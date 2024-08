Tangas de plátano, glitter corporal y los mejores looks de Coachella 2018

Maldita sea, Coachella. No podemos creer que ya hayas terminado. No podemos creer que viéramos el fin de la música con Beyoncé, o al niño del Yodel convirtiendo la tienda Sahara en un meme sensible. Ya sea que lo estuvieras viviendo desde ahí o mirando en vivo en tu hogar, el fin de semana uno fue para los libros, una celebración que se extendió mucho más allá de los 250,000 asistentes. Este año, Coachella se sintió un poco diferente, fue menos sobre escapismo y el capital de las redes sociales y más una celebración del hecho de que estamos aquí. Para los que asistimos, el mundo puede sentirse loco en este momento, todo fue un recordatorio de lo bien que se siente estar vivo aquí en 2018.

Nuestro fotógrafo The1point8 estaba por ahí capturando toda la magia y la locura. Echa un vistazo a la gloria surrealista que fue Coachella Weekend 1 a continuación

