La pesadilla inmobiliaria del mes: vive en un ‘escape room’ por 750 euros

‘La pesadilla inmobiliaria del mes ‘ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

¿Qué es?: Dicen que es una vivienda de 32 m² pero realmente es un escape room, se llama «Le quattro camere» (Las cuatro habitaciones).

¿Dónde está?: En la calle Joaquim Costa de Barcelona, donde conviven narcopisos con tiendas de jabones.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Chutarte heroína o comprarte una pastilla de jabón de color rosa con pepitas magenta. Si no te apetece ninguna de estas dos cosas también puedes comprar discos, ir al MACBA o adquirir una cerveza y un cono de patatas por 1,60 euros.

¿Cuánto cuesta?: Se trata del escape room más largo y complejo jamás inventado por el ser humano, es una maravilla europea de la ingeniería. Es la Torre Eiffel de los escape rooms. Es toda una suerte poder disfrutar de esta experiencia por solo 750 euros.

La primera cámara, «La stanza della primavera» (la habitación de la primavera)

El otro día un colega te habló de un sitio llamado «Le quattro camere». El nombre te llamó la atención. Resultó ser un escape room que dura un mes entero, en el que pasas por cuatro habitaciones, cada una más letal que la que la precede. Dicen que solamente una persona ha logrado completarla, una persona que ahora está completamente loca y que solo pronuncia la palabra «L’hanno bruciato tutto» (lo han quemado todo). Esto del italiano viene de que el creador del escape room este fue un ingeniero italiano que ahora mismo está en paradero desconocido, lo único que se sabe de él es que a veces aparece en los sueños de los que llevan el local y les da órdenes precisas sobre cómo llevar el negocio. Suena a estafa.

El caso es que has pagado 750 euros para pasártelo bien. Has pagado 750 euros para pasártelo REALMENTE bien. La mayoría de escape rooms cuestan como 20 euros o así, este no, este es especial. Este es ARTE, cuesta 750 euros y la experiencia puede alargarse hasta un mes. Te has pasado varios años comiendo arroz blanco para poder ahorrar todo este dinero. Ha llegado el momento, ahora podrás disfrutar de una experiencia —como dicen las reseñas que has leído en internet:— «life changing», «mind-blowingly fun» o «este juego es de pelotas».

La segunda habitación, «La stanza dell’estate» (la habitación del verano)

«Le quattro camere» consiste de 4 pantallas distintas, cada una con una puerta que te lleva a la siguiente habitación. El objetivo es llegar a la siguiente puerta pero esto no es algo tan sencillo como puede parecer en un principio, pues, de camino, surgirán ciertas dificultades que pueden matarte. Cada habitación tiene el nombre de una estación del año (primavera, verano, otoño, invierno) y sus peligros, misterios y soluciones tienen que ver con ello. No tiene mucho sentido, lo sé, pero yo qué sé, yo no me he inventado esta mierda sin sentido.



La primera habitación —»la stanza della primavera»— consiste en un pequeño cuarto que nos lleva a un patio interior, donde se halla la siguiente puerta. Parece sencillo pero no lo es. Al entrar empezarás a escuchar un desagradable y ensordecedor ruido, un grito desgarrador e inclasificable que viene del patio de luces. Es un estruendo exageradamente fuerte, tan fuerte e inconexo que no te dejará ni pensar. Cien mil grillos de fuego roto chirriando y desgarrando la existencia, un sonido nuevo que no proviene de ningún lugar y es una mezcla de todo y de nada. El universo entero corriéndose y aplastando el tiempo y el espacio. El juego ha empezado.

Si logras no volverte loco accederás a «La stanza dell’estate». Aquí tendrás que descubrir cuál de estas puertas negras (armarios superiores incluidos) te llevarán a la siguiente sala. Solo una de ellas te dejará seguir, las otras «convertirán tu cerebro en papilla» (esto es lo que pone en el folleto de la escape room) al enfrentarte directamente con todos tus traumas y miedos internos.

La tercera habitación, «La stanza dell’autunno» (la habitación del otoño)

Esta es bastante jodida, las reseñas dicen que es la habitación «más loca». Es «La stanza dell’autunno». Aquí empezarás confiado pero al dar el primer paso te darás cuenta de que la cosa es jodida. Este cubo es irrespirable y aunque parecía una habitación como de dos metros cuadrados, realmente es un pasillo como de cien mil kilómetros, un enorme desierto de baldosas. Durante ese perpetuo peregrinaje tu pelo empezará a caer, al igual que tus uñas, tu piel y todos tus órganos también empezarán a pudrirse. Parecerá que han pasado 30 años pero solo habrán sido un par de semanas. Cuando llegues al otro extremo, te darás la vuelta y verás que la habitación solo mide dos metros. ¿Qué has estado haciendo durante tanto tiempo? Si logras no volverte completamente loco podrás continuar y abrir la puerta hacia…

La cuarta habitación, «La stanza dell’inverno» (la habitación del invierno)

…»La stanza dell’inverno». En esta habitación, evidentemente, hace un frío que te corta los ojos y el cerebro. Además, un extraño aparato yace en el suelo. Crees que es una especie de bomba conectado a, ¿la pared?, pero no. Te acercas y ves que son los 750 euros que has pagado al señor que estaba en la entrada del escape room. Son los mismos billetes de cinco con los que has pagado, separados en bloques y envueltos parcialmente con una cinta adhesiva negra. Extraño. Entonces escuchas un *clic* y la mecha que sale de la pared se enciende, se dirige hacia tu dinero y sin poder hacer nada, ves como el dinero empieza a arder muy lentamente sin que puedas hacer absolutamente nada. Ves como lo que has tardado tantos años en acumular se quema sin que puedas hacer absolutamente nada. Como si no tuviera ningún tipo de valor. Pero, joder, al menos se está calentito.

Traumado, logras salir y sientes algo extraño en tu cuerpo. Una extraña sensación. Esa sensación. Esa sensación de que te han timado flagrantemente. Y sí, estarás en lo correcto. Te han timado. A partir de ahora solo podrás decir «L’hanno bruciato tutto», una y otra vez: «L’hanno bruciato tutto, l’hanno bruciato tutto, l’hanno bruciato tutto».