Banda de Turistas desmenuza tema a tema su espectacular disco ‘Mancho’

«Con este disco nos pasó que empezamos a grabar mucho en nuestras casas, algo mucho más íntimo. Yo en este disco me alejé mucho de la guitarra acústica. Siempre había compuesto en la guitarra acústica y en este disco hay una sola canción que la compuse con la guitarra. Partí de la base que le ponía a una pista o un sonido de teclado e iba experimentando, como haciendo un pequeño disco. Una manera muy novedosa que encontré para hacer música porque siempre partí de buscar los acordes con la guitarra criolla y tirar una melodía arriba, entonces me estaba limitando un poco esa situación compositiva. Me compré un teclado MIDI y empecé a hacer música que nunca había hecho. Por eso Mancho se despega un poco compositivamente de las canciones anteriores”. Quien habla es Bruno Albano, el bajista y principal compositor de Banda de Turistas, uno de los grupos más interesantes surgidos en Buenos Aires durante los últimos años.

Con más de 10 años a cuestas, una larga historia de giras por todo el continente y una brillante colección de canciones, Banda de Turistas destila orgullo al hablar de Mancho, su quinto disco estrenado en octubre pasado y que trajo consigo, por un lado aires de renovación y madurez musical para el grupo, y por otro un reencuentro con el sonido original que tanto dio que hablar en aquel Mágico Corazón Radiofónico del ya lejano 2007. “Es un disco genuino y feliz que está hecho porque necesitábamos hacerlo para demostrar quienes éramos nosotros”, comentó Bruno recientemente en el Califica tus Discos que Noisey hizo con ellos.

Ese mismo día junto a sus compañeros Tomás (guitarra y voz) y Luis (guitarra), –los otros compositores del grupo–, desarmamos Mancho canción por canción y nos contaron de donde vino cada tema. Esto fue lo que dijeron.

1 Uno en un millón

Bruno: Siempre abordamos la música de una manera un poco ridícula y absurda. No tratamos de estar en un lugar medio lúgubre de cantar verdades y decirle a la gente cómo tiene que pensar. Nosotros medio que nos reímos de las cosas que nos pasan todos los días. Ese personaje es un tipo totalmente desenfocado pero es el «Uno en un millón»: hace la diferencia por ser así y encuentra su alma genuina gracias a eso.

¿Habla de ti esa canción?

Bruno: Realmente no sé si habla de mí, aunque sí. Me di cuenta que todas las canciones hablan un poco de mí y de lo que siento yo con mi vida.

¿Te sientes que “eres el mejor de todo lo peor”?

Bruno: Sí, a veces sí. No es una postura cómoda pero sentí que las letras me salían de alguna manera, por buscar una situación medio de humor un poco absurda, pero que realmente lo que estaba escribiendo soy yo, es uno. No son canciones que hablan de terceras personas con una historia de vida de alguien al que le pasan cosas. Es un poco mostrar la realidad de cada uno un poco disfrazada.

2. El buen candidato

Bruno: Tratamos de derrocar esa cosa que impera hoy en día de tratar de ser alguien y tener que demostrarle a los demás lo bueno que es uno. Es combatir un poco la falsedad, es un poco la premisa oculta que tienen todas estas canciones: buscar la honestidad destruyendo la falsedad. Un nuevo punto de partida para verte a vos mismo. Es un disco bastante personal ¿viste?

¿Quieres “ser el tipo ideal pero no puedes”?

Bruno: Eso era más como un chiste, pero después empezó a tomar sentido. Esa canción la grabé en mi casa y no tenía letra y me bajó esa frase, no la fui pensando muy bien. No moldeé el personaje. Después vas entendiendo el proceso de autopsicoanálisis que tenés cuando hacés una canción. En todas las canciones que hacés, hay algo de vos.

