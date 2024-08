Baila tu ansiedad con el nuevo disco de David Byrne

David Byrne, el hombre detrás de la legendaria banda Talking Heads, que introdujo los más increíbles grooves de baile a la música indie, está de regreso con un nuevo disco solista, después de la colaboración que hizo para el disco Love This Giant de St. Vincent, en el 2012. “American Utopia” estará disponible el 9 de marzo, y como adelanto nos comparte «Everybody’s Coming to My House», primer sencillo del disco.

La canción fue producida y escrita en conjunto con Brian Eno, amigo de toda la vida de Byrne, y como siempre, es funky y muy bailable, pero también como usualmente, la peculiar forma en que Byrne interpreta, le da un aire nervioso en vez de libertario. Byrne expresó en un comunicado de prensa que el disco es sobre “el mundo que nos hemos construido a nosotros mismos. Miramos alrededor de y nos preguntamos: ¿tiene que ser de esta forma?, ¿hay alguna otra manera? Estas canciones son sobre esta reflexión y esta pregunta”. Escúchalo en el video de arriba.

