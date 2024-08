Hablamos con el director que pone a follar a tus superhéroes favoritos

Este artículo se publicó originalmente en VICE México.

No hay pelucas, ni bromas, ni situaciones extrañas. Tampoco artistas profesionales jugando a los próceres de cartón como en las obras de teatro escolares. Aquí hay tanto cine como en los largometrajes de Warner Bros., Marvel o DC Comics. Y a diferencia de lo que cuentan los libros de historia, el porno actual está condenado por una fuerte tendencia a lo amateur y a todo lo que se le parezca. Por eso, el productor y director italiano Axel Braun resiste a esta nueva convención con un producto de calidad: hace películas pornoparódicas para su difusión comercial. Con sus obras, Braun rediseña y convierte productos conocidos en fábulas guarrillas. «La mayoría de gente consume pornografía gratis online, y esto es otra cosa», dice.

Videos by VICE

En activo desde 1990, ha dirigido más de 50 películas, forma parte del Salón de la Fama del XXX y, desde hace seis años consecutivos, se lleva a su hogar un tropel de premios AVN, los mayores y más importantes de toda la industria en Estados Unidos. Fanático en dosis similares de los cómics y del porno, Braun encontró en este maridaje insólito la manera de capitalizar el amor de un público fervoroso pero que, asimismo, en este último tiempo, ha dejado de gastar dinero en películas para adultos. Así las cosas, se despachó con Batman XXX: An Axel Braun Porn Parody (con un Joker más impresionante que el de Heath Ledger), Star Wars XXX: An Axel Braun Porn Parody (con una imbatible Allie Haze como Princesa Leia) y hasta con Peter Pan XXX: An Axel Braun Porn Parody.

Y es el factor coyuntural el que lo introduce directamente en la discusión: mediante un recurso de la Primera Enmienda a la Constitución, Braun puede estrenar sus pornoparodias incluso antes que los éxitos de taquilla de Hollywood. Entretanto, el lanzamiento de Justice League XXX: An Axel Braun Parody, meses antes que el de Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot y compañía, supuso un gran salto en su filmografía. El nivel de los trajes, la utilería, los escenarios, la posproducción y el parecido físico con los actores llega a un nivel hasta el momento desconocido. Y aquí está su mejor arma: los seguidores de las historietas compran y ven todo lo que tiene a sus personajes favoritos. Incluso si estos se salen un poco del libreto y resuelven sus problemas con humedad y fricción.

Entretanto, Braun no se detiene: ya planea hacer una adaptación pornoparódica de Deadpool, el héroe favorito de la platea millennial de Marvel Comics. En parte es su pasado familiar el que no le deja descansar, ya que ha sido trascendental en el porno tal y como lo conocemos: su padre, Lasse Braun, fue uno de los primeros activistas en Europa que promovió la legalización de la pornografía en todo su continente. El joven Braun, con las pornoparodias, aporta lo suyo a la causa: «Mis películas valen seis o siete veces más que las demás», comenta. «No apunto a la gente que solo consume porno: apunto a todos». Hablamos con él sobre su nueva pornoparodia y su carrera en general.

VICE: ¿Cómo te sientes con el estreno de Justice League XXX: An Axel Braun Parody, tu última película?

Axel Braun: Estoy muy contento. Antes que nada soy fanático de los cómics y por eso la gente que consume cómics responde tan bien a la película. Ven que no soy alguien que les pone pelucas a los actores porno y está tratando de sacar provecho de una película exitosa. Realmente soy alguien que creció leyendo cómics y mirando las películas de superhéroes. Soy un fanático y estoy en todos los detalles. Eso los fans de los cómics lo notan. Así que sí: la respuesta ha sido fantástica hasta el momento.

¿De qué trata tu película? ¿Coincide con la historia original de JLA? ¿Cuánto conoces de la historia original?

Siempre trato de tomar cualquier historia en su versión comercial e intento arreglar lo que sé que están haciendo mal porque, por ejemplo, el hecho de que no esté Linterna Verde en la versión comercial de JLA es insólito e inaceptable para mí y para los fans. Linterna Verde es central en la historia de JLA y debería estar ahí. En mi película sí está. De hecho, la actuación de Ryan Reynolds hace unos años fue muy polémica porque los críticos la odiaron, los fans la odiaron, el traje estaba mal, era todo digital, no era real. El traje de Linterna Verde en mi película está bastante bien hecho. Todos los fans están contentos y, repito, me es fácil complacerlos porque yo soy fan y estoy seguro de que si a mí me gusta, a los fans les va a gustar. Además, mi película tiene tetas.

«Estoy seguro de que si a mí me gusta, a los fans les va a gustar. Además, mi película tiene tetas»

¿Cómo funciona esto de las parodias? Porque JLA, Star Wars, Batman, son todas propiedades de grandes empresas como Disney o DC Comics. ¿Pides permiso?

El derecho a la parodia en Estados Unidos está muy bien protegido por la Primera Enmienda de la Constitución y es por eso podemos tener programas como Saturday Night Live o cantantes como Weird Al Yankovic parodiando canciones. Lo importante es seguir las reglas, adherirse a la ley y asegurarte de que tienes los derechos correspondientes, y eso es lo que hacemos.

