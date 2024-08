Estos son los creadores de la banda sonora del meme del año

En mi opinión, explicar y analizar los memes para darles un significado más profundo debería ser ilegal. O lo pillas o no lo pillas. Si necesitas que te lo expliquen, ya no tiene gracia. Pero, obviamente, hay excepciones. En este caso, merece la pena investigar más sobre el mejor meme del año. Porque, ¿qué hacen esos pavos bailando con un ataúd en lo hombros?

El meme es así: pasa algo terrible (un coche atropella a una persona, se te cae el teléfono al suelo, haces algún comentario absurdo sobre la covid-19) y en el momento en que te das cuenta de lo que pasa a continuación, aparecen los portadores, bailando felices por la desgracia de otra persona. Puede que parezca cruel, pero es genial.

La música es uno de los componentes más importantes del éxito de este meme. En cuanto aparecen los portadores con las gafas de sol y una sonrisa de oreja a oreja, comienza a sonar el temazo EDM de Vicetone “Astronomia”. La pista original es de el DJ ruso Tony Igi, pero unos hermanos neerlandeses, Ruben den Boer y Victor Pool, que se hacen llamar Vicetone, hicieron el remix.

Hemos hablado con Ruben sobre el tremendo éxito que ha tenido la canción tras aparecer en el meme más memorable del año.



VICE: Tenemos un reportaje de la BBC de 2017 y una canción que vosotros creasteis en 2014. Y alguien, en algún lugar, decide juntarlos y se convierte en el meme del año. ¿Sabéis cómo ocurrió?

Ruben den Boer: No. No tengo ni idea. Pedimos a nuestro equipo que investigara, pero no ha encontrado nada más allá de algunos links en Facebook. El meme probablemente se originó en la India o en Italia.

Es muy aleatorio.

Muy raro. Pero vivimos en tiempos raros. Estamos cancelando los planes,

tours y conciertos que teníamos en verano. Es lo peor que le puede pasar

a un artista. Es difícil pensar que vas a tener que quedarte en casa

durante meses. Pero, de repente, nos enteramos de que estaban usando

nuestra canción en un meme. Al principio pensé que era una tontería y no

le di más importancia. Pero luego vimos las cifras de Spotify y nos

dimos cuenta de que están subiendo rápidamente. Pero gracias a un

pantallazo de Shazam vimos que era real: estábamos entre las tres

canciones más buscadas, junto a Drake y The Weeknd. En ese momento es

cuando te preguntas qué coño está pasando.



Vincent y yo empezamos a componer música juntos en 2012 y un año más tarde éramos DJ profesionales. Pronto, entramos en la lista de los 100 mejores de DJ Mag, así que nos dijimos: “podemos conseguirlo”. Dos años más tarde, yo seguía escuchando la canción, pero no se ajustaba a nuestras sesiones en directo. Así que escribimos nuestra propia versión. Se la enviamos a Tony Igy en Rusia y creo que le gustó. No habla muy bien inglés.

Queríamos sacarla con una discográfica, pero la antigua discográfica de Tony no lo permitió. Una pena, pero así son las cosas. En ese momento, nos iba tan bien profesionalmente que la lanzamos igualmente. Gratis, como un regalo para nuestros fans.

https://www.youtube.com/watch?v=dWdzSrVXBZg

Guau. Pero, un momento. Espero que estéis ganando dinero gracias a los memes.

Bueno, esos dos primeros años no ganamos nada. Pero luego, sacamos el tema “Nevada” en 2016 y fue bastante bien. Estuvo en el número uno de las listas en China y eso fue lo que propulsó nuestra trayectoria. Varias discográficas se interesaron y nos preguntaron si queríamos hacer un lanzamiento oficial de “Astronomia”. “Vale”, dijimos, “podéis intentarlo”. No teníamos ninguna esperanza. Pero ahora estamos muy contentos de que se lanzara oficialmente.

Todo esto fue hace bastante tiempo, en 2016. ¿Cómo es que ha vuelto a resurgir vuestra canción?

La canción ha sido la favorita de nuestros fans desde que se lanzara. Desde Montreal hasta España, todo el mundo se vuelve loco. Así que no es como si hubiera aparecido de repente. Antes del meme, tenía 65 millones de reproducciones en Spotify y 34 millones de visitas en YouTube. Ya era una canción conocida en el mundo de la música electrónica. Pero no tan famosa como ahora.



¿Qué piensas del meme?

Al principio me impactó. Básicamente, es gente que tiene un accidente y a mí no me hacía demasiada gracia. Pero al cabo del tiempo, empecé a ver versiones menos extremas y esas me hacían gracia. Los artistas a veces somos puristas; queremos que se escuche nuestra música de una manera determinada. Y lo entiendo, pero no hay forma de controlarlo. Así que me alegro de que más gente pueda escucharlo, a su manera.



