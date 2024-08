Fiestas en Bogotá para el que no se va a ir de puente

Este artículo se publicó originalmente en Vice.



Nos llegó un nuevo puente y, con él, más ganas de farrear. Dos sábados seguidos. Para los que no se fueron de paseo a la casa de su mejor amigo o los que se quedan en Bogotá por falta de luca y no fueron al Petronio, les tenemos una listica que empieza desde hoy para que no se queje.

Respire hondo porque de aquí hasta el sábado lo que hay son cosas por hacer.

Métale el diente a estos recomendados para el descualquiere.

Viernes 18

Gran concierto de clausura y premiación #ElCineNosUne

El cine se unirá con la música de Carmelo Torres y Los Toscos junto con Édson Velandia y el ensamble de tambores de Totó la Momposina para tener un fiestón que lo dejará moviéndose hasta el lunes.

¿Dónde? Auditorio Lumiere (Cra 14 # 85 – 59). ¿A qué hora? 8:00 P. M. ¿A cuánto? 15.000 en preventa; 20.000 en taquilla.

Aleteo selvático

Una fiesta para sacar el lado animal sin pudor alguno. Chispún densito para que goce y no se levante el domingo queriendo la vida.

¿Dónde? La K-Zona Galería (Calle 15 # 9-64) ¿A qué hora? 8:00PM ¿A cuánto? Preventa: 20.000 pesos. Taquilla: 25.000 pesos con pola.

Tócame esa gaita

Juan Piña y su Big Band + Los Gaiteros de San Jacinto

Juan Piña, el legendario Rey del folclor colombiano, vuelve a Bogotá con su Big Band y conjunto Vallenato, con la participación especial de los Gaiteros de San Jacinto. ¡Apúntese ya a este sabor!

¿Dónde? Teatro Jorge Eliécer Gaitán. ¿A qué hora? 8:00 P. M. ¿A cuánto? Aquí los precios.

¡Un guarito pa mi gente!

Museo del aguardiente

Al que le gusta el guaro, le gusta la fiesta fuerte. Este evento lo dejará turuleto homenajeando el anís que tantas farras nos ha patrocinado. ¿Dónde? Bruno (Calle 85 # 14-43). ¿A qué hora? 9:00 P. M. ¿A cuánto? 45.000: todos los shots que puedas + entrada; 20.000: solo entrada.

Así hasta abajo soy yo

Bad Bunny , Bryant Myers, Cosculluela y Arcangel en Bogota //

Se juntaron los mejores del perreo intenso para que sus caderas se rompan contra el suelo.

¿Dónde? Centro de Eventos Autopista norte (1 kilómetro después del peaje). ¿A qué hora? 4:00 P. M. ¿A cuánto? Boletas acá.

Sábado 19

That 90’s Party

Si nació o creció en los noventas y todavía piensa que las cosas no son como lo fueron antes, esta será una noche de memoria musical, descontrol y solo clásicos de su infancia.

¿Dónde? Calle 28 # 19 – 44. ¿A qué hora? 8:00 P. M.

Una skapadita

Rude Street Fest # 15. Los Elefantes en Vivo!

Una fiestica que trae lo mejor del ska, el rocksteady y el reggae de Colombia y Ecuador homenajeando los 20 años de historia de Los Elefantes.

¿Dónde? Auditorio Samper Mendoza (Carrera 26 # 22A-16, a dos cuadras del CC. Calima). ¿A qué hora? Desde las 3:00 P. M. ¿A cuánto? 35.000 hasta mañana, 40.000 el día del evento.

El Distrito suena

Cierra el Festival Distritofónico y si no se fue para el Petronio, esto es lo más parecido al sabor caleño que se está perdiendo. ¡Lléguele sin mente!

¿Dónde? Latino Power (Calle 58 # 13-88). ¿A qué hora? 9:00 P. M. ¿A cuánto? 25.000 pesos.