Bad Bunny quiere joder con el orden mundial y estrena ‘Mía’ junto a Drake

Hace algún tiempo era casi imposible pensar que las estrellas más grandes del pop mundial se atrevieran a cantar en español. Sí, han hecho remixes, sí, han hecho versiones de sus clásicos en español, de Bon Jovi a N’Sync, y hasta en el kpop. Pero el crossover a la inversa nunca tuvo tanto significado como “Mía”, la nueva canción de Bad Bunny y Drake. Drake es el artista más escuchado en el planeta para Spotify, y una de las estrellas pop con más trascendencia en el planeta dominado por las Instagram Stories. J Balvin y Bad Bunny son los paladines de la cultura latina en esta década, y está documentado que quieren conquistar al mundo “cantando en español”. Y sí, es una misión bastante difícil, pero ese par de dos [Bad Bunny y José Balvin] está en el camino para lograrlo. Los primeros pasos del mapa dibujados alguna vez por Ricky Martin y su “Copa de la vida”, han sido ampliados y modificados a escalas gigantes.

Hoy, Drake canta en español para un featuring con una persona que hace un poco más de dos años trabajaba en un supermercado. Beyonce hizo lo mismo con “Mi gente” de J Balvin. Y este tipo de evidencias demuestra que el antiguo idioma una vez hecho popular por Julio Cortázar puede llegar a los oídos de todo el planeta. Es cuestión de estrategias y tener juntos a valuartes como Benito y José. “Mía” es una colaboración que logra lo que necesita. Es un beat made in Scorpion, el último disco de Drake. En donde cada uno hace lo que mejor les sale históricamente. Pero es una canción que tiene que medirse más allá de si realmente revienta las bocinas de los antros o no. No sé si será más importante que “Mi gente”, pero lo que sí hace es solidificar la subida de un movimiento que pareciera no tener final.

Mira el video de “Mía”, la nueva colaboración entre Bad Bunny y Drake arriba.

Diego Urdaneta es staff writer de Noisey en Español. Síguelo en Instagram.