3. Solo para mí

Tomás: En las tres canciones que compuse para este disco busqué que la música y la armonía generaran un estado y un clima particular. Después fui adhiriendo la letra o el personaje. “Solo para mí” es una canción romántica. Cuando escribo canciones románticas no son autoreferenciales o que están hablando de mí sino que busco una especie de canción romántica universal en la que todos puedan sentirse identificados con esa letra. No me gusta ponerle tanta carga personal a lo que estoy escribiendo, me gusta que el oyente termine de completar la canción con sus propias experiencias. En “Solo para mí” hablo de un personaje que está muy confundido, que está en esa atmósfera y esa fantasía que genera la música que no termina de ser real.

4. Avenida Selva

Luis: Ese nombre me lo sugirió Bruno y estuvo bueno porque cerró el concepto. Esa canción debo haber tardado un año en componerla. La primera parte la hice un año antes de grabarla y como que se le fueron agregando cosas.

Se te escucha cantar muy bien.

Luis: Sí, me sentí muy contento de cómo quedó plasmada la voz y es loco porque yo no soy un compositor de oficio. No soy una persona que esté constantemente componiendo porque no lo pienso, no me sale.

¿Es de una ruptura?

Luis: Es extraño porque surgió muy inconsciente. Al momento de escribir yo decía lo contrario y después por alguna razón me cerró más que se contradiga el personaje. Decía “quiero que me dejen estar un rato conmigo”. Y después al final de la canción lo invertí por “quiero que te dejen estar un rato conmigo”. Me pareció que era más directo involucrar a la otra persona porque si no hablaba todo el tiempo de mí.

5. Sentimenta

Bruno: Es la única canción que compuse en la guitarra. Para fin de año fuimos a una casa en Ascochinga, en Córdoba, y en esa temporada compuse esa canción. Es una especie de epopeya mística sobre el amor, es un concepto medio esfumado sobre el amor.

6. Qué nos unirá

Tomás: No la pensé como una canción de amor. Para mí es un tema un poco más universal. Me gusta que es una canción que tiene alma y que está hablando más allá del amor romántico, del amor como concepto. Como se puede sentir uno ante el mundo. A mí no me gustaba cantar ese tema porque sentía que no llegaba con el tono. Fue una canción que propuso un desafío en sí y eso es algo valioso.

7. Ando de nube

Bruno: Quería hacer un tema que hablara de eso, de estar en las nubes, que saliera un poco del mundo pero entendiendo que en el mundo uno tiene ciertas responsabilidades y que tal vez no tiene la edad para hacerlas. Ese era un poco el chiste de la canción.

8. Si tan solo pudiera

Bruno: Esa canción entró medio a la fuerza. A mí particularmente no me gustaba, era una canción bastante vieja pero se insistió para que la hagamos y cuando empezamos a producirla y vi que estaba saliendo algo nuevo me convenció. La letra tiene que ver un poco con los personajes de todo el disco; me gusta eso de la mosca en el mantel, decir cosas no tan convencionales. Eso me gusta de la alucinación de la mosca.

9. La cosa negra

Bruno: Tiene un tinte bastante oscuro. No tiene un fin el relato sino que quise plasmar sensaciones y rimas. Explícitamente oscuro.

10. Tuperso

Tomás: Era una canción que tocábamos en el estudio por 16 o 20 minutos y tiene como algo mántrico que es algo que siempre nos gustó. «Tu perso» es tu personalidad, deviene de una personalidad compleja que no necesariamente es un humano. Entonces le pusimos como si fuese un nombre propio «Tuperso». Nos pareció gracioso como sonaba.

11. Tuperso II

Tomás: Nunca le pudimos encontrar el fin a esa canción. Si te das cuenta eso termina en fade y después se convierte en instrumental. Nos gustó que el disco terminara con un tema así porque eso es algo que Banda de Turistas explora mucho en vivo pero que quizás no queda tan plasmado en los discos.

Banda de Turistas sigue de gira por México. Hoy tocan en la Bipo San Ángel en CDMX, mañana en el Dunkelheit de Pachuca, y el sábado en el Doppler, en Texcoco. La próxima semana continúan y terminan el sábado 16 en The Pit en Cuernavaca. Checa todas sus fechas restantes aquí.

