Este bar dice que sacará a cualquiera que use la palabra ‘Literal’

El Continental, un bar en Manhattan establecido desde 1991, cerrará sus puertas para siempre el 1 de julio de este año. A medida que se acerca su fin, sin duda, está logrando que su despedida sea explosiva. Si tienes suerte de pasar por los cadeneros y llegar hasta la puerta de este lugar que ha estado en titulares por prohibirle la entrada a personas que usen pantalones aguados y que tiene una página completa en su sitio web dedicada a su «POLÍTICA DE PUERTA DISCRIMINATORIA«, es mejor que cuides lo que dices y no uses demasiado la palabra «literal».

El miércoles pasado, EV Grieve informó que había un letrero en la fachada del bar, luego de que alguien le avisara el día anterior, el letrero le advertía a los usuarios que no usaran la palabra «literal» por ningún motivo una vez que estuvieran dentro del bar. Según, si te cachaban usando esa palabra, tendrías cinco minutos para terminarte tu bebida y salir del bar.

«Lo siento, pero si dices la palabra ‘literal’ dentro del Continental tienes 5 minutos para terminarte tu bebida e irte», dice el letrero. «¡Si empiezas una oración con ‘yo literal…’, debes irte inmediatamente!».

¡Wow! ¡Ok! ¡Ya entendí!

La justificación del letrero para que se cumpliera esta política punitiva es que la palabra es «la más usada y molesta en el idioma inglés». Ya para el jueves, EV Grieve informó, que se publicó una versión actualizada del letrero con una línea que aclaraba algo: «¡Detengan el kardashianismo ahora!»

No es nuevo que quizás «literal» sea la palabra más desgastada de todos los tiempos, un hecho que se estableció mucho antes de la era Kardashian. Muchos puristas lingüísticos se han molestado por cómo se usa la palabra de manera casual e imprudente en lugar de usar «en sentido figurado», y usándola en oraciones a las que no pertenece.

MUNCHIES no pudo contactar de inmediato al dueño del bar, Trigger Smith, sin embargo, él le dijo a Grub Street que el letrero era una broma. Dijo que se sentía confundido por la reacción social y se ofendió, en particular, al ser acusado de que su política tenía un atisbo de sexismo. Piensa que esta crítica no tiene fundamento.

«Cualquiera que me conozca sabe que soy un feminista que apoya los derechos de las mujeres y que está 100 por ciento detrás de todo esto del ‘Me too», le dijo a Grub Street. «Creo que la gente siempre encuentra problemas en cualquier cosa».

De todos modos, el Continental se encuentra en un barrio repleto de opciones para emborracharse, así que si realmente estás desesperado por usar en tus oraciones la palabra “L”, literal puedes ir a cualquier otro bar que no controle tu manera de hablar. (Perdón).