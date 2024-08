‘No firmar por un sello español ha sido la mejor decisión’: hablamos con Bad Gyal

Bad Gyal no solo se ha convertido en una artista de referencia en cualquier pista de baile que se precie, sino que se ha erigido por sus propios méritos como una de las reinas indiscutibles de la música urbana hecha en nuestro país, aunque cada día que pasa sea un poco más internacional.

Ha llovido mucho desde “Indapanden” o “Pai”, un poco menos desde su maravillosa mixtape Slow Wine y poco más de un año desde Worldwide Angel. En ninguno de esos lanzamientos nos encontrábamos con la misma Bad Gyal y está claro que ahora, cuando nos reunimos con ella en el festival Desalia 2019 de Ron Barceló en el que actuaba junto a Carolina Durante y Lola Indigo, tampoco es la misma. Acaba de cerrar un deal con un major y se dispone a presentar su nuevo show y sus nuevos temas. Lo que no cambia nunca es su ambición por hacer cosas más grandes y mejores. Hablamos con ella sobre todo esto para saber qué era lo que podíamos esperar de su futuro.

VICE: Acabas de fichar por una major, Interscope. ¿Por qué ahora, qué te aportará como artista y por qué tomas esta decisión?

Bad Gyal: Porque ya llevo un tiempecito que me ha servido para ver cómo funciona el negocio, qué oportunidades tienes como artista independiente en España. Me ha servido para ver bastantes cosas y he decidido que en el momento en que estoy ahora y con lo que quiero conseguir y a dónde veo que puede llegar mi proyecto, es una buena decisión. Además, llevo muchos años rechazando ofertas muy heavies de grandes firmas y luego he visto que en muchas de ellas, el director de la discográfica ha caído, otra ha quebrado… Así que me alegro de no haberme precipitado.

¿Qué le dirías a la Bad Gyal que empezaba a hacer música o a la que curraba en la panadería? ¿Tienes algún “cable a tierra”, alguna rutina o persona que te haga reconectar con esa vida?

Intento ser yo, porque creo que a veces se me puede confundir. Puedo parecer altiva, tengo mucho carácter, mucha opinión… Y yo a mí misma me doy correa, sobre todo, cuando me veo en entrevistas porque muchas veces me veo y no es lo que quiero que la gente vea de mí. Así que yo conmigo misma me basto para tener los pies en la tierra. Porque al final lo de Interscope no es para tanto. Es un préstamo. Tengo que trabajar mucho, invertir dinero mío también…

¿Cuáles son tus próximos proyectos, tus planes de futuro? Te metes en IG y todo el mundo pide “Santa María”. ¿Qué es lo próximo que podemos esperar de ti?

Este mes saco un single, después viene el videoclip y luego me voy a Sónar y a Nueva York. Vengo con un show nuevo. Todo es nuevo. Aún no puedo explicarlo, todo es sorpresa. Lo que sí puedo decir es que os cojáis vuestra entrada de Sonar Día y va a ser todo nuevo.

Desde el principio y hasta ahora sigues currando con Fake Guido, tu productor. ¿Cómo ha sido el aprendizaje juntos, qué os habéis enseñado el uno al otro?

Sobre todo a montar un buen show en directo. Hemos viajado y viajamos mucho. Hemos hecho muchos bolos solo él y yo en los que montar todo de principio a fin, solos. Pablo ha aprendido mucho a nivel técnico, porque llevamos un show complicado y de los que usamos el autotune en directo en España, somos los que lo hacemos mejor y más limpio.

Estamos en un nivel de sonido bastante bueno para el poco tiempo que llevamos y para cómo lo hemos aprendido, haciéndolo nosotros. Ahora tenemos técnico de sonido, pero hasta llegar hasta aquí las hemos pasado muy putas. Hemos aprendido cagándola. De tantas veces que nos ha salido mal, hemos aprendido muchísimo.

En los últimos años hemos visto el salto del underground al mainstream de la música urbana, la proliferación de muchos artistas del género… ¿tú percibes este salto?

Yo creo que no hay un salto como tal. Es decir, creo que la gente que está en el underground no está en mainstream. Pero aunque yo puedo ser un buen ejemplo porque vengo de hacer música underground, yo soy de esas artistas que sacaban temas de trap en 2014 cuando nadie daba un duro por eso.

Es verdad que ahora toda la industria se ha dado cuenta de que lo que mueve el dinero en la radio o en la tele es esto… la música urbana o latina. Y yo siempre voy a apostar por ese tipo de artistas, pero no por aquellos que considero que son productos de una tendencia. Son cosas distintas. Por ejemplo, creo que en otros países como Inglaterra o Estados Unidos sí que hay mucha música comercial que sí viene del underground y está bien hecha. Pero creo que aquí acabamos siempre cayendo en el cliché. Cada vez vamos mejor, pero nos cuesta tener propuestas interesantes.

¿Qué opinas de la escena musical española y de sus artistas?

Nunca diría que no haría ninguna colaboración con ningún artista español. Pero tendría que venir de lo underground o alternativo, que es lo que realmente me interesa de verdad. Yo siempre voy a apoyar a los artistas españoles pero sí tenemos que pensar cómo es España en el sentido de cómo trata a la música y cómo este país ha apoyado o no a todo aquello que nos ha llevado a cómo estamos hoy.

Si ahora mismo abres YouTube, ¿qué te recomienda?

Música rara, en realidad… Pero también reggeatón de Puerto Rico como Cásper Mágico… o de República Dominicana Ceky Viciny o Rochy RD… De España, La Vendición… En general, creo que consumo pura música urbana, de la de verdad.

¿Cómo le explicarías a un niño o a una abuela quién es Bad Gyal?

Pues mira, simple: como una chica que canta, baila y ya está. No hay que meter chapas. Creo que una niña y una abuela viene a un concierto y les gusta. No hay que contextualizar o explicar más de la cuenta. A veces vale más la pena cantar y ya me entienden el concepto de lo que yo hago y soy.

¿Cuál crees que es la mejor decisión que has tomado en tu carrera artística?

No firmar por un sello español.

