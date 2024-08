Bajo Fest 2017: Un santuario momentáneo de bajas frecuencias en CDMX

Mucho se ha dicho sobre el difícil año para la Ciudad de México y este festival que celebra la música de bajas frecuencias –llamado atinadamente Bajofest– también se vio afectado por los sucesos tras el terremoto del 19 de septiembre. Como muchas otras fiestas que se llevan a cabo a finales de año en la ciudad, tuvieron que cambiar fechas y locación, entre otros detalles de logística. Inicialmente el Foro Niza 40 era el recinto seleccionado, hasta que “una posterior revisión de Protección Civil determinó su cierre”.

Tras el malviaje y la odisea, el festival se mantuvo fuerte. Determinaron la cita para el 15 de diciembre en Dr. Lavista 140, spot ubicado en la colonia Doctores, frente a la Arena México.

Videos by VICE

Desde las 5 pm el lugar comenzará a retumbar con algunos de los mejores exponentes nacionales del bass y sus variaciones, desde el drum & bass predilecto por los organizadores Jungle Empire y Apolorama, pasando por el hip hop, grime, juke, dub y demás ritmos quebrados en distintas presentaciones.

Después del caos que generó el sismo, decidieron hacer una versión reducida del festival, pero lo juntaron con una fecha internacional que tenían prevista para estos días. El invitado de gala es Makoto, ha lanzado música con Good Looking Records, Hospital Records e Innerground Records; “el máximo exponente actual del drum and bass funky y soul no viene de Inglaterra, sino del lejano Japón. Makoto Shimizu es un productor prodigioso, escapa del promedio”.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/users/63223&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Algo interesante es que el cartel no distingue entre artistas visuales o actos musicales, lo que avecina un evento en el que que se complementará la música con el estímulo visual para el disfrute de la audiencia. Lo que inició con las fiestas llamadas “Wicked Nite” continúa con una segunda edición de este bonito y sincero festival. Checa todo el cártel a continuación y no te pierdas el fiestón, por ahí estarán algunos de nuestros favoritos mexicanos como Deeplinkin y Sonido Berzerk.

Confirma tu asistencia y checa más detalles sobre el Bajo Fest 2017 aquí.