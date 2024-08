Baños y cocinas de mujeres jóvenes en la CDMX

Hay cosas que nunca sabemos hasta que nos independizamos. Nadie nos dice lo difícil que es mantener un departamento limpio, los gastos que implica vivir solo o con roomates, y el tiempo y motivación necesarias para vivir en un espacio libre de caos.

¿Cuáles son los hábitos de limpieza de algunas mujeres jóvenes que viven solas en la ciudad? ¿Dejamos que se acumulen los platos sucios por falta de tiempo, o aprovechamos los quehaceres del hogar como terapia relajante? ¿Limpiamos una vez a la semana o dos veces al día?

Cada caso es distinto, por lo que decidí tomar fotos de los espacios de algunas chicas y platiqué con ellas sobre sus distintos estilos de vida, cómo se encargan de la limpieza de su hogar y lo desordenada que puede llegar a ser la independencia.

@shalalalalalalalalalalalalala

Pamela, 26 años.

VICE: ¿Con quién vives?

Pamela: Vivo sola.

¿Qué tan seguido limpias tu depa?

A profundidad, una vez a la semana, pero procuro acomodar y escombrar cada dos o tres días.

¿Cómo funciona el proceso de limpieza?

Me gusta lavar los trastes cada que los uso, si no es posible, lo hago en la noche para despertar y que no haya nada que limpiar. En cuanto a las sábanas, sólo tengo dos juegos, entonces las lavo a cada rato.

¿Cómo justificarías que hubiera un desastre?

Creo que es falta de tiempo. De hecho no puedo trabajar desde mi casa porque si veo algo desordenado, me dan ganas de limpiar y no me puedo concentrar.

¿Cómo lidias con el desastre de las fiestas?

Ya no tengo que lidiar tanto con eso, pero cuando empecé a vivir sola sí era un caos, con el tiempo aprendí a lidiar con eso y que no se acumule.

¿Qué era lo peor?

Las chelas y la banda que tiene un cenicero al lado y de todas formas tira la ceniza en el piso.

¿Hasta dónde ha llegado el desorden?

Muebles cambiados de lugar o cuando tenía perros, hacían del baño en lugares raros.

¿Por qué tanto Che Guevara en tu depa?

Mi mamá es súper fan y aunque yo no me siento tan identificada, me lo quedé.

¿Cuánto gastas al mes en productos de limpieza?

Cuando tengo dinero compro mucho, mi ex roomie decía que me preparaba para la guerra. No sabría decir cuánto.

Estefanía, 27 años.

VICE: ¿Qué tan seguido limpias tu departamento?

Estefanía: Normalmente viene una señora a ayudarnos los lunes de cada semana, hace lo sencillo porque es bastante —hay tres cuartos y un perro—, es mucho trabajo. Nosotras también limpiamos dos veces a la semana.

¿Con quién vives?

Con mi hermana y una de sus amigas, todas tenemos menos de 30.

¿Cuál es el proceso de limpieza?

En cuanto a los trastes, depende de cuántos usemos, a veces se nos va y se acumulan, es molesto.

¿Cómo se dividen las tareas?

Intentamos hacernos el paro, pero la idea es que cada quien recoja lo suyo.

¿Tienen problemas por el tema?

Lo separamos de nuestra relación, antes nos peleábamos por Whatsapp, pero ahora hacemos mini juntas para evitarlas y decir lo que nos molesta.

¿Hay algo específico que te choque que hagan?

Dejar comida en el lavabo.

¿Cómo justificarías un desastre en tu depa?

Yo trabajo en casa, separarlo es complicado, todo se combina y no puedo hacer quehacer mientras estoy en mi jornada laboral. En pocas palabras: falta de tiempo y chamba.

¿Qué es lo más lejos que ha llegado el desorden?

Después de una fiesta, el piso estaba negro y pegajoso. Creo que era una mezcla entre mugre, alcohol y cigarro.

¿Qué es lo que más odias de hacer la limpieza?

Hacer la cama. Tampoco me gusta lavar los trastes, pero le he agarrado cariño porque me acuerdo de mi mamá, era como su terapia cuando se enojaba, ahora la entiendo.

Daniela, 26 años.

VICE: ¿Qué tan seguido limpias tu departamento?

Daniela: Diario, dos veces al día.

¿En qué consiste tu proceso de limpieza?

Barro, trapeo, aspiro, lavo el baño y los trastes. Las sábanas las lavo cada tres días porque mi perrita a veces se sube a la cama y la ensucia.

¿Cómo justificarías que hubiera un desorden?

Puedo decir que nunca pasa, pero si pasara sería por falta de tiempo. Siempre tengo un trapeador listo para darle una pasada cuando tengo prisa.

¿Cómo es tu roomie en cuanto al tema de la limpieza?

Es más desordenada que yo. Ella compra los productos de limpieza y yo hago todo el quehacer, así evitamos conflictos.

¿Cuánto gastas en productos de limpieza?

Como 500 pesos al mes.

Del 1 al 10, ¿ qué tan ordenada te consideras?

10. No me puedo sentar si está sucio, no me gusta limpiar pero prefiero eso a ver la casa desordenada.

¿A qué atribuyes ser tan ordenada?

A mi abuela, no podía ver ni un traste sucio. Desde chiquita ayudaba al quehacer y me acostumbré. Que todo esté limpio me causa mucha paz.





Belem, 29 años.

VICE: ¿Cuántas veces haces el quehacer?

Belem: Yo no cocino nada, mi roomie lo hace, entonces él se encarga de lavar los trastes cuando termina. La limpieza general la hacemos dos veces a la semana, nunca se ha quedado más de una semana sin limpiar.

¿Qué episodio recuerdas que haya quedado súper sucio?

Después de una fiesta de cumpleaños, todos huyeron y dejaron un desastre: vomito, mezcal y pulque por todo el piso. Pero a las 9 de la mañana ya estaba todo limpio otra vez.

¿Qué pasa cuando el desorden es colectivo? ¿Quién lo limpia?

Yo lavo el baño porque creo que lo hago mejor, y como mujer me importa un poco más la higiene de ese espacio.

Del 1 al 10, ¿qué tan ordenada te consideras? ¿Te incomoda el desorden?

7, mínimo que mi espacio este bien para estar relax.

¿Qué es lo que más odias de las tareas de la casa?

Bajar la basura porque es toda una travesía cazar al señor que la recoge en las mañanas.

Jareth, 22 años.

VICE: ¿Qué tan seguido haces limpieza en tu depa?

Jareth: No acostumbro a limpiar, la otra persona que vive aquí lo hace, tiene más tiempo que yo. Últimamente han habido problemas de agua en el edificio y procuramos sólo lavar cuando tenemos visitas.

¿Qué tan seguido lavas tus sábanas?

La última vez que las lavé fue en diciembre, hace tres meses.

¿Por qué?

Porque no tengo otras.

¿Cuál ha sido el punto máximo de desorden en tu depa?

Cuando no puedo ni caminar, pero no lo limpio, sólo lo cambio de lugar.

Del 1 al 10, ¿qué tan ordenada te consideras? ¿Te molesta el desorden?

5, estoy acostumbrada.

¿Cuál es la basura que más generas?

Botellas de PET y bolsas de papitas.

¿Qué es lo que más odias de limpiar?

¡Todo! Aunque prefiero limpiar el baño porque mi roomie no lo hace bien.