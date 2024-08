Un barrio de Galicia invita a Banksy para que pinte ‘Las Meninas’

Las Meninas de Canido es un proyecto cultural que se celebra desde 2008 en Canido, un barrio de la periferia de Ferrol (La Coruña). Este año, la organización ha recibido el apoyo de la familia de cervezas 1906, dentro de su apoyo a proyectos artísticos y culturales, y juntos han creado una campaña para conseguir lo que hasta ahora ha sido imposible: que Banksy acuda a una localidad española a pintar uno de sus muros.

Si has paseado últimamente por las calles del Reino Unido —o si has ojeado periódicos como The Guardian, La Repubblica o The Daily Telegraph durante las últimas semanas—, puede que ya conozcas la invitación que a continuación te mostramos y que se ha colgado en vallas publicitarias del país anglosajón y en algunos de los periódicos europeos más importantes. Si no, sigue leyendo, que para eso estamos:

Videos by VICE

He aquí la invitación a Banksy

Las Meninas de Canido se ha convertido en una de las grandes celebraciones del arte urbano en España: a estas alturas, ya son más de 1.200 pintores, escultores o escritores de todo el mundo los que han dejado su particular homenaje a Diego Velázquez por cualquier rincón del municipio. Este año se celebrará los días 2 y 3 de septiembre, y se esperan más asistentes que nunca para ver las más de 250 obras que hay actualmente en el barrio.



Uno de los homenajes a Velázquez en Canido

Conseguir esto ya es de por sí una gran hazaña, pero este año desde la organización se busca el más difícil todavía: hacer que Banksy —el grafitero anónimo que retrató a Steve Jobs como a un refugiado sirio, entre otras genialidades— se anime a visitar Ferrol y a hacer su personal reinterpretación de las Meninas en un muro que desde ya está reservado literalmente a su nombre.

Durante los últimos años, gracias al desarrollo de este proyecto artístico, varios edificios abandonados y ruinosos de Canido se han ido transformando en lienzos para grandes obras de arte de autores de la talla de Antón Patiño o César Lombera.

Si esto ha sido posible, ¿por qué no contar con el espíritu rebelde y crítico de Banksy en el barrio? Para los más fans del street art, de confirmarse su asistencia, esta sería una oportunidad no solo de contemplar la primera obra confirmada en España del virtuoso urbano, sino además de comprobar si en realidad es el cantante de Massive Attack.

Identidades aparte, estas son las típicas historias que nos flipan. Porque nos gusta lo difícil, lo improbable, lo casi imposible. Y nos gusta mucho más cuando detrás de ellas hay un proyecto como este, en el que se reivindica un barrio que de otra forma hubiera caído en el olvido.

Otra de las vallas publicitarias que invitan a Banksy a unirse al proyecto Las Meninas de Canido

Según el impulsor de Las Meninas de Canido, el artista local Eduardo Hermida, «lo que antes era un barrio acomplejado, lo que era solo un complemento a una ciudad decadente, ha pasado a ser un barrio orgulloso, seguro de sí mismo». Otro genial ejemplo de que, a pesar de lo que piensen muchos políticos, gracias al arte, es posible otro tipo de desarrollo y modelo urbano.



No se sabe todavía si Banksy acudirá a la cita o no, y si lo hace, seguramente lo hará de incógnito, pero hay algo que nos queda claro: con Banksy o sin él, Las Meninas de Canido es uno de esos proyectos por los que merece la pena visitar otro tipo de lugares más allá de los típicos destinos de las aerolíneas low cost de turno.