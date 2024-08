«Anna Wintour», la nueva canción de Azealia Banks, es sorprendentemente dulce

Realmente llevo conmigo a Azealia Banks. En los últimos años ha tenido una historia realmente difícil: todo ese asunto de Russell Crowe, problemas con la salud mental, etcétera, así que estoy muy contenta de ver que ha vuelto a tomar camino con música nueva. Hoy lanzó «Anna Wintour», una nueva canción que supuestamente está tomada de su próxima mixtape, Fantasea II, la secuela de su lanzamiento de 2012 Fantasea . Y aunque lo Seapunk ha terminado, una gran parte de mí espera que Azealia pueda recuperarlo.



«Anna Wintour» es un divertido y vívido track de vogue con una Azealia dándonos algunas de sus líneas más dulces en la vida: «I feel in love babe, I really know that your love is enough» (Me siento enamorada, nene, realmente sé que tu amor es suficiente), canta en el coro: «‘I’m so lucky you found me in the day», (Soy tan afortunada de que me hayas encontrado en el día). ¡Es hermoso! La canción se llama «Anna Wintour», supongo, porque es una canción para bailar vogue, y Anna Wintour es la editora de Vogue. ¡Juego de palabras! Estoy muy optimista con Fantasea II, y «Anna Wintour» es el gran comienzo de una nueva era para Azealia.