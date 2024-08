Un jardín de rosas negras y sapiencia jamaiquina: Una charla con Barrington Levy

Nacido en Clarendon, Jamaica, durante la década de los sesenta, Barrington Ainsworth Levy ––o “Mellow canary”, como fue apodado posteriormente–– es uno de los cantantes jamaiquinos más importantes de todos los tiempos, marcando no solo un estilo propio, sino también la primera época de lo que hoy conocemos como dancehall.

El mítico Barrington, cuya carrera empezó a los 14 años, ha actuado en diferentes sound systems con la banda The Mighty Multitude, agrupación conformada con su primo, Everton Dacres. Para 1975 lanzó su primer sencillo titulado “My Black Girl”, el cual lo puso en la mira de Henry “Junjo” Lawes, productor que más tarde lo conectó con Channel One studios, donde grabó varios de sus primeros éxitos y trabajó con nombres como Scientist y King Tubby. Fue precisamente esta época la que lo preparó para ratificarse como una de las estrellas jamaiquinas más prominentes de los años ochenta, conservando su legado y tacto artístico hasta la actualidad, donde puntea en listas de éxitos radiales desde el Caribe hasta el Reino Unido.

Desde entonces no ha parado de brillar, regalándonos éxitos como “Black Roses”, “Murderer”, “Here I come”, y “Under Mi Sensi”, canciones que no solo hicieron historia en la música caribeña, sino que hoy por hoy, siguen rompiendo las pistas de baile y escenarios de todo el mundo. Actualmente se alista para lanzar su nuevo sencillo “Virus”, que verá la luz en el mes de noviembre y será el primer sencillo de un álbum de diez canciones.

El mítico Barrington Levy se estará presentando el próximo 14 de octubre en el Jamming Summer Fest de Colombia. Hablamos un poco con él vía mail sobre su supuesto jardín de rosas negras, la moda de blanquearse la piel en Jamaica y su top 5 de canciones favoritas de la isla.

NOISEY: ¿Qué tan cierto es eso de que en su jardín hay solo rosas negras?

Barrington Levy: ¡Hay muchas rosas en mi jardín! Hay rosas amarillas, rojas, blancas… pero estoy especialmente atado a mis rosas negras.

¿Cuál es la historia detrás de “Murderer”?

Esta canción fue inspirada en los actos de brutalidad policial, mucha gente ha sido asesinada injustificadamente alrededor del mundo por la policía y no hay justicia al final. Esta es una canción que denuncia estas agresiones.

¿Qué piensa de la moda de blanqueamiento de piel en Jamaica?

Me parece que algunas personas tienen un problema con su identidad y el color de su piel, y están tratando de encontrar algo que ya poseen.

¿Cuál es el mayor problema de la población jamaiquina, y cuál piensa que sería una posible solución?

Hay muchos problemas en Jamaica, pero el mayor problema es la escasez de trabajo. Si hubiera más trabajo tendríamos menos problemas, pero esta percepción no es solo para Jamaica, es también para el resto del mundo. Necesitamos una iniciativa de trabajo global… tal vez en el arte esté la respuesta.

¿Nos podría recomendar algún nuevo talento jamaiquino?

En el campo atlético, veo un gran futuro para Christopher Taylor. Siento que el tiene el potencial para lograr cosas maravillosas.

¿Qué artista jamaiquino extraña?

Extraño mucho a Dennis Brown. Él fue mi mentor, me dio muchísima inspiración para crecer en mi carrera.

¿Conoce algunos artistas latinos? ¿Cuál es su favorito?

Yo siempre he escuchado música latina a lo largo de los años, y siempre he tenido una conexión muy fuerte con ella. No podría nombrar a todos porque a veces escucho música que disfruto sin saber quién está interpretando la canción. Pero se me vienen algunos nombres a la cabeza como Selena, Shakira y Daddy Yankee; también hay canciones de Ozuna, Nicky Jam y J Balvin que estoy oyendo y me gustan mucho. Definitivamente estoy viendo la posibilidad de hacer una colaboración con un artista latino muy pronto.

¿Cuál es su top 5 de canciones jamaiquinas?

Jimmy Cliff – “Many Rivers To Cross”

Dennis Brown – “Money In My Pocket”

Bob Marley – “No Woman No Cry”



Gregory Isaacs – “Soon Forward”



Barrington Levy – “Vice Versa Love”