Hace mucho tiempo que vengo haciendo parodias de todo tipo: Spider-Man, Batman, lo que se te ocurra, Beverly Hills 90210… la verdad es que no las recuerdo todas. Habré hecho como cincuenta o sesenta parodias en mi vida. Por supuesto, tengo un equipo de abogados que se encarga de supervisar todo y me acompañan durante el proceso. Así que mientras estemos dentro de la ley, no tenemos problemas.

Tus películas tienen un estándar de calidad muy alto. ¿Son caras? ¿Cuánto cuesta financiarlas?

Realmente no me gusta hablar de dinero… pero digamos que una película mía sale seis o siete veces más que cualquier otra película porno en Estados Unidos.

Las pornoparodias se basan mucho en vestuario, maquillaje, atrezo, etc. ¿En qué difiere el rodaje de una pornoparodia como las tuyas al de una porno tradicional en la que básicamente se sacan la ropa y tienen sexo?

Lo más importante es que los actores necesitan tener los trajes puestos todo el tiempo. De lo contrario, si Wonder Woman se saca el traje es solo la actriz Romi Rain montándoselo con el actor Alexander Corvus en lugar de Wonder Woman con Linterna Verde.

Los trajes son muy importantes y son muy caros. Tuvimos que hacer varios porque los rompen todo el tiempo. En las películas comerciales, cuando hacen un traje para Superman, por ejemplo, para Henry Cavill, hay como cinco asistentes todo el tiempo. Uno se ocupa de las botas, otro de la capa y están pendientes de eso. En mi set solo hay una persona. Es muy caótico comparado con una película normal. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya cierres en los trajes ubicados en lugares estratégicos para que puedan practicar sexo con los trajes puestos.

«Digamos que una película mía sale seis o siete veces más que cualquier otra película porno en Estados Unidos»

¿Has recibido alguna opinión de los actores de las versiones comerciales?

Recibí muchas y muchos halagos de parte de los directores de las películas originales y la verdad es que les gusta. Yo tengo un enorme respeto por el material original. No es que me estoy burlando, me divierto mucho haciéndolas. No hay mala intención para nada. No es profano en absoluto a menos que en la película original sí lo sea o se preste la situación para hacerlo. De lo contrario, no hago los típicos chistes del porno, apunto a un producto de alta calidad y la gente se da cuenta de eso.

Recuerdo que hace unos años, cuando Andrew Garfield interpretó a The Amazing Spider-Man, dijo en una entrevista que cuando buscaba información para construir el personaje, vio mi parodia de Spider-Man y fue muy halagador. Además porque Alexander Corvus, quien interpretó también a Spider-Man en mis parodias, es el mejor Spider-Man que vi, incluyendo las películas originales. Y no lo digo porque yo filmé la parodia, sino porque hace realmente un buen trabajo. Eso es lo que yo intento hacer: trato de mostrar aquello que creo que las películas comerciales no lograron realizar. Estoy muy contento y muy orgulloso de que la gente se acerque para decirme que les gustó lo que hice.

¿De qué película te sientes más orgulloso? ¿Cuál recomendarías para dar a conocer tu trabajo?

Uf… es como preguntarle a una madre cuál es su hijo favorito. No creo que pueda hacerlo, pero sí: JLA XXX.

En la película de JLA solo está Wonder Woman. ¿Cómo equilibras la paridad de género? ¿De dónde salen las otras chicas de la película?

Hay muchas mujeres. De hecho, Wonder Woman tiene tres escenas de sexo en la película, pero Batwoman también está en mi film y es un personaje fantástico. Esta es la primera vez que aparece en pantalla, en cualquier película.

«Lo más importante es que los actores necesitan tener los trajes puestos todo el tiempo. De lo contrario, si Wonder Woman se saca el traje es solo la actriz Romi Rain montándoselo con el actor Alexander Corvus en lugar de Wonder Woman con Linterna Verde»

No se ha hecho una versión comercial todavía pero el cómic es muy popular y se hizo más popular todavía en este último tiempo, porque se dio a conocer como el primer personaje abiertamente gay en el Universo DC. Así que estaba muy interesado en mostrar este personaje porque lo conozco bien y me aseguré de buscar una chica que solo haga porno lésbico, y Charlotte Stokely fue la elegida. La verdad es que lo hace de una manera fenomenal. Así que tenemos a Batwoman, y si bien Wonder Woman es la única mujer en JLA, hay muchas más mujeres en el elenco. El año que viene tengo planeado sacar Deadpool XXX.

¿Por qué piensas que tus películas son tan populares?

Mis películas son tan populares porque no apunto a un solo público. No voy a la gente que solo consume porno. Apunto a las personas que son fanáticas del material original y debido a que hay tan poca gente que paga por porno en estos días, la gente quiere tener mi película por un tema de coleccionismo. Si eres un fan de Star Wars, tienes la taza de Star Wars, el encendedor de Star Wars, y la parodia porno de Star Wars, porque forma parte también de la colección. Esa es la razón por la que no puedo no gastar el dinero que gasto haciendo estas películas cuando el resto cuesta muchísimo menos.