“Bangin’ on king drive”: el footwork en el desfile de Bud Billiken de Chicago

Una vez al año, en el segundo sábado de agosto, miles de habitantes de Chicago se toman la avenida Martin Luther King al sur de la ciudad para participar en el desfile de Bud Billiken, el desfile afroamericano más grande y antiguo de los Estados Unidos. Organizado por primera vez en 1929 por Robert S. Abbot, fundador del histórico periódico afro The Chicago Defender, es una celebración de la juventud y la educación que atraviesa la avenida King desde la calle 39 a la 55, y que anuncia el inicio del año escolar con presentaciones de varios grupos de danza locales. Como una vitrina para una gran variedad de estilos de danza de Chicago (stepping, bop-ing, drill teams, hip hop y más) el Bud también es un sitio de importancia histórica para el juego de piernas en Chicago desde mediados de la década de los noventa.

En una entrevista hecha recientemente por Thump, RP Boo, a menudo considerado el padre del footwork, recordó haber sido uno de los primeros productores de footwork en girar en el desfile a mediados de los noventa. «Vi que House-O-Matics, el equipo de baile, venían al desfile con música house y me dije ‘se ven bien’», recuerda. «Dos años después conocí al presidente de House-O-Matics, Ronnie Sloan, y me dijo ‘hey, ¿puedes mezclar para mi en el desfile?’» Dentro de poco habían batallas de baile junto, entre e incluso sobre las carrozas del desfile, también en las canchas de tennis cerca al Parque Washington. De acuerdo con Marcus Hendrix, fundador y presidente de la tropa K-Phi-9 de baile, pasos de baile claves en el footwork como el holy ghost y los dribbles evolucionaron de rutinas de grupos de baile de fraternidades. Nuevos bailes inspiran nuevas canciones; nuevas canciones inspiran nuevos bailes. El ciclo del footwork continúa.

Este verano Thump viajó al Bud con el historiador y documentalista de footwork Wills Glasspiegel para hacer el video de «Bang’g On King Drive» de RP Boo, un track que hizo por ahí en el 2005(específicamente para el Bud Billiken de ese año). La canción, que de hecho sí hizo su debut en el desfile no fue lanzada hasta este junio en el álbum Fingers, Bank Pads & Show Prints para el sello Planet Mu. RP Boo hizo una mezcla especial de «Bang’n on King Drive» para el video, con un beat en el intro que coincide con los ritmos de la marcha del desfile y un outro que se mezcla con corte clásico de Bangs and Works «Heavy Heat». En un punto medio entre documental y video musical, el film de Glasspiegel capta a RP Boo mezclando en vivo en la avenida King en el festival de este año junto con K-Phi-9, y hace también cameos de The Era footwork crew, Juke Boi, y el South Shore Drill Team. El video termina con el asado detrás de la casa de DJ Earl, donde RP Boo se adueña de la parrilla y toca un par de discos para los bailarines en la acera.

Mira el video de «Bang’n on King Drive» arriba, y lee la entrevista a Glasspiegel sobre el detrás de escenas y la historia completa del video a continuación.

¿Cómo llegaron a este video?

A RP y a mí se nos ocurrió el concepto para este video hace años. Yo me inspiré en las historias que RP me contaba sobre el desfile de Bud Billiken y de cómo él solía recorrer la ruta del desfile cada Agosto antes de que comenzara. Mientras más estudiaba y aprendía sobre la historia del footwork en Chicago, se hacía obvio que el desfile era un lugar importante para el desarrollo del footwork como cultura. DJ Rashad, DJ Spinn, DJ Clent, DJ Earl, todos estos DJs y muchas más crecieron bailando y haciendo música para el desfile. Hay incluso un género de canciones de footwork que se puede considerar «canciones del desfile»», por la manera en la que encajan con ese movimiento propulsivo que se baila en la avenida King. DJs como RP también pueden acelerar sus canciones en el desfile, solo para mantener la energía a tope para los bailarines. Tienen un camino largo por recorrer y además les puede dar mucho calor bajo el sol de verano.

¿Cuál es la historia del desfile de Bud Billiken?

¡Todavía estoy aprendiendo! Es chévere como hacer este video desencadenó nuevas conversaciones y sacado a la superficie la historia del desfile. La ruta del desfile(desde la calle 33 hasta la 55) ha sido la misma desde 1929. Es considerado el desfile de cultura afroamericana más antiguo en los Estados Unidos. El Billiken, del que toma su nombre el desfile, es un amuleto para la buena suerte que protege a los niños. El desfile se termine en el parque Jackson, diseñado por Frederik Olmstead, el arquitecto que trabajó en el Central Park de Nueva York.

Cuéntanos sobre K-Phi-9, el grupo de danza que aparece seguido en el video…

¡K-Phi-9 son las estrellas del show! RP ha trabajado durante muchos años con el fundador de K-Phi-9, Marcus Hendrix, entonces la colaboración se dio naturalmente. K-Phi-9 comenzó en los noventa como un grupo de stepping de fraternidad, y con el paso de los años ha evolucionado a un grupo que se enfoca en mujeres jóvenes, las cuales deben audicionar para formar parte del grupo y deben mantener sus notas altas. La hija de Marcus creció en K-Phi-9, y es casi que un asunto familiar y comunitario. Todos están orgullosos de ver a estos jóvenes bailar en el desfile.

¿Cuál es la relación del footwork con el desfile?

El Bud es el punto de inicio para el debut de nuevas canciones, que usualmente fueron hechas por DJs para grupos de baile como U-Phi-U y House-O-Matics. El footwork es un tipo de baile que los grupos de danza locales suelen incluir en sus rutinas en el desfile. Los bailarines se alternan haciendo solos e improvisaciones en un círculo o frente a la tarima. Puedes verlo en el video con K-Phi-9. Es como si toda la historia del footwork se hiciera visible en el Bud. Como me dijo RP «el baile que ves haciendo a Juke Boi en el video[1:54], ese paso es del que nació el footwork. Esa es la clave, ¡ahí la tienes!».

Photograph by Sean Mattison.

La historia del footwork también se cimentó justo después del desfile, en un parque cercano en el que se hacían batallas y se forjaron las reputaciones de muchos bailarines de Chicago. Muchos de ellos aún recuerdan los detalles de las batallas que se dieron años atrás. La cancha azul que se ve en el video es donde se hacían estas batallas. Hoy no son los sitios más seguros de la ciudad entonces ahora las batallas se hacen en otras arenas, pero The Era y yo nos devolvimos a esas canchas a desempolvar la memoria de esos días, a hacer un homenaje al espíritu del footwork y las leyendas que bailaron en ese pavimento.

Siempre es un honor conocer a miembros de las generaciones más antiguas del footwork, en particular a Ant Brown, quien es por muchos considerado el padre del baile de footwork en Chicago. A finales de los ochenta, Ant consolidó una serie de movimientos locales en un nuevo vocabulario de baile, escolarizando bailarines locales en su propio espacio de práctica que era conocido como The Dungeon.

Ant Brown. Photograph by Sean Mattison.

¿Cuál es la historia personal de RP Boo con el desfile?

RP Boo fue el primer DJ en mezclar discos en una carroza en el desfile cuando era el DJ de House-O-Matics en los noventa. Esta canción, «Bang’n On King Drive» se hizo en el 2005 pero nunca fue oficialmente lanzada hasta hace poco en Planet Mu. Es un fiel clásico del footwork, lo conoce todo quien ha bailado footwork en Chicago durante los 2000. Se le puede categorizar como una «canción de desfile» pero también es una canción de barrio. Dentro del archivo de canciones de footwork encuentras varias que hablan sobre áreas geográficas específicas de Chicago. Esta sucede que se refiere a una línea principal de la identidad y el orgullo cultural del sur de Chicago: la Avenida Martin Luther King entre las calles 39 y 55.

Cuéntanos sobre The Era, el grupo de footworkers que baila junto con K-Phi-9…

The era es uno de los crews de footwork más importantes en Chicago en este momento. He estado trabajando con ellos en su equipo creativo durante el último año. Ha sido asombroso colaborar con el grupo. Chief Manny y yo hemos trabajado de manera constante en contenidos para videos y films de footwork y trabajamos para hacer un documental sobre el footwork. Litebulb acaba de ganarse una beca muy prestigiosa para los bailarines en Chicago, y está desarrollando una pieza de baile multimedia. Nuestra trabajo es muy colaborativo. Como un nativo de Chicago es inspirador poder trabajar a lo largo de las diferentes partes de la ciudad. Mantengan la sintonía, hay mucho por venir en el próximo año.

Photograph by Wills Glasspiegel.

¿Cuál es la historia detrás de la escena final?

La conclusión del video de «Bang’n On King Drive» es un asado detrás de la casa de DJ Earl al sur de la ciudad. Es un after party que organizamos para seguir con el ambiente del desfile. La mamá de Earl, Gracie Smith, es la mejor, y su casa es básicamente uno de mis lugares favoritos para grabar y para pasar el rato cuando estoy en Chicago. B Rael, un footworker que está persiguiendo una carrera en las artes visuales también trajo una pieza que pintó para que colgara al fondo de la toma. La pintura representa a AG, la leyenda de footwork en Chicago y un viejo amigo de DJ Rashad. «Ahora estamos en el momento en el que el mundo ya nos considera artistas» RP le dijo a la gente que estaba en el asado, reconociendo el amor que ha recibido a lo largo del mundo y trayendo ese sentimiento de vuelta a casa, a Chicago.

¿Cómo terminaste trabajando con RP Boo?

Actualmente estoy haciendo un doctorado en estudios afroamericanos y estudios americanos en Yale, y mi investigación está enfocada en el footwork y la historia de la danza en los films. Llevo seis años trabajando con RP Boo. Nos conocimos en el 2009 cuando yo era un periodista de la NPR y estaba cubriendo el footwork en Chicago. Somos buenos amigos y colaboradores frecuentes. La primera vez que escuché algo de RP Boo fue a través del innovador blog de Dave Quam y una entrevista que hicieron juntos que les recomiendo.