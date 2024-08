Baños y cocinas de hombres jóvenes en la CDMX

Hay cosas que nunca sabemos hasta que nos independizamos. Nadie nos dice lo difícil que es mantener un departamento limpio, los gastos que implica vivir solo o con roomates, y el tiempo y motivación necesarias para vivir en un espacio libre de caos.

“Vive como soltero” es una frase que he escuchado cuando la gente se refiere a un estilo de vida sin responsabilidades. Decidí capturar los hábitos de algunos jóvenes en la Ciudad de México y platiqué con ellos sobre sus hábitos de limpieza y cómo sobrellevan la vida como persona independiente.

Christopher, 28 años

VICE: ¿Qué tan seguido limpias tu departamento?

Christopher: Una señora viene a ayudarnos con la limpieza una vez a la semana, pero mientras tanto, intento mantener los trastes limpios. También tengo un robot que limpia el piso todos los días, el polvo y el pelo de gato.

¿Vives solo?

Rento un cuarto del departamento como Airbnb, así que entra y sale mucha gente.

¿Has tenido que adaptar tus hábitos de limpieza por eso?

Sí, hay inquilinos que tienen horarios diferentes a los de la señora de limpieza o no les gusta que entren a limpiar.

Si hubiera un desorden, ¿cuál sería la razón?

Mi abuela me enseñó que si tienes tiempo para cocinar, tienes tiempo para limpiar, así que intento lavar los trastes en cuanto termino de usarlos, pero las ollas me dan flojera, les pongo agüita con el pretexto de que se están remojando.

¿Hasta dónde ha llegado el desastre?

Usualmente pasa después de una fiesta, pero cuando la gente ve ordenado, creo que entienden que deben mantenerlo así y preguntan dónde está el bote de basura y cosas así. Cuando hay chela en el piso es cuando ya tengo que ponerme a trapear.

¿Tienes algún producto favorito?

Toallitas de cloro, las amo.

Del 1 al 10 ¿ Qué tan ordenado te consideras?

Soy un 3 pero me esfuerzo para ser un 8. Si dejo que me sobrepase el desorden sé que se va a quedar así mucho tiempo.

Trabajas desde casa, ¿te incomoda si está desordenado?

No, soy fotógrafo y lo que más desordena el espacio son los cables, pero no me molesta.

¿Crees que los hombres son más desordenados que las mujeres?

Basándome en mi experiencia con inquilinas, las mujeres tienen más cosas, y siempre quieren hacer del espacio suyo. En cambio los hombres dejan todo en su maleta.

Mauricio, 25 años

VICE: ¿Cada cuánto limpias tu departamento?

Mauricio: La trabajadora del hogar viene los martes, pero los otros días intentamos mantener limpio, sin ella no podríamos ni trabajar.

¿Cómo divides las tareas con tu roomate?

Regularmente cocinamos para los dos, y el que no cocina lava los trastes.

Es una buena dinámica. ¿Qué evitas hacer tú?

Trapear, nunca me ha salido. Lavar ropa también es horrible, entra mucho viento a donde colgamos ropa y ya se nos fueron unos pantalones al árbol que está afuera.

¿Ha habido algún episodio de caos después de una fiesta?

Una ocasión vino un policía a decirnos que nos habían reportado 10 veces. También creo que lo peor son los invitados que no se acaban la cerveza y la tienes que tirar en el lavabo porque luego huele feo. Una vez vomitaron en el sillón y tuvimos que contratar un servicio de limpieza por 600 pesos.

Del 1 al 10, ¿qué tan ordenado eres? ¿Te incomoda el desorden?

Creo que soy un 7. Casi nunca estamos, básicamente llegamos a dormir, como no usamos mucho el depa, se mantiene limpio y no tengo que incomodarme.

Adán, 28 años

VICE: ¿Qué tan seguido limpias tu departamento?

Adán: Como dos veces a la semana.

¿Qué tan profundo?

