlos», dijo Eccles a The Times, añadiendo que las etiquetas pueden ser la forma más efectiva de acabar con las heridas de aguacate. «No queremos que la gente abandone la fruta, pero creo que las etiquetas de precaución son un método efectivo de enfrentar el problema. Es necesario hacer notar su presencia. ¿Quizá podríamos incluir un dibujo de un aguacate con un cuchillo y una cruz roja atravesándolo?».

No sería impensable que las cáscaras de aguacate se convirtieran en los paquetes de cigarros para el mundo de la fruta, cubiertos de advertencias para no lastimarnos a nosotros mismos (o quizá una advertencia para que no te vuelvas tan básico que molestes a los demás con tu obsesión con los aguacates).

LEER MÁS: Estas etiquetas te dirán si el aguacate está maduro o no

Dejando las bromas de lado, reiteramos que: el mal manejo de un aguacate puede llevarte hasta el servicio de emergencias con una mano malherida. De manera que la próxima vez que estés quitando huesos, recuerda usar una superficie plana, pasar el cuchillo por la piel y alrededor del hueso, luego retira este último con una toalla o la hoja del cuchillo. No te conviertas en otra víctima del aguacate.

Reportaje adicional de Hilary Pollack.