Así le explicaría Awwz su movida a un alienígena

Su nombre artístico —pronunciese [aus]— está compuesto por las dos emes de su nombre de pila invertidas y la primera y la última letra del alfabeto. Gemma, que se dio a conocer como parte del dúo Thug Ladies, empezó a producir en solitario y sus teclados y colaboraciones, como la más reciente, con Visa, han llevado su música desde Barcelona a todo el mundo.

El próximo 4 de mayo estará en el LEV, el Laboratorio de Electrónica Visual que se celebra cada año desde hace más de 12 en Gijón. En el festival asturiano, que este año ha inaugurado también edición en Madrid, Awwz compartirá cartel con artistas internacionales como Lanark Artefax o la investigadora sonora Catarina Barbieri y nacionales como Alba G. Corral o Elías Merino.

Hablamos con ella sobre cómo será su show allí, cómo elige sus colaboraciones y qué no se perderá en el festival que conjuga creación sonora y artes visuales esta misma semana.

VICE: Qué hay, Awwz. Si ahora mismo cayera un ovni enfrente de tu estudio y le tuvieras que explicar a sus conductores alienígenas así un poco sucintamente quién o qué eres, ¿qué les dirías?

Awwz: Que soy un ser vivo (creo) que toca botones y aparatos para producir música y también mezcla la que hacen otros en clubes y museos.

¿Cómo, cuándo y por qué empiezas a producir música? ¿Cómo fue dar el paso de Thug Ladies a emprender tu carrera en solitario?

Empecé a producir música por inquietud, quería aprender a hacer mi propia música ya que llevaba tiempo con Thug haciendo DJ sets con producciones de otros. El paso fue muy natural, empecé a generar música que me gustaba y con la que me sentía reconocida.

La figura del productor en España, quizá en parte de la mano de la música urbana, parece que lleva tiempo poniéndose en valor entre un público cada vez más amplio. ¿Cómo ha cambiado eso desde que comenzaste a producir?

Creo que no mucho, la verdad… El productor tiene más visibilización y me flipa cómo ha crecido el mercado, haciéndose más importante y notorio. Pero también estoy de acuerdo con Sandro Jeawoock (fundador de Sampler Chef) en que hace falta que el productor se valore mejor.

En una entrevista a El Bloque les contabas que no pensabas en un estilo concreto cuando producías, cuando creabas tu música.

No. Primero empiezo con una idea en la cabeza, se me va repitiendo o sencillamente abro el ordenador/programa y dejo que fluya. Hay veces que es más rápido, otras más corto. Pero en general el ritmo tiene que gustarme y “hacerme sentir algo” para seguir adelante.

En más de una ocasión te has mostrado, y se refleja en tu producción, más partidaria de la publicación de singles que de trabajos largos. ¿Por qué?

Me cansan los discos que tienen temas porque sí, cómo canciones de relleno que no son fuertes o potentes. Creo que es mejor poco y bien hecho que mucho y con poca consistencia.

¿Qué tiene de diferente trabajar en solitario a incluir un sampler o hacer una colaboración con otro artista? Has colaborado con artistas muy dispares, ¿qué criterios sigues para colaborar con ellos?

La diferencia es abismal, sobre todo porque aprendes mucho de trabajar con otras personas. Para colaborar con alguien siempre busco que haya bueno rollo —odio los perfiles que vienen con segundas intenciones— y que la dinámica funcione de forma natural. A partir de ahí, siempre espero que todas las partes en la colaboración estén contentas y conecten con el tema.

Háblanos de las salas y los festivales en España, ¿cómo ves el estado de la música en directo en tu género en nuestro país?

Creo que a día de hoy los géneros se han perdido, todo son híbridos y disfruto mucho de ello, la verdad. Todas las residencias te ayudan a crecer y aprender, pero creo que es más el día a día, los bolos en diferentes situaciones, lo que te enseña a moldear el show para que sea mejor y más potente.

Comenzaste a producir bajo el concepto de ShowerMusic. ¿Aún te sientes identificada con él?

Sí, claro. Al final ShowerMusic es un momento y una sensación. Last Night in Paris lo usaban en su momento pero fue Boldtron quien me vino a decir que hacía ShowerMusic, y cuando lo entendí me abracé al concepto 100%.

Tienes temas muy diferentes, colaboraciones dispares, el último ejemplo es Visa. ¿Qué crees que tienen todos ellos en común, cuál es el leit motiv de tus producción?

Quitando las voces a los temas, tanto los que han salido como los que saldrán, en general tienen un perfil bassy con unos teclados significativos, marca de la casa.

¿Qué le dirías a Gemma, la chica que estaba empezando a hacer sus pinitos en la música?

Que vuelva a repetirlo, centrarse, equivocarse, aprender y que vale la pena.

El próximo 4 de mayo actúas en el LEV, en Gijón. ¿Cómo será tu show, qué puedes adelantarnos?

En el LEV iré en formato directo, justo lo estrenamos hace poco en Barcelona en un espacio artístico similar pero allí, por características del espacio, no puede haber visuales. Y sobre lo que os puedo adelantar: empieza de una forma intimista y termina sudando.

¿Qué es lo que más ganas tienes de ver en el festival?

Igloohost, Yamila y Jailed Jamie los veré seguro.

¿Qué tienes entre manos, en qué proyectos andas metida ahora?

Vendrán muchas colaboraciones, algunas con Lauren Nine y otras que no puedo avanzar aún. Este mes de mayo estaré tocando, además de en el LEV, en Canadá, Madrid y Barcelona.

Puedes comprar tus entradas para el LEV, que se celebrará entre el 2 y el 5 de mayo en Gijón aquí.