No tanto: barro, trapeo, limpio los muebles y las hojitas de las plantas, que son como 10. Los trastes los lavo diario, cada que los uso, porque la idea es que siempre estén limpios. Las sábanas cada semana.

¿Cómo justificarías un desorden?

Por flojo, no hay más.

¿Divides las tareas con tu roomie?

No, cuando yo estoy libre lo hago, normalmente cada quien hace lo suyo.

¿Después de una fiesta hay mucho desorden?

Hasta ahora no, tengo amigos muy decentes.

¿Puedes trabajar cuando sabes que tu espacio no está limpio?

Sí, no me molesta.

¿Qué odias del quehacer?

De hecho me gusta mucho, me relaja y me quita la ansiedad.

¿Te consideras ordenado?

Del 1 al 10 creo que soy un 8.

Fernando, 28 años

VICE: ¿Qué tan seguido limpias tu depa?

Fer: A profundidad, una vez al mes o cada mes y medio. Barrer y otras cosas más básicas, una vez a la semana.

¿Qué es lo que más odias de hacer la limpieza?

Escombrar. Se van quedando muchas cosas, además aquí ensayo con mi banda entonces tengo que mover todo y acomodar.

¿Cada cuánto lavas tus sábanas?

Eso está cabrón, cada tres meses yo creo.

¿Alguien te ayuda a limpiar?

A veces mis compas cuando vienen a ensayar.

¿Cuál ha sido la vez que más desorden han dejado?

Un día vino la banda La Sonora Criminal, se fue la luz a las 3 AM y una morra empezó a pegar con un palo en el suelo y rompió la madera.

Del 1 al 10, ¿qué tan ordenado te consideras?

Creo que 7, me gusta saber dónde están mis cosas y que haya espacio.

Ricardo, 28 años

VICE: Me pediste que me quitara los zapatos al entrar, ¿tiene algo que ver con la limpieza de tu depa?

Ricardo: Nos quitamos los zapatos para entrar porque así evitamos un poquito el polvo, además pienso que hace sentir más cómodos a los invitados.

¿Lavas los trastes todos los días?

Soy medio nazi con eso, después de usarlos los limpio inmediatamente, es algo a lo que ya estoy acostumbrado. La cocina es fundamental, me gusta comer, entonces trato de mantener la cocina limpia

¿Hay algo que no te guste de hacer?

Guardar los trastes después de lavarlos.

¿Qué tan lejos ha llegado el desorden? ¿Recuerdas algo en específico?

No hemos hecho muchas fiestas ni nada. En una cena vomité en una bolsa y hasta el siguiente día la saqué con la basura.

¿Qué tan ordenado eres? ¿Podrías vivir con desorden?

Yo diría que un 8 o 9, me pone un poco de malas, desde que me levanto tiendo mi cama, es un hábito. Crecí con mujeres y mi experiencia con hombres ha sido un caos, por lo menos sé que para ellas es muy importante un baño limpio.

¿Cómo justificarías que estuviera sucio el depa?

Falta de tiempo.

Omar, 25 años

VICE: ¿Qué tan seguido limpias?

Omar: Una vez a la semana, pero nunca estamos, entonces se mantiene así. Mi roomie es súper freak de la limpieza, eso también hace que esté así.

¿Con cuántas personas vives?

Con otras tres chicas.

¿Cómo lidian con repartir tareas?

Cada quien lava sus trastes, lo usas y lo lavas, al igual que la ropa.

¿Puedes sentarte a trabajar si hay trastes sucios?

Sí, lo que no tolero es salirme del departamento sin que esté limpio.

¿Hay algo que te guste de limpiar?

Lavar ropa, suena raro pero me gusta mucho como huele el suavitel.

¿Y lo que menos?

Odio lavar el baño, lo lavo cada dos semanas.

¿Qué tan ordenado eres?

Soy un 9, no puedo acostarme en mi cama sin que esté hecha, es un hábito muy marcado.

Si algún día hay desorden, ¿cuál sería la razón?

Que no tuve tiempo de limpiar.