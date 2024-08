Estamos viejos: estas 3 películas y sus soundtracks cumplen más de 20 años

El éxito de muchas películas ha estado en varias ocasiones secundado por canciones que las hacen memorables, ya sea porque fueron compuestas especialmente para su producción o porque se ajustaban al ambiente y el argumento del filme. Basta recordar canciones como ´Where is my mind´ de Pixies para traernos de golpe a la cabeza El Club de la Pelea o ´Lust for life`de Iggy Pop para recordar Trainspotting o ´La cabalgata de las Valkirias` de Richard Wagner para traer el «me gusta el olor de Napalm en la mañana» pronunciada en la icónica Apocalypsis Now del director Francis Ford Coppola. Hoy tomamos el caso de tres películas que nos han dejado una banda sonora digna de recordar y que llevan transportándonos a la nostalgia no solo de sus tramas sino de sus temas por más de 20 años.



Además, claro, nos hacen sentir que estamos viejos, bien viejos.

40 años de alucinar con Saturday Night Fever – John Badham

Cuando vimos a John Travolta en el papel de Tony Manero y a Karen Gorney en el papel de Stephanie Megano, poniendo a todo tote la escena disco de los setenta, quedamos paralizados no solo por las coreografías en el Odisea 2001 que marcaron toda una generación fiestera, sino por las canciones que rodaban detrás de todas estas escenas. Corría el año de 1977 cuando el director John Badham decidió que una historia de amor entre dos jóvenes de diferentes estratos sociales, y en general de clase obrera norteamericana, se convirtiera en el grito abanderado de una generación que no se resignaría a ver morir el ambiente nocturno de las discotecas que habían heredado de los sesenta. Endemoniados de puro sabor, todo el elenco de la película hizo que los Beegees y toda su aura disco saltaran al estrellato.

Videos by VICE

Así como la película, el tono discotequero del álbum y su impacto en la cultura popular fue un éxito total: 24 semanas en el puesto número 1 en ventas en los EEUU, más de 40 millones de ejemplares vendidos y un puesto permanente en las top 10 de los discos más vendidos de la historia. Entre sus agrupaciones están los Beegees con las clásicas ´Stayin’ Alive`, ´How Deep Is Your Love` así como ´Disco Inferno` de The Trammps o la versión funk de un fragmento de la Quinta sinfonía de Beethoven por Walter Murphy.

Aquí el disco completo de SNF:

20 años de ovnis, extraterrestres y perros que hablan en Men In Black– Barry Sonnenfeld

En 1997, Barry Sonnenfeld y una tremenda teoría conspirativa de invasión extraterrestre, inspirada por el cómic homónimo de Lowell Cunningham, dieron fruto a una de las películas de ciencia ficción, comedia y acción más recordadas de los últimos tiempos: Men in Black o en su traducción hispana Hombres de Negro, protagonizada por Tommy Lee Jones como el Agente K y Will Smith en el papel del indisciplInado agente J. Como trilogía que fue, lanzó en 2012 su tercera parte dejando en claro que no sólo se encargó de crear una saga ligera y divertida sobre una agencia secreta que dirige y supervisa actividad alienígena en la tierra, sino que también se fajó un trabajo de musicalización completo con tintes de hip-hop y dance muy noventeros.

En su playlist se encuentran canciones que el mismo actor Will Smith compuso, una versión de ´Get Down On It` de Kool and The Gang por Snoop Dog, ´Escobar 97`de Nas así como algunas canciones de Alicia Keys, Trey Lorenz y por supuesto De La Soul con su ´Chanel No Fever`. En los Premios Óscar de 1997 el filme ganó como Mejor banda sonora y Mejor Dirección de Arte.

Aquí les dejamos el Soundtrack completo:

Dos décadas de cine negro surreal de la mano de David Lynch en Lost Highway

Lost Highway es sin duda una joya cinematográfica del cine negro a la vez que tiene un soundtrack impecable. Su director, David Lynch, sacó el arsenal rockero para esta cinta de 1997. El thriller relata la historia de un saxofonista al que le llegan unas cintas de video que contienen el asesinato de su esposa por el cual es arrestado pero luego dejado en libertad en un juego de extraños sucesos. En una serie de visiones, cambios de rostro, cambios de papel, alucinaciones, pornografía y persecuciones policiales la película envuelve al espectador en una desesperante trama de suspenso sin igual.

Para la producción ejecutiva musical, Lynch contó no solo con su segunda mano, Angelo Badalamenti, sino que contactó a Trent Reznor de Nine Inch Nails para que cada momento de suspenso, tensión y desespero de la película arañaran la piel de los espectadores con las guitarras y los gritos de Marilyn Manson, Rammstein, David Bowie, Lou Reed, Smashing Pumpkins e incluso el sonido de la bossanova a cargo de Antonio Carlos Jobim.

Aquí la banda sonora de Lost Highway:

Lea También:

Sigue a Noisey Colombia en Facebook.