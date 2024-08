Diez preguntas que siempre has querido hacer a un bailarín de ballet

Cuando pensamos en la danza, nos viene a la cabeza una niña de pelo liso y claro enfundada en un maillot rosa arqueando ligeramente una pierna y con una de las manos posada delicadamente sobre una barra de ballet. Pensamos en grandes teatros y en El lago de los cisnes, pero también pensamos en la infancia terrible que está teniendo esa niña, alejada de los placeres e infiernos de una vida normal que hacen que las personas crezcan, evolucionen y maduren. No existen los cigarrillos a escondidas al salir del cole, solo un calendario apretado, bolsas enormes de deporte y deberes del colegio terminados a altas horas de la noche.



Hemos contactado con Álvaro Madrigal, bailarín en la Compañía Nacional de Danza de España, para conocer de primera mano cómo son estos bailarines y para saber cómo funciona todo esto de la danza.

VICE: Buenas, Álvaro. Cuando vas a una discoteca y ves a la gente bailar “a su manera”, sin tener ni idea, ¿piensas, Vaya pena que da esta peña?

¡Para nada! Todo lo contrario, me encanta ver cómo el cuerpo humano reacciona a la música, sin pensar qué movimientos son estéticos o no. Me gusta cuando la gente baila de forma “primitiva” y no se preocupan por el qué dirán. De hecho, me apasiona la gente que baila extraño, podría quedarme toda la noche observándolos. Nada mejor que sentir y disfrutar la música en tu cuerpo y conectar a través de él con las personas.

¿Te enfrentaste a algún tipo de prejuicio por parte de familiares o amigos cuando decidiste empezar a dedicarte a la danza?

Por supuesto. Soy español y por desgracia no hay cultura de danza en este país.

Por esta razón la gente aún piensa que la danza es algo para chicas y de pequeño tuve que enfrentarme a algunos comentarios de este tipo por parte de otros niños. Nunca me hicieron daño porque no tenían maldad y siempre tuve claro que son comentarios que nacen desde la ignorancia. Ahora me enfrento a otro tipo de comentarios, la gente no comprende que alguien se pueda ganar la vida con la danza. Muchas veces, cuando digo que soy bailarín, me miran raro y me preguntan: “¿Pero te da para vivir o tienes otro trabajo?”.

¿Qué es lo más importante para entrar en una escuela de danza? ¿La constitución del cuerpo, la experiencia, el movimiento natural de uno mismo?

Hay escuelas que incluso te hacen radiografías para ver tu estructura ósea, aunque personalmente yo no opino que el talento vaya ligado a tus condiciones físicas para la danza.

Lo más importante es saber trabajar de forma inteligente, conocer tu cuerpo y entender la música, y por supuesto tener pasión por la danza.

Álvaro Madrigal. Fotografía por Alba Muriel cortesía de la Compañía Nacional de Danza

¿Se puede hacer ballet y estar obeso?

Por supuesto, se puede bailar estando obeso. Yo creo que la danza es como ver esculturas en movimiento y todo cuerpo tiene algo bello y único. Hace poco estuvimos en Bogotá y tuve la suerte de ir al museo Botero, donde quedé maravillado con sus pinturas y esculturas de personas muy entradas en carnes. Pues para mí, lo mismo pasa con la danza. Un bailarín muy delgado jamás te podrá ofrecer visualmente lo mismo que una persona grande y opino que los dos son igual de válidos, importantes y necesarios.

Cuando llega el calor y los chicos se enamoran y es la brisa y el sol, ¿piensas Yo quiero bailar, toda la noche?

Claro, y a veces también pienso que quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ¡ay, ay, ay, ay!

¿Existe algún movimiento o paso concreto en el que los genitales masculinos sean un auténtico incordio?

Bueno, puedo decir que más de una vez me he llevado alguna patada en mis partes, pero, the show must go on!

¿Quedarse quieto es bailar?

¡Sí! Si tu cuerpo te pide quedarse quieto para expresar lo que la música te hace sentir, ¡estás bailando!

¿Existe algún estilo de música imposible de bailar?

Hasta el silencio se puede bailar.

¿De adolescente (si es que empezaste a hacer clases de muy pequeño de forma profesional) sentiste que te perdiste algunas cosas que sí hacían tus otros compañeros de clase?

Definitivamente, sí. Y lo sigo sintiendo. De pequeño me perdí cumpleaños, fiestas y excursiones y ahora me pierdo viajes y eventos. La danza es una profesión que exige mucho pero definitivamente nos merece la pena. Tenemos que hacer bastantes sacrificios pero nos aporta, indiscutiblemente, más de lo que nos quita.

¿Cuándo se jubila un bailarín? ¿Existen los ancianos bailarines?

Este tema puede dar mucho de qué hablar. Definitivamente, la danza no tiene edad, pero sí cuando bailas en una compañía como en la que bailo yo. En la CND (Compañía Nacional de Danza) necesitamos estar verdaderamente en forma, ser potentes y ágiles, pues tenemos que ser capaces de bailar cualquier tipo de coreografías. Cuando llegamos a cierta edad hay movimientos que sería imposible realizar y por ello en otras compañías, como la Ópera de París, la jubilación de bailarín es a los 40 las chicas y a los 42 los chicos, aproximadamente, y en otros países incluso ayudan económicamente al bailarín para estudiar otra carrera o desarrollarse en otro ámbito laboral.



En España nos tenemos que jubilar a los 65 o 67. Dichoso aquel que baile a los 67 igual que cuando tenía 25, ¡que me cuente su secreto! No podré dedicarme a la danza profesionalmente cuando sea un anciano, pero ten por seguro que seré bailarín hasta que sea incapaz de pestañear.

Álvaro estará en los Teatros del Canal, Madrid, bailando con la CND “Una Noche con Forsythe” del 01 al 09 de junio. Puedes comprar entradas aquí